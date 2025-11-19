FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहारः नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के 14-14 मंत्री होंगे- सूत्र | बिहार में संभावित मंत्रियों का लिस्ट आई, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी CM होंगे | बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे

सेहत

Uric Acid Control Vegetables: हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म

यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ है. इसलिए किडनी इसे ब्लड से छान लेते हैं. हालांकि, शरीर में यूरिक एसिड की थोड़ी मात्रा रह जाती है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो इसका असर शरीर पर दिखाई देता है. यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से जोड़ों में दर्द, सूजन दूर होती ह

नितिन शर्मा | Nov 19, 2025, 11:11 AM IST

1.इन चीजों को खाने से कंट्रोल में रहेगा यूरिक एसिड

इन चीजों को खाने से कंट्रोल में रहेगा यूरिक एसिड
1

शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न जैसी समस्याएं होती हैं. दूध, करेला, गाजर, खीरा और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थ इस समस्या को रोकने या कम करने में मददगार होते हैं.

2.दूध 

दूध 
2

दूध को यूरिक एसिड रक्षक कहा जाता है. इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा और प्यूरीन की मात्रा कम होती है. यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. यूरिक एसिड उन्हें घोलकर गुर्दों के ज़रिए बाहर निकाल देता है. यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और वज़न घटाने में मदद करता है.

3.करेला 

करेला 
3

करेले का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. करेले में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया के कारण होने वाली जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं. यह मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखकर यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद करता है

4.गाजर 

गाजर 
4

गाजर बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. गाजर शरीर से यूरिक एसिड को संतुलित करने और उसे बाहर निकालने में उपयोगी होती है. गाजर में मौजूद क्षारीय तत्व शरीर में अम्ल-क्षार संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए ज़रूरी है.

5.खीरा 

खीरा 
5

खीरा यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है. इसमें लगभग 95% पानी होता है. खीरा यूरिक एसिड को पतला करके उसे पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकालने में मददगार है.

6.मूली

मूली
6

मूली में फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होती है. ऐसे में मूली का सेवन यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद करता है. मूली में विटामिन बी6, फोलेट और विटामिन सी पाया जाता है. यह न केवल यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि जोड़ों के दर्द और सूजन को भी नियंत्रित करता है.

7.टमाटर

टमाटर
7

टमाटर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है. टमाटर में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों की सूजन को कम करते हैं. इसके अलावा, इनमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

