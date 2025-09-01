तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत
सेहत
राजा राम | Sep 01, 2025, 11:35 PM IST
1.गंभीर बीमारियों का कारण
मानसिक तनाव सीधे हमारे शरीर पर असर डालता है. यह असर धीरे-धीरे गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है.
2.लगातार सिरदर्द
तनाव का सबसे आम लक्षण बार-बार सिरदर्द होना है. कई लोग लगातार सिरदर्द से जूझते हैं.
3.नींद न आना
नींद न आना भी तनाव की एक बड़ी निशानी है. रातभर करवटें बदलना या स्लीप डिसऑर्डर होना मानसिक दबाव का परिणाम है.
4.इम्यूनिटी
तनाव हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देता है. इसके कारण शरीर छोटी-छोटी बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाता है.
5.एसिडिटी
चिंता और टेंशन पेट पर भी असर डालते हैं. एसिडिटी, छाले और पाचन संबंधी दिक्कतें इसका नतीजा हैं.
6.असर त्वचा पर भी
तनाव का असर त्वचा पर भी दिखता है. अक्सर खुजली जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं.
7.High BP
दिल पर भी स्ट्रेस का सीधा असर होता है. High BP और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
8.क्या कहते हैं विशेषज्ञ
विशेषज्ञ मानते हैं कि इन समस्याओं से बचने के लिए सिर्फ दवाइयां काफी नहीं हैं. Meditation, counseling और जीवनशैली में बदलाव बेहद जरूरी हैं.