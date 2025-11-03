Vegetables: इन 7 सब्जियों में होते हैं बेहद जहरीले कीड़े, इन्हें खाते समय कुछ बातों को रखें विशेष ध्यान नहीं तो हो सकती है मौत!

2 . फूलगोभी

सब्ज़ियों में कीड़ों की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में फूलगोभी का ही ख्याल आता है. कई बार ये कीड़े नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते. अगर आप बिना जाने इन कीड़ों को खा लेते हैं, तो ये नुकसानदेह हो सकते हैं! ये कीड़े सीधे दिमाग में पहुँच जाते हैं. ये मांसपेशियों, लिवर और दिमाग को नुकसान पहुँचाते हैं. इससे मौत भी हो सकती है. इसलिए, पकाने से पहले फूलगोभी को अच्छी तरह से साफ करके, गर्म पानी में पकाकर, भाप में पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए.

