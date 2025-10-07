Blood Sugar Treatment: डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम  

8 . मेथी

आयुर्वेद में मेथी को "तीक्ष्ण और गर्म" गुणों वाला माना जाता है. ये बीज डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण माने जाते हैं. मेथी में घुलनशील फाइबर होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है. यह ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि को रोकता है और इंसुलिन के बेहतर कार्य में मदद करता है. आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, मेथी वात और कफ को संतुलित करती है और अग्नि को प्रबल करती है. रात भर पानी में भिगोए हुए मेथी के दानों को सुबह खाली पेट खाने से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है और धीरे-धीरे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित होने लगता है.

