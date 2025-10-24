FacebookTwitterYoutubeInstagram
लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Bihar Election 2025: बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

Chhath Kharna 2025: छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

2 दिन में भारत के इस राज्य में बड़े चक्रवाती तूफान का खतरा, 24 घंटे का अलर्ट जारी

क्या जुओं की वजह से हुई थी Napoleon के 3 लाख सैनिकों की मौत? 213 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बिहार की इस सीट पर 'C' फैक्टर पर टिकी है राजनीति, 15 साल से RJD के किले को नहीं भेद पाई कोई पार्टी

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

सेहत

Diabets Risk: डायबिटीज खतरे के निशान पर पहुंचा देंगे ये पेय, ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन भी नहीं करेगी काम

High Blood Sugar Risk:अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से पेय आपके लिए खरतनाक हैं. क्योंकि कुछ पेय ऐसे हैं जो ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ाते हैं. क्या हैं ये चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Oct 24, 2025, 06:24 PM IST

1.डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान पर विशेष ध्यान ज़रूरी है

डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान पर विशेष ध्यान ज़रूरी है
1

आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जहां डायबिटीज का मरीज न हो. गलत खान-पान, भागदौड़ भरी जीवनशैली, तनाव और अन्य कारणों से कई लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं. यह बीमारी हर किसी में देखी जाती है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध. विशेषज्ञों के अनुसार, एक बार डायबिटीज हो जाने पर इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही खान-पान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर शुगर लेवल को नियंत्रण में रखा जा सकता है. इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान पर विशेष ध्यान ज़रूर देना चाहिए. 
 

2.कुछ पेय पदार्थ ब्लड शुगर के स्तर को रॉकेट की गति से बढ़ाते हैं

कुछ पेय पदार्थ ब्लड शुगर के स्तर को रॉकेट की गति से बढ़ाते हैं
2

डॉक्टर ख़ास तौर पर ऐसे खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों के सेवन से परहेज़ करने की सलाह देते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाते हैं. ये पेय पदार्थ ब्लड शुगर के स्तर को रॉकेट की गति से बढ़ा सकते हैं. आइए यहाँ ऐसे ही कुछ पेय पदार्थों के बारे में जानें. 
 

3.अनार का जूस

अनार का जूस
3

अनार विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. हालाँकि अनार का जूस सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन डायबिटीज रोगियों के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इसलिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए अनार का जूस पीने के बजाय अनार का जूस खाना बेहतर है. इसे सीमित मात्रा में भी खाया जा सकता है. अनार के बीज खाने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं. 
 

4.अंगूर का रस

अंगूर का रस
4

अंगूर बहुत स्वादिष्ट होते हैं. इसलिए बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं. हालाँकि अंगूर खनिजों और विटामिनों से भरपूर होते हैं, फिर भी अंगूर का रस डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा नहीं है. क्योंकि इसमें बहुत अधिक चीनी होती है. यह रक्त शर्करा के स्तर को तेज़ी से बढ़ाता है. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि अंगूर का रस डायबिटीज रोगियों के लिए फायदे से ज़्यादा नुकसानदेह है. सिर्फ़ फलों के रस ही नहीं, डायबिटीज रोगियों को ठंडे पेय और ऊर्जा पेय जैसी चीज़ों से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है. 
 

5.संतरे का रस

संतरे का रस
5

संतरा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका जूस रक्त शर्करा के स्तर को तेज़ी से बढ़ाता है. क्योंकि संतरे के जूस में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है. यह डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत हानिकारक है. चाहें तो डायबिटीज रोगी संतरा खा सकते हैं. इस फल में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. यह पेट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है.

6. मैंगो जूस

मैंगो जूस
6

डायबिटीज के मरीजों को मैंगो जूस पीने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर (फ्रक्टोज़) की मात्रा बहुत अधिक होती है. बाजार में मिलने वाले पैकेज्ड मैंगो जूस में तो अतिरिक्त चीनी भी डाली जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है. जूस में फाइबर नहीं होता, जिससे शुगर तुरंत रक्त में अवशोषित हो जाती है. वहीं पूरा आम खाने से शरीर को फाइबर और पोषक तत्व दोनों मिलते हैं, जो शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं. इसलिए डायबिटीज रोगियों को मैंगो जूस की जगह ताजा फल, नींबू पानी या बिना चीनी वाले पेय को चुनना चाहिए.
 

7.डायबिटीज में जूस किसी फल का क्यों नहीं पीना चाहिए?

डायबिटीज में जूस किसी फल का क्यों नहीं पीना चाहिए?
7

डायबिटीज के मरीजों को किसी भी फल का जूस पीने से बचना चाहिए क्योंकि जूस में फलों का प्राकृतिक शुगर तो रहता है, लेकिन फाइबर नहीं होता. फाइबर की कमी के कारण शुगर तेजी से रक्त में घुलकर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती है. साथ ही, जूस बनाते समय कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और शरीर को सिर्फ तरल कैलोरी मिलती है. बाजार में मिलने वाले जूस में अतिरिक्त चीनी और प्रिज़र्वेटिव्स भी होते हैं, जो और नुकसानदायक हैं. इसके बजाय डायबिटीज रोगियों को पूरे फल खाने चाहिए ताकि उन्हें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का पूरा लाभ मिल सके.

