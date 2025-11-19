FacebookTwitterYoutubeInstagram
नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कल पटना पहुंचेंगे CM योगी आदित्यनाथ!

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय

डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

सेहत

High Blood Sugar Symptoms: हाई ब्लड शुगर होने पर शरीर में दिखते हैं ये 7 लक्षण, डायबिटीज से पहले ही हो जाये सतर्क

भारत में करीब 8.9 करोड़ लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं. यह अचानक से किसी को नहीं हो गया है. यह उन बीमारियों में से एक है, जो धीरे धीरे शरीर में साइलेंट तरीके से घर लेती है. आपका शरीर ऐसे बदलावों का संकेत देता है. आइए जानते हैं कौन से हैं वो संकेत, जिनके दिखने पर समझ लें कि आप डायबिटीज की जद में है

नितिन शर्मा | Nov 19, 2025, 02:12 PM IST

1.वजन का अचानक से बढ़ना घटना

वजन का अचानक से बढ़ना घटना
1

बिना किसी प्रयास के बिना किसी कारण के वजन कम होना या बढ़ना ब्लड शुगर संबंधी समस्याओं के जोखिम का संकेत हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च इंसुलिन स्तर वसा के संचय को बढ़ावा दे सकता है, खासकर आपके पेट के आसपास. वहीं, कुछ लोगों का शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर सकता है क्योंकि उनके शरीर में ग्लूकोज का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा होता है. 

2.मखमली त्वचा

मखमली त्वचा
2

क्या आपने हाल ही में अपनी गर्दन, बगल या कमर के आसपास की त्वचा में बदलाव देखे हैं? इस स्थिति को एकेंथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं, जो अक्सर तब होता है जब आपका इंसुलिन का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है. आपके शरीर के कुछ हिस्सों पर मखमली, काले धब्बे स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी हैं, जो शुगर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते समय दिखाई देते हैं.

3.प्यासा

प्यासा
3

जब आपका ब्लड शुगर स्तर ऊँचा होता है, तो आपके गुर्दे आपके शरीर से अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. इससे प्यास बुझती नहीं है, जिसे अक्सर निर्जलीकरण या गर्मी का कारण समझा जा सकता है.

4.मोटी गर्दन

मोटी गर्दन
4

क्या आप अपनी गर्दन के आसपास दिखाई देने वाले बदलावों के बारे में सोच रहे हैं? शोधकर्ताओं का कहना है कि अचानक मोटी गर्दन सिर्फ़ वज़न बढ़ने का संकेत नहीं है, बल्कि यह इंसुलिन प्रतिरोध का एक मज़बूत संकेत भी हो सकता है. आपकी गर्दन के आसपास और कंधों के नीचे जमा चर्बी मेटाबोलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज़ के ख़तरे का एक मज़बूत संकेत है.

5.सूजे हुए पैर

सूजे हुए पैर
5

आपके शरीर में ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि का एक और संकेत पैरों में सूजन है. विशेषज्ञों के अनुसार, डायबिटीज का यह लक्षण तब हो सकता है जब ब्लड शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे शरीर में रक्त संचार और गुर्दे की कार्यप्रणाली बाधित होती है, जिससे पानी जमा हो जाता है.

6.पैरों में झुनझुनी

पैरों में झुनझुनी
6

डायबिटीज के सबसे आम लक्षणों में से एक है पैरों या हाथों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होना. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस स्थिति का इलाज न किया जाए, तो यह डायबिटिक न्यूरोपैथी का कारण बन सकता है.

7.गर्दन का कूबड़

गर्दन का कूबड़
7

आपकी गर्दन के पिछले हिस्से में अचानक एक कूबड़ का उभरना, जिसे बफ़ेलो हंप भी कहा जाता है. यह लक्षण हार्मोनल असंतुलन के कारण वसा के जमाव के कारण होता है. हालाँकि यह लक्षण आमतौर पर कुशिंग सिंड्रोम से जुड़ा होता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पीठ पर एक कूबड़ अक्सर प्री-डायबिटिक व्यक्तियों में देखा जाता है.

