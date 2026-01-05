Cholesterol Sign: रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन

सेहत
ऋतु सिंह | Jan 05, 2026, 07:28 AM IST
1. रात में लेटते या सोते हुए नजर आती हैं ये दिक्कतें
अगर रात में सोते हुए आपकी नींद रोज किसी न किसी परेशानी से खुल रही तो इसे हल्के में लेने की भूल तो कभी न करें क्योंकि संभवत: आपकी ये समस्याएं किसी बीमारी का संकेत हों. आज आपको हाई कोलेस्ट्रॉल जब नसों में भरकर प्लाक बनने लगता है तो क्या-क्या दिक्कतें होती है ये बताएंगे. कुछ दिक्कतें केवल रात के समय लेटने या सोते हुए ही नजर आती हैं. जबकि दिन में चलते-फिरते ये दर्द या तकलीफ नहीं नजर आते हैं. 8 दिक्कतों में से कोई भी एक या दो रोज आप रात में महसूस कर रहे तो ये ब्लड सर्कुलेशन रुकने का हो सकता है. क्योंकि प्लाक नसों में जमने लगता है.
2.क्या होता है प्लाक?
कोलेस्ट्रॉल खून में मौजूद चिपचिपा सा वसा होता है ऐर प्लाक धमनियों की दीवारों पर जमा कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थों का कठोर जमाव होता है, जो रक्त प्रवाह को बाधित करता है. प्लाक तब बनता है जब खून में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ जाता है. यह धमनियों की दीवारों में जमा होकर सूजन पैदा करता है. समय के साथ इसमें कैल्शियम और अन्य तत्व जुड़ते हैं, जिससे सख्त परत बनती है और रक्त प्रवाह संकरा हो जाता है.
3.कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बड़ा कारण क्या है
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण गलत खानपान और जीवनशैली है. अधिक तला-भुना, जंक और प्रोसेस्ड भोजन, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा, तनाव, धूम्रपान और अनियमित नींद कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाते हैं. इसके साथ ही अगर आप आरामतलब हैं तो भी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनमें ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं. भले ही आप पतले क्यों न हों आप अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा.
4.रात में पैरों में दर्द या भारीपन
हाई कोलेस्ट्रॉल के कई संकेत दिन में नहीं, बल्कि रात के समय ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं. अगर रात में सोते या लेटते समय अगर आपके पैरों में भारीपन, फटन या दर्द महसूस होने लगे तो समज ये ये कोलेस्ट्रॉल का संकेत है. क्योंकि सोते समय ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने से नसों में परेशानी बढ़ जाती है.
5.पिंडलियों में ऐंठन (Night cramps) –
अगर आप जैसे ही लेटते हैं आपकी पिंडलियो में ऐंठन होती है तो समझ लें धमनियों में फैट जमा होने से मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिल रही जिससे ऐॆठन हो रही है.
6.रात को पैरों या उंगलियों में सुन्नपन
रात को पैरों या उंगलियों में सुन्नपन अगर महसूस होता है तो समझ लें आपकी नसों में रुकावट है और ये संकेत बता रहा की खून का दौरा रुक रहा है.
7.रात में सीने में हल्की जकड़न या दबाव
रात को सोते हुए अगर आपके सीने में दबाव महसूस हो रहा या जकड़न सी लग रही तो ये हृदय से जुड़ा चेतावनी संकेत हो सकता है जो बता है खून का दौरा रुकने का हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच रहा.
8.नींद में खलल
नींद में बार-बार बेचैनी या करवट बदलते रहते हैं तो ये खराब रक्त प्रवाह के कारण शरीर को आराम नहीं मिलता. ये संकेत भी बताता है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है.
9.सांस लेने में दिक्कत
लेटते ही दिन या रात कभी भी अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये फैटी डिपॉज़िट के कारण हृदय पर दबाव बढ़ने से ऐसा हो सकता है.
10.टखनों में सूजन या दर्द
सुबह उठते समय टखनों में सूजन या दर्द ये बताता है कि रात लेटे रहने से जोड़ों में भी फैट जमा हो गया है जिससे सूजन या दर्द हो रहा है. कई बार लेटे-लेटे भी ये दर्द बढ़ जाता है.
11. पैर के तलवे बर्फ जैसे ठंडे रहना
अगर रात में सोते हुए कंबल के अंदर भी आपके पैर के तलवे बर्फ जैसे रहते हैं तो ये संकेत हाई कोलेस्ट्रॉल का है. पैर ठंडे महसूस होने का मतलब ही है ब्लड फ्लो कम है.
12.कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती हैं
आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल संतुलन के लिए कई प्राकृतिक औषधियां उपयोगी मानी जाती हैं. त्रिफला पाचन सुधारकर वसा के जमाव को कम करने में मदद करता है. गुग्गुल खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) घटाने और धमनियों को साफ रखने में सहायक है. अर्जुन की छाल हृदय को मजबूत करती है और रक्त प्रवाह बेहतर बनाती है. मेथी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को घटाते हैं. लहसुन रक्त में वसा कम करने में मदद करता है. आंवला शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो HDL बढ़ाने में सहायक माना जाता है.
डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
