Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

Most Expensive Salt: रईसों की थाली में होता है कोरियाई बांस वाला ये खास नमक, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा

शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम

Indian Wedding: शादी के बाद अपने माता-पिता को नहीं छोड़ते पुरुष, पत्नी से क्यों रखते हैं उम्मीद?

पति कितना भी प्यार करने वाला क्यों न हो उससे कभी न बताएं ये 7 बातें, वरना मैरिज लाइफ होगी बर्बाद

Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं

सेहत

शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम

उल्टा सीधा खानपान और खराब लाइफस्टाइल न सिर्फ आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को खराब करता है. यह हड्डियों को भी अंदर से कमजोर कर देता है. हड्डियां खोखली हो जाती हैं. इसकी वजह हाथ पैरों में दर्द से लेकर ठोकर लगने पर ही हड्डी टूट जाती है. अगर आप भी इससे परेशान हैं तो डाइट में इन फूड्स को शामिल कर लें.

नितिन शर्मा | Sep 10, 2025, 10:21 AM IST

1.डाइट में शामिल कर लें ये फूड्स

डाइट में शामिल कर लें ये फूड्स
1

डाइट में इन 6 चीजों को शामिल करने मात्र से आपके शरीर की 206 हड्डियां मजबूत हो जाएगी. ये फूड्स हड्डियों में जान भर देंगे. इनमें मौजूद कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम हड्डियों के घनत्व को बनाये रखने में मदद करते हैं. 

2.डेयरी प्रॉडक्ट 

डेयरी प्रॉडक्ट 
2

दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पादों में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए पर्याप्त कैल्शियम होता है, यही कारण है कि ये खाद्य पदार्थ हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं.

3.फोर्टिफाइड अनाज

फोर्टिफाइड अनाज
3

आजकल कैल्शियम और विटामिन डी युक्त फोर्टिफाइड अनाज और दूध आसानी से उपलब्ध हैं. इसलिए, इन्हें हड्डियों के घनत्व के लिए अच्छा माना जाता है.

4.हरी पत्तेदार साब्जियां

हरी पत्तेदार साब्जियां
4

हरी पत्तेदार सब्ज़ियां न सिर्फ़ आयरन से भरपूर होती हैं, बल्कि इनमें विटामिन K और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं. इसलिए, अपने आहार में केल, पालक और ब्रोकली शामिल करें.

5.दाल और फलियां

दाल और फलियां
5

हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए, आपको अपने आहार में दाल, छोले और अन्य फलियाँ भी शामिल करनी चाहिए. इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिज पर्याप्त मात्रा में होते हैं.

6.ड्राई फ्रूट्स और बीज

ड्राई फ्रूट्स और बीज
6

मेवे और बीजों को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएँ. बादाम, अखरोट, चिया बीज, अलसी के बीज आदि में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हड्डियों के घनत्व को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

7.सैल्मन और सार्डिन 

सैल्मन और सार्डिन 
7

ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल, को अपने आहार में शामिल करना हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

