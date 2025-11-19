High Blood Sugar Symptoms: हाई ब्लड शुगर होने पर शरीर में दिखते हैं ये 7 लक्षण, डायबिटीज से पहले ही हो जाये सतर्क

1 . वजन का अचानक से बढ़ना घटना

1

बिना किसी प्रयास के बिना किसी कारण के वजन कम होना या बढ़ना ब्लड शुगर संबंधी समस्याओं के जोखिम का संकेत हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च इंसुलिन स्तर वसा के संचय को बढ़ावा दे सकता है, खासकर आपके पेट के आसपास. वहीं, कुछ लोगों का शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर सकता है क्योंकि उनके शरीर में ग्लूकोज का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा होता है.