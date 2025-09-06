FacebookTwitterYoutubeInstagram
Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन

सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!

Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा

Shardiya Navratri 2025: कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें डेट, घटस्थापना मुहूर्त, तिथियां

Shilpa Shetty Net Worth: एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?

Chandra Grahan Sutak Time: कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल किस समय से होगा शुरू? जान लें ग्रहण के वक्त किन नियमों का पालन करें

The Bengal Files Box Office Day 1: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ के सामने फीकी पड़ी ‘द बंगाल फाइल्स’, ओपनिंग कलेक्शन रहा बहुत कम

गणपति विसर्जन के दिन 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स नोएडा से गिरफ्तार

Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना

पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी

सेहत

Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा

Blood Sugar Control Remedy: आपकी रसोई में मौजूद कुछ आम सब्ज़ियां डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में जादू की तरह काम कर सकती हैं? न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि अगर आप इन सब्ज़ियों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा.

ऋतु सिंह | Sep 06, 2025, 10:57 AM IST

1.ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकती हैं कुछ सब्जियां

ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकती हैं कुछ सब्जियां
1

डायबिटीज या शुगर की बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है. यह एक दीर्घकालिक बीमारी है. इसका शरीर के विभिन्न अंगों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है. डायबिटीज को कंट्रोल करने में उचित आहार बहुत ज़रूरी है. क्योंकि खानपान में थोड़ी सी भी लापरवाही शरीर में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है. नतीजतन, मरीज को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. गर्मी हो, मानसून हो या सर्दी, शरीर पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. वरना यह बीमारी आगे चलकर आपके शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर देगी. तो चलिए जानें वो कौन सी सब्जियां हैं तो डायबिटीज किलर मानी जाती हैं.
 

2.कच्चा केला

कच्चा केला
2

कच्चा केला डायबिटीज में  फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रतिरोधी स्टार्च होता है, जो पाचन को धीमा करता है और ग्लूकोज को अचानक से खून में बढ़ने नहीं देता है. इसके अलावा, कच्चे केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, जिससे यह धीरे-धीरे ग्लूकोज छोड़ता है और शुगर स्थिर रखने में मदद करता है.
 

3.लौकी

लौकी
3

यह सब्जी ब्लड शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद एपिनिन और ल्यूटोलिन इंसुलिन के स्राव को बढ़ाते हैं और शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को बेहतर बनाते हैं.
 

4.कच्चा पपीता

कच्चा पपीता
4

पके पपीते की तरह कच्चा पपीता भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड्स और पपेन एंजाइम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और अग्नाशयी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं.
 

5.हरा कद्दू

हरा कद्दू
5

हरे कद्दू में ट्राइकोज़ैंथिन, कुकुरबिटासिन और ल्यूपोल जैसे यौगिक होते हैं. ये तत्व इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और खाने के बाद होने वाले शुगर स्पाइक को कम करते हैं

6.कुंदरू

कुंदरू
6

कुंदरू के औषधीय गुण इसे डायबिटीज रोगियों के लिए खास बनाते हैं. इसमें मौजूद कुकुरबिटासिन बी और टेरपेनोइड्स इंसुलिन की तरह काम करते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम होता है.

7.चिचिड़ा

चिचिड़ा
7

चिचिड़ा में सैपोनिन और फ्लेवोनोइड जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं और शरीर की ग्लूकोज सहनशीलता में सुधार करते हैं.

8.सहजन

सहजन
8

सहजन को सुपरफूड कहा जाता है. इसका एक मुख्य कारण इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड है. यह तत्व भोजन के बाद रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मददगार है.

 
 

9.क्लस्टर बीन्स

क्लस्टर बीन्स
9

क्लस्टर बीन्स घुलनशील फाइबर, यानी ग्वार गम से भरपूर होते हैं. यह कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे खाने के बाद रक्त शर्करा का स्तर अचानक नहीं बढ़ता.

10. करेला

 करेला
10

करेला भले ही कड़वा न हो, लेकिन डायबिटीज रोगियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें चारेंटिन और पॉलीपेप्टाइड-पी जैसे तत्व होते हैं, जो प्राकृतिक इंसुलिन की तरह काम करते हैं और रक्त शर्करा को कम करने में मदद करते हैं.

 

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य जानकारी के अनुसार बनाई गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

