शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम

सेहत
नितिन शर्मा | Sep 10, 2025, 10:21 AM IST
1.डाइट में शामिल कर लें ये फूड्स
डाइट में इन 6 चीजों को शामिल करने मात्र से आपके शरीर की 206 हड्डियां मजबूत हो जाएगी. ये फूड्स हड्डियों में जान भर देंगे. इनमें मौजूद कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम हड्डियों के घनत्व को बनाये रखने में मदद करते हैं.
2.डेयरी प्रॉडक्ट
दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पादों में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए पर्याप्त कैल्शियम होता है, यही कारण है कि ये खाद्य पदार्थ हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं.
3.फोर्टिफाइड अनाज
आजकल कैल्शियम और विटामिन डी युक्त फोर्टिफाइड अनाज और दूध आसानी से उपलब्ध हैं. इसलिए, इन्हें हड्डियों के घनत्व के लिए अच्छा माना जाता है.
4.हरी पत्तेदार साब्जियां
हरी पत्तेदार सब्ज़ियां न सिर्फ़ आयरन से भरपूर होती हैं, बल्कि इनमें विटामिन K और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं. इसलिए, अपने आहार में केल, पालक और ब्रोकली शामिल करें.
5.दाल और फलियां
हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए, आपको अपने आहार में दाल, छोले और अन्य फलियाँ भी शामिल करनी चाहिए. इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिज पर्याप्त मात्रा में होते हैं.
6.ड्राई फ्रूट्स और बीज
मेवे और बीजों को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएँ. बादाम, अखरोट, चिया बीज, अलसी के बीज आदि में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हड्डियों के घनत्व को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
7.सैल्मन और सार्डिन
ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल, को अपने आहार में शामिल करना हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
