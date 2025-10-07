FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

Blood Sugar Treatment: डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम  

Diabetes Controller food: आज आपको उन 5 फूड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आयुर्वेद में मधुमेहनाशनि के रूप में जाना जाता है, ये शुगर को बढ़ने नहीं देते और इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाते भी हैं.

ऋतु सिंह | Oct 07, 2025, 08:32 AM IST

डायबिटीज और ब्लड शुगर असंतुलन आजकल एक आम समस्या बन गई है. बदलती जीवनशैली, फास्ट फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण इंसुलिन प्रतिरोध तेज़ी से बढ़ रहा है. जब शरीर इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता, तो ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित नहीं रह पाता और धीरे-धीरे यह डायबिटीज का रूप ले लेता है.
 

आयुर्वेद का मानना ​​है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का आधार भी है. उचित आहार न केवल ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, बल्कि अग्नि (पाचन अग्नि) को भी मजबूत करता है और दोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित करता है. यदि आप अपने आहार में कुछ आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं, तो यह आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है.
 

ऐसे में औषधियों के साथ-साथ आहार और प्राकृतिक उपचारों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. इस समस्या के समाधान के लिए आयुर्वेद कई आहार सुझाता है, जो न केवल इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाते हैं, बल्कि पूरे शरीर को संतुलित और स्वस्थ भी रखते हैं.
 

आयुर्वेद में, आंवला को "रसायन" या कायाकल्प करने वाला फल माना जाता है. यह विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है. आंवला अग्नि को बढ़ाता है और शरीर में ग्लूकोज का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है. इसके नियमित सेवन से अग्न्याशय की कार्यप्रणाली में सुधार होता है और इंसुलिन का स्राव संतुलित होता है. सुबह खाली पेट आंवले का रस पीना या इसे आहार में शामिल करना इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने में बहुत मददगार है.
 

आयुर्वेद में दालचीनी एक गुणकारी औषधि माना जाता है. यह मसाला न केवल स्वाद बढ़ाने के लिए, बल्कि शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए भी प्रसिद्ध है. शोधों से यह भी पता चला है कि दालचीनी इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाकर ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करती है. अगर इसे नियमित रूप से भोजन या चाय में लिया जाए, तो यह ग्लूकोज के अवशोषण को नियंत्रित करती है और शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है. सुबह खाली पेट गर्म पानी में दालचीनी पाउडर लेना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.
 

करेला का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन आयुर्वेद में इसे डायबिटीज के लिए सबसे कारगर खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है. इसमें "पॉलीपेप्टाइड-पी" नामक एक घटक होता है, जिसे प्लांट इंसुलिन भी कहा जाता है. यह घटक प्राकृतिक इंसुलिन की तरह काम करता है और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है. आयुर्वेद के अनुसार, कराला पित्त और कफ को संतुलित करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. खाली पेट इसका रस पीने से इंसुलिन संवेदनशीलता तेज़ी से बढ़ती है. इसीलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए कराला के रस को एक प्राकृतिक औषधि के रूप में अनुशंसित किया जाता है.
 

आयुर्वेद में हल्दी को "हरिद्रा" कहा जाता है और इसे औषधियों की रानी माना जाता है. इसमें करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है. हल्दी शरीर में सूजन को कम करती है, जो डायबिटीज के रोगियों में एक आम समस्या है. आयुर्वेद के अनुसार हल्दी पित्त दोष को संतुलित करती है और रक्त को शुद्ध करती है. दूध या गर्म पानी के साथ हल्दी लेने से ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है और शरीर इंसुलिन के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देता है.

आयुर्वेद में मेथी को "तीक्ष्ण और गर्म" गुणों वाला माना जाता है. ये बीज डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण माने जाते हैं. मेथी में घुलनशील फाइबर होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है. यह ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि को रोकता है और इंसुलिन के बेहतर कार्य में मदद करता है. आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, मेथी वात और कफ को संतुलित करती है और अग्नि को प्रबल करती है. रात भर पानी में भिगोए हुए मेथी के दानों को सुबह खाली पेट खाने से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है और धीरे-धीरे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित होने लगता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

