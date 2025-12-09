हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल

राज्यसभा में कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रहार- कांग्रेस पूछती है इस गीत पर चर्चा क्यों जबकि तुष्टिकरण के लिए उसी ने वंदे मातरम् के टुकड़े किए, शौर्य गान की जगह इमरजेंसी लगाई | इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो जारी कर दावा किया- एयरलाइन का ऑपरेशन सामान्य हुआ, आज अब तक 1800 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट | गोवा: लूथरा ब्रदर्स के रोमियो लेन आउटलेट क्लब पर चलेगा बुलडोजर, सीएम प्रमोद सावंत ने दिए आदेश
सेहत
नितिन शर्मा | Dec 09, 2025, 01:41 PM IST
1.हार्ट हेल्दी फूड्स
इन फूड्स को डाइट में शामिल करने से न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है. ये हार्ट हेल्थ के लिए पूरी तरह से फायदेमंद होते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर इन फूड्स को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं.
2.सैल्मन
सैल्मन जैसी वसायुक्त मछलियाँ हृदय के लिए अनुकूल ओमेगा-3 वसा से भरपूर होती हैं. सैल्मन में EPA और DHA होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने, हृदय गति को स्थिर रखने, रक्त वाहिकाओं की परत को बेहतर बनाने और नियमित रूप से सेवन करने पर हृदय संबंधी समस्याओं की संभावना को भी कम करने में मदद करता है. ये ओमेगा-3 हृदय कोशिका झिल्लियों में मिलकर स्वस्थ विद्युत गतिविधि को बढ़ावा देते हैं.
3.जैतून का तेल
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और पॉलीफेनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. ये पोषक तत्व एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में सुधार, ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी और स्वस्थ रक्त वाहिकाओं से जुड़े हैं. इसी तरह, ऑलिव ऑयल का सेवन बढ़ाने से हृदय रोग कम होने और यहाँ तक कि मृत्यु दर में भी कमी देखी गई है, खासकर जब यह संतृप्त वसा की जगह लेता है.
4.एवोकाडो
एवोकाडो में प्राकृतिक रूप से ओलिक एसिड, फाइबर, पोटेशियम, फोलेट और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. कहा जाता है कि ये पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप के स्तर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं.
5.अखरोट
नियमित रूप से अखरोट का सेवन हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है. अखरोट में पादप-आधारित ओमेगा-3, पॉलीअनसेचुरेटेड वसा और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. अखरोट से भरपूर आहार कुल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रक्त वाहिकाओं के कार्य में सुधार करता है.
6.ब्लूबेरी
ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। ब्लूबेरी में मौजूद एंथोसायनिन और पॉलीफेनॉल रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं. यह रक्तचाप को कम करने में भी कारगर साबित हो सकता है.
7.गहरे पत्तेदार साग
गहरे रंग की हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ प्राकृतिक नाइट्रेट से भरपूर होती हैं जो रक्तचाप के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं. विटामिन K, फोलेट, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ये आपके दिल को संभावित खतरों से बचाती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
