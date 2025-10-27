इन 7 आदतों के चलते खोती है हड्डियों की ताकत, शरीर से कैल्शियम और विटामिन डी होने लगता है कम

1 . कुछ आदतें ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द का कारण बन सकती हैं

हड्डियाँ हमारे शरीर को मज़बूत और सक्रिय बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं. लेकिन कई बार हमारी गलत आदतें हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं. यही समस्या आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द और अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. अगर आप अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें. जानें ऐसी आदतों के बारे में, जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर बना सकती हैं.

