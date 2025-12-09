हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल

2 . सैल्मन

सैल्मन जैसी वसायुक्त मछलियाँ हृदय के लिए अनुकूल ओमेगा-3 वसा से भरपूर होती हैं. सैल्मन में EPA और DHA होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने, हृदय गति को स्थिर रखने, रक्त वाहिकाओं की परत को बेहतर बनाने और नियमित रूप से सेवन करने पर हृदय संबंधी समस्याओं की संभावना को भी कम करने में मदद करता है. ये ओमेगा-3 हृदय कोशिका झिल्लियों में मिलकर स्वस्थ विद्युत गतिविधि को बढ़ावा देते हैं.