बिहार चुनाव पर लालू प्रसाद यादव का बड़ा दावा, कहा- 14 नवंबर को सरकार बदल जाएगी

'बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है', योगी के 'तीन बंदर' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार

कौन हैं संजय गर्ग जो बने BIS के महानिदेशक? जानें अबतक किन अहम पदों पर कर चुके हैं काम

कहीं डंपर तो कहीं टेंपो ट्रैवलर... राजस्थान में सड़कों पर दौड़ती मौत! 24 घंटे में 34 लोगों ने गंवाई जान

फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया नया अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

Cheapest Commuter Bikes: 20000 से कम सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं ये सस्ती बाइक्स, मिलेगा जबरदस्त माइलेज

इन 7 सब्जियों में होते हैं बेहद जहरीले कीड़े, इन्हें खाते समय कुछ बातों को रखें विशेष ध्यान नहीं तो हो सकती है मौत!

सेहत

Vegetables: इन 7 सब्जियों में होते हैं बेहद जहरीले कीड़े, इन्हें खाते समय कुछ बातों को रखें विशेष ध्यान नहीं तो हो सकती है मौत

क्या आप जानते हैं कि हम रोज़ाना जो सब्ज़ियां खाते हैं, वे हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं? इसकी वजह यह है कि उनमें एक जीव होता है तो वह जीव क्या है? वह सब्ज़ी क्या है, आइए जानते हैं उन सब्जियों के नाम, जिन्हें खाने से पहले थोड़ा सावधान रहना चाहिए...

नितिन शर्मा | Nov 03, 2025, 06:27 PM IST

1.आलू

आलू
1

आलू में अक्सर कीड़े लग जाते हैं. ये कीड़े एक हफ़्ते में बमुश्किल एक इंच के आकार से बढ़कर एक इंच लंबे हो सकते हैं और कुछ ही दिनों में पूरे पौधे को खा सकते हैं. अगर आप इस तरह के आलू खाते हैं, तो कीड़े शरीर में प्रवेश कर सीधे दिमाग में पहुँच जाते हैं. इसलिए आलू को अच्छी तरह धोकर कीड़े वाले हिस्से को काट दें.

2.फूलगोभी 

फूलगोभी 
2

सब्ज़ियों में कीड़ों की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में फूलगोभी का ही ख्याल आता है. कई बार ये कीड़े नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते. अगर आप बिना जाने इन कीड़ों को खा लेते हैं, तो ये नुकसानदेह हो सकते हैं! ये कीड़े सीधे दिमाग में पहुँच जाते हैं. ये मांसपेशियों, लिवर और दिमाग को नुकसान पहुँचाते हैं. इससे मौत भी हो सकती है. इसलिए, पकाने से पहले फूलगोभी को अच्छी तरह से साफ करके, गर्म पानी में पकाकर, भाप में पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए.
 

3.पत्तागोभी 

पत्तागोभी 
3

पत्तागोभी में टेपवर्म रहते हैं. अगर पत्तागोभी को अच्छी तरह धोकर नहीं पकाया जाए, तो कीड़ों के अंडे खाने के साथ पेट में चले जाते हैं, फिर कीड़े पेट के अंदर अंडे देते हैं. ये कीड़े दिमाग तक भी पहुँच सकते हैं. इसलिए पत्तागोभी को अच्छी तरह धोकर साफ करें और अच्छी तरह पकाएँ. पत्तागोभी को कच्चा न खाएँ.

4.अरबी के पत्ते 

अरबी के पत्ते 
4

अरबी के पत्तों में पिनवर्म के अंडे होते हैं. अगर ये शरीर में चले जाएँ, तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, पकाने से पहले अरबी  के पत्तों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए. क्योंकि अगर इन्हें ठीक से साफ़ न किया जाए, तो ये परजीवी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं.

5.चिचिड़ा 

चिचिड़ा 
5

इसके बीजों में भी टेपवर्म के अंडे हो सकते हैं. कद्दू से परहेज करें, खासकर कृत्रिम खाद या रसायनों से बने चिचिड़ा या चिड़चिड़ा को पकाने से पहले अच्छी तरह धो लें.परवल के बीज न खाना ही बेहतर है, क्योंकि इनसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. ये पेट दर्द, सिरदर्द और अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं. इसलिए खाने से पहले केले को अच्छी तरह धो लें.

6.शिमला मिर्च 

शिमला मिर्च 
6

शिमला मिर्च के बीजों और उनके अंदरूनी हिस्से में टेपवर्म के अंडे हो सकते हैं. अगर उन्हें ठीक से न धोया जाए, तो टेपवर्म के अंडे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं. शिमला मिर्च पकाने से पहले, उसके बीज निकालकर अच्छी तरह धो लें. कच्ची शिमला मिर्च की तुलना में पकी हुई शिमला मिर्च खाना ज़्यादा सुरक्षित है.

7.बैंगन

बैंगन
7

बैंगन में मिलीबग्स होते हैं. अगर बैंगन काटने के बाद उसमें कीड़े दिखें, तो उसे फेंक देना ही बेहतर है. ये कीड़े अच्छी तरह पकाने पर भी ठीक से नहीं मरते.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

