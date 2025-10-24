Diabets Risk: डायबिटीज खतरे के निशान पर पहुंचा देंगे ये पेय, ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन भी नहीं करेगी काम

7 . डायबिटीज में जूस किसी फल का क्यों नहीं पीना चाहिए?

7

डायबिटीज के मरीजों को किसी भी फल का जूस पीने से बचना चाहिए क्योंकि जूस में फलों का प्राकृतिक शुगर तो रहता है, लेकिन फाइबर नहीं होता. फाइबर की कमी के कारण शुगर तेजी से रक्त में घुलकर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती है. साथ ही, जूस बनाते समय कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और शरीर को सिर्फ तरल कैलोरी मिलती है. बाजार में मिलने वाले जूस में अतिरिक्त चीनी और प्रिज़र्वेटिव्स भी होते हैं, जो और नुकसानदायक हैं. इसके बजाय डायबिटीज रोगियों को पूरे फल खाने चाहिए ताकि उन्हें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का पूरा लाभ मिल सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से