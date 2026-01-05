Cholesterol Sign: रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन

12 . कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती हैं

आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल संतुलन के लिए कई प्राकृतिक औषधियां उपयोगी मानी जाती हैं. त्रिफला पाचन सुधारकर वसा के जमाव को कम करने में मदद करता है. गुग्गुल खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) घटाने और धमनियों को साफ रखने में सहायक है. अर्जुन की छाल हृदय को मजबूत करती है और रक्त प्रवाह बेहतर बनाती है. मेथी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को घटाते हैं. लहसुन रक्त में वसा कम करने में मदद करता है. आंवला शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो HDL बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

