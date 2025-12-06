Cholesterol Risk: आंखों की ये दिक्कतें नसों में ब्लॉकेज का संकेत हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझ लें रूक रहा ब्लड सर्कुलेशन 

7 . हाई कोलेस्ट्रॉल के अन्य लक्षण

7

हाई कोलेस्ट्रॉल के अन्य लक्षणों के प्रति सचेत रहें. थकान, अस्वस्थता, त्वचा पर पीले धब्बे, हाथों और पैरों में सूजन, हाथ-पैर ठंडे पड़ना, सीने में दर्द, साँस लेने में तकलीफ, हाई रक्तचाप. अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

