Uric Acid Control Vegetables: हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म

7 . टमाटर

टमाटर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है. टमाटर में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों की सूजन को कम करते हैं. इसके अलावा, इनमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है.

