इन 7 आदतों के चलते खोती है हड्डियों की ताकत, शरीर से कैल्शियम और विटामिन डी होने लगता है कम

सेहत
ऋतु सिंह | Oct 27, 2025, 08:41 AM IST
1.कुछ आदतें ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द का कारण बन सकती हैं
हड्डियाँ हमारे शरीर को मज़बूत और सक्रिय बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं. लेकिन कई बार हमारी गलत आदतें हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं. यही समस्या आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द और अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. अगर आप अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें. जानें ऐसी आदतों के बारे में, जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर बना सकती हैं.
2.शारीरिक गतिविधि की कमी
लंबे समय तक बैठकर काम करना और व्यायाम न करने की आदत आपकी हड्डियों को कमजोर करती है. हड्डियों को मज़बूत रखने के लिए शारीरिक गतिविधि ज़रूरी है. गतिहीन जीवनशैली हड्डियों को कमज़ोर और भंगुर बना देती है. इसलिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग या व्यायाम करें. अपनी दैनिक दिनचर्या में तेज चलना, दौड़ना और भार प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को शामिल करें.
3. कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड न लेना
कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आपकी हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकती है. मज़बूत हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है. इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं. विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है. अगर शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो कैल्शियम भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा. इसके लिए रोज अपनी डाइट में दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम खाएं.
हर सुबह धूप में बैठें ताकि आपको प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिल सके.
4.बहुत ज्यादा नमक का सेवन
अगर आप आहार में बहुत अधिक नमक (सोडियम) लेते हैं तो आप अपनी हड्डियों को खराब कर रहे हैं.
ज़्यादा नमक खाने से कैल्शियम शरीर से पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है. इससे हड्डियों की मज़बूती कम हो जाती है और वे जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं. इसलिए प्रसंस्कृत और जंक फूड से बचें, जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है. संतुलित आहार में नमक का सेवन नियंत्रण में रखें.
5.मीठा, शीतल पेय और कैफीन का अत्यधिक सेवन
मीठाई, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय-कॉफी का अत्यधिक सेवन से इसमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम के अवशोषण को बाधित करता है. अत्यधिक कैफीन हड्डियों में कैल्शियम की कमी का कारण बनता है. शीतल पेय के स्थान पर पानी, ताजा जूस या नारियल पानी पिएं. एक दिन में 1-2 कप से अधिक चाय या कॉफी न पिएं.
6.धूम्रपान और शराब पीना
अगर आप शराब और सिगरेट के आदि है तो मान लें आपके शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी के साथ कैल्शियम का एब्जार्ब्शन भी कम होगा. इससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं. हड्डियों को मजबूत रखना है तो धूम्रपान और शराब पीने से दूर रहें. स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं.
7. पोषण की कमी
अगर शरीर में पोषण की कमी हैं या जंक फूड बहुत खाते हैं तो समझ लें हड्डियां अपनी ताकत खो देंगी. कैल्शियम, प्रोटीन और खनिजों की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं. असंतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान नहीं कर पाता. अपने आहार में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व शामिल करें.
हरी सब्जियां, फल, बीन्स और अंडे जैसी चीजें खाएं.
8. लगातार तनाव में रहना
लम्बे समय तक मानसिक तनाव या चिंता में रहना भी आपकी हड्डियों को कमजोर बना देती हैं. तनाव शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जो हड्डियों के लिए हानिकारक है. इससे कैल्शियम की कमी और हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं. हड्डियों की मजबूती के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम करके तनाव कम करें.
पर्याप्त नींद लें और स्वयं को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें.
