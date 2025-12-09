FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

Virat Iconic Hairstyles: विराट कोहली का स्पाइक्ड क्विफ्स से मॉडर्न मलेट आइकॉनिक हेयरस्टाइल, हर लुक में दिखता है क्रिकेटर का निडर व्यक्तित्व 

Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

Photos

सेहत

हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल

अगर आप अपने दिल को मज़बूत रखना चाहते हैं, तो ओमेगा-3 जैसे सप्लीमेंट्स ज़रूर मददगार हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी बदलाव अक्सर आपके रोज़ाना के खाने से आते हैं. कई आम खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने, सूजन कम करने और दिल की बेहतर कार्यप्रणाली में मदद करते हैं.

नितिन शर्मा | Dec 09, 2025, 01:41 PM IST

1.हार्ट हेल्दी फूड्स

हार्ट हेल्दी फूड्स
1

इन फूड्स को डाइट में शामिल करने से न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है. ये हार्ट हेल्थ के लिए पूरी तरह से फायदेमंद होते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर इन फूड्स को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं.

2.सैल्मन

सैल्मन
2

सैल्मन जैसी वसायुक्त मछलियाँ हृदय के लिए अनुकूल ओमेगा-3 वसा से भरपूर होती हैं. सैल्मन में EPA और DHA होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने, हृदय गति को स्थिर रखने, रक्त वाहिकाओं की परत को बेहतर बनाने और नियमित रूप से सेवन करने पर हृदय संबंधी समस्याओं की संभावना को भी कम करने में मदद करता है. ये ओमेगा-3 हृदय कोशिका झिल्लियों में मिलकर स्वस्थ विद्युत गतिविधि को बढ़ावा देते हैं.

3.जैतून का तेल

जैतून का तेल
3

एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और पॉलीफेनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. ये पोषक तत्व एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में सुधार, ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी और स्वस्थ रक्त वाहिकाओं से जुड़े हैं. इसी तरह, ऑलिव ऑयल का सेवन बढ़ाने से हृदय रोग कम होने और यहाँ तक कि मृत्यु दर में भी कमी देखी गई है, खासकर जब यह संतृप्त वसा की जगह लेता है.

4.एवोकाडो

एवोकाडो
4

एवोकाडो में प्राकृतिक रूप से ओलिक एसिड, फाइबर, पोटेशियम, फोलेट और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. कहा जाता है कि ये पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप के स्तर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं.

5.अखरोट 

अखरोट 
5

नियमित रूप से अखरोट का सेवन हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है. अखरोट में पादप-आधारित ओमेगा-3, पॉलीअनसेचुरेटेड वसा और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. अखरोट से भरपूर आहार कुल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रक्त वाहिकाओं के कार्य में सुधार करता है.

6.ब्लूबेरी

ब्लूबेरी
6

ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। ब्लूबेरी में मौजूद एंथोसायनिन और पॉलीफेनॉल रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं. यह रक्तचाप को कम करने में भी कारगर साबित हो सकता है.

7.गहरे पत्तेदार साग 

गहरे पत्तेदार साग 
7

गहरे रंग की हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ प्राकृतिक नाइट्रेट से भरपूर होती हैं जो रक्तचाप के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं. विटामिन K, फोलेट, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ये आपके दिल को संभावित खतरों से बचाती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 

