Cholesterol Risk: आंखों की ये दिक्कतें नसों में ब्लॉकेज का संकेत हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझ लें रूक रहा ब्लड सर्कुलेशन 

सेहत
ऋतु सिंह | Dec 06, 2025, 11:57 AM IST
1.कोलेस्ट्रॉल की समस्या क्यों बढ़ रही है
कोलेस्ट्रॉल की समस्या आजकल आम होती जा रही है. गलत खान-पान, लंबे समय तक बैठे रहने और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा है. ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन यह गलती आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है.
2.कोलेस्ट्रॉल के कुछ लक्षण आंखों में भी दिखाई देते हैं
बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल न सिर्फ़ दिल को, बल्कि आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के कुछ लक्षण आंखों में भी दिखाई दे सकते हैं.
3.आंखों के आसपास सूजन
अगर आपको आंखों के आसपास लंबे समय से सूजन महसूस हो रही है और यह बनी रहती है, तो सावधान हो जाइए. यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. इसलिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
4.कॉर्निया पर पीले धब्बे
जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, तो कॉर्निया के किनारों के आसपास एक सफेद या पीले रंग का घेरा बन सकता है. अक्सर इसे आंखों की बीमारी समझ लिया जाता है, और यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है.
5.पीले धब्बे दिखना
कभी-कभी पलकों पर या आंखों के आसपास पीले धब्बे दिखाई देते हैं. ये पीले धब्बे हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत भी हो सकते हैं.
6.आंखों में जलन
अगर आपकी आंखों में जलन या खुजली हो रही है, तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर, रक्त में हानिकारक वसा धीरे-धीरे बढ़ने लगती है. इससे आंखों में जलन या खुजली हो सकती है.
7.हाई कोलेस्ट्रॉल के अन्य लक्षण
हाई कोलेस्ट्रॉल के अन्य लक्षणों के प्रति सचेत रहें. थकान, अस्वस्थता, त्वचा पर पीले धब्बे, हाथों और पैरों में सूजन, हाथ-पैर ठंडे पड़ना, सीने में दर्द, साँस लेने में तकलीफ, हाई रक्तचाप. अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
