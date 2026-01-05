FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

PM मोदी मुझे खुश करना चाहते थे- ट्रंप, रूस से तेल आयात को लेकर बोले ट्रंप, PM मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं- ट्रंप, जरूरत पड़ी तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं- ट्रंप, भारतीय तेल आयात पर ट्रंप का बयान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'शर्तें नहीं मानीं तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे...', अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को ट्रंप की खुलेआम धमकी, क्या होगा डेल्सी का अगला कदम

'शर्तें नहीं मानीं तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे...', अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को ट्रंप की खुलेआम धमकी, क्या होगा डेल्सी का अगला कदम

Grahan 2026: 2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक

2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक

Earthquake news: भारत के इन दो राज्यों में सुबह-सुबह कांपी धरती, जानें कितनी थी भूकंप की तीव्रता

Earthquake news: भारत के इन दो राज्यों में सुबह-सुबह कांपी धरती, जानें कितनी थी भूकंप की तीव्रता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Cholesterol Sign: रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन

रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन

इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट

इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

HomePhotos

सेहत

Cholesterol Sign: रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन

अगर रोज रात में सोते हुए आपको कभी सांस लेने में कभी पैरों में दर्द या सुन्नाहट महसूस हो रही तो इसे हल्के में न लें, क्योंकि ये लक्षण बताते हैं कि आपकी नसों में खून का दौरा रुक रहा है और इसकी वजह हाई कोलेस्ट्रॉल है.

ऋतु सिंह | Jan 05, 2026, 07:28 AM IST

1. रात में लेटते या सोते हुए नजर आती हैं ये दिक्कतें

रात में लेटते या सोते हुए नजर आती हैं ये दिक्कतें
1

अगर रात में सोते हुए आपकी नींद रोज किसी न किसी परेशानी से खुल रही तो इसे हल्के में लेने की भूल तो कभी न करें क्योंकि संभवत: आपकी ये समस्याएं किसी बीमारी का संकेत हों. आज आपको हाई कोलेस्ट्रॉल जब नसों में भरकर प्लाक बनने लगता है तो क्या-क्या दिक्कतें होती है ये बताएंगे. कुछ दिक्कतें केवल रात के समय लेटने या सोते हुए ही नजर आती हैं. जबकि दिन में चलते-फिरते ये दर्द या तकलीफ नहीं नजर आते हैं. 8 दिक्कतों में से कोई भी एक या दो रोज आप रात में महसूस कर रहे तो ये ब्लड सर्कुलेशन रुकने का हो सकता है. क्योंकि प्लाक नसों में जमने लगता है.

Advertisement

2.क्या होता है प्लाक?

क्या होता है प्लाक?
2

कोलेस्ट्रॉल खून में मौजूद  चिपचिपा सा वसा होता है ऐर प्लाक धमनियों की दीवारों पर जमा कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थों का कठोर जमाव होता है, जो रक्त प्रवाह को बाधित करता है. प्लाक तब बनता है जब खून में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ जाता है. यह धमनियों की दीवारों में जमा होकर सूजन पैदा करता है. समय के साथ इसमें कैल्शियम और अन्य तत्व जुड़ते हैं, जिससे सख्त परत बनती है और रक्त प्रवाह संकरा हो जाता है.
 

3.कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बड़ा कारण क्या है

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बड़ा कारण क्या है
3

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण गलत खानपान और जीवनशैली है. अधिक तला-भुना, जंक और प्रोसेस्ड भोजन, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा, तनाव, धूम्रपान और अनियमित नींद कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाते हैं. इसके साथ ही अगर आप आरामतलब हैं तो भी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनमें ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं. भले ही आप पतले क्यों न हों आप अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा.
 

4.रात में पैरों में दर्द या भारीपन

रात में पैरों में दर्द या भारीपन
4

हाई कोलेस्ट्रॉल के कई संकेत दिन में नहीं, बल्कि रात के समय ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं. अगर रात में सोते या लेटते समय अगर आपके पैरों में भारीपन, फटन या दर्द महसूस होने लगे तो समज ये ये कोलेस्ट्रॉल का संकेत है. क्योंकि सोते समय ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने से नसों में परेशानी बढ़ जाती है.
 

TRENDING NOW

5.पिंडलियों में ऐंठन (Night cramps) –

पिंडलियों में ऐंठन (Night cramps) –
5

अगर आप जैसे ही लेटते हैं आपकी पिंडलियो में ऐंठन होती है तो समझ लें धमनियों में फैट जमा होने से मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिल रही जिससे ऐॆठन हो रही है.
 

6.रात को पैरों या उंगलियों में सुन्नपन

रात को पैरों या उंगलियों में सुन्नपन
6

रात को पैरों या उंगलियों में सुन्नपन अगर महसूस होता है तो समझ लें आपकी नसों में रुकावट है और ये संकेत बता रहा की खून का दौरा रुक रहा है.

 

7.रात में सीने में हल्की जकड़न या दबाव

रात में सीने में हल्की जकड़न या दबाव
7

रात को सोते हुए अगर आपके सीने में दबाव महसूस हो रहा या जकड़न सी लग रही तो ये  हृदय से जुड़ा चेतावनी संकेत हो सकता है जो बता है खून का दौरा रुकने का हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच रहा.

8.नींद में खलल

नींद में खलल
8

नींद में बार-बार बेचैनी या करवट बदलते रहते हैं तो ये खराब रक्त प्रवाह के कारण शरीर को आराम नहीं मिलता. ये संकेत भी बताता है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है.
 

9.सांस लेने में दिक्कत

सांस लेने में दिक्कत
9

लेटते ही दिन या रात कभी भी अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये फैटी डिपॉज़िट के कारण हृदय पर दबाव बढ़ने से ऐसा हो सकता है.
 

10.टखनों में सूजन या दर्द

टखनों में सूजन या दर्द
10

सुबह उठते समय टखनों में सूजन या दर्द ये बताता है कि रात लेटे रहने से जोड़ों में भी  फैट जमा हो गया है जिससे सूजन या दर्द हो रहा है. कई बार लेटे-लेटे भी ये दर्द बढ़ जाता है.
 

11. पैर के तलवे बर्फ जैसे ठंडे रहना

पैर के तलवे बर्फ जैसे ठंडे रहना
11

अगर रात में सोते हुए कंबल के अंदर भी आपके पैर के तलवे बर्फ जैसे रहते हैं तो ये संकेत हाई कोलेस्ट्रॉल का है. पैर ठंडे महसूस होने का मतलब ही है ब्लड फ्लो कम है.

12.कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती हैं

कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती हैं
12

आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल संतुलन के लिए कई प्राकृतिक औषधियां उपयोगी मानी जाती हैं. त्रिफला पाचन सुधारकर वसा के जमाव को कम करने में मदद करता है. गुग्गुल खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) घटाने और धमनियों को साफ रखने में सहायक है. अर्जुन की छाल हृदय को मजबूत करती है और रक्त प्रवाह बेहतर बनाती है. मेथी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को घटाते हैं. लहसुन रक्त में वसा कम करने में मदद करता है. आंवला शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो HDL बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Cholesterol Sign: रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन
रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन
इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट
इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
Rashifal 4 January 2026: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
Wolf Moon Purnima 2026: साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
MORE
Advertisement