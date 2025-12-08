FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज सुनवाई | बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने कहा, हरिद्वार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की-वालिया

सेहत

Superfoods For Diabetes: टाइप-2 डाबिटीज कंट्रोल का पावरबैंक होती हैं ये 13 चीजें, ब्लड शुगर नेचुरली होता जाता है कम

डायबिटीज को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है. आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कहना है कि उचित दवा और नियमित आहार से यह संभव है. जानिए संतुलित ब्लड शुगर के लिए क्या करें.

ऋतु सिंह | Dec 08, 2025, 07:11 AM IST

1.डायबिटीज का कोई स्थायी इलाज नहीं, लेकिन

डायबिटीज का कोई स्थायी इलाज नहीं, लेकिन
1

डायबिटीज का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करके स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है. आयुर्वेदिक डॉक्टर दीक्षा भावसार ने बताया कि अगर दैनिक आहार में कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें शामिल कर ली जाएँ, तो शुगर को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है.

2.कुछ आयुर्वेदिक चीजें शुगर कंट्रोल करती हैं

कुछ आयुर्वेदिक चीजें शुगर कंट्रोल करती हैं
2

आयुर्वेद का मानना ​​है कि प्राकृतिक और हल्के खाद्य पदार्थ शरीर में जल्दी पच जाते हैं और ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखते हैं. अगर आप नीचे बताई गई पाँच चीज़ें अपने आहार में शामिल करें, तो ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है, शरीर को मज़बूत बनाया जा सकता है और सबसे ज़रूरी बात, भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचना आसान हो सकता है. आइए आज हम यही जानते हैं. 
 

3.ज्वार और अनार

ज्वार और अनार
3

ज्वार एक ग्लूटेन-मुक्त और गेहूँ-अनुकूल विकल्प है जो डायबिटीज रोगियों के आहार का एक अच्छा हिस्सा हो सकता है. ज्वार की रोटी दोपहर या रात के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. आयुर्वेद के अनुसार, आपको नियमित रूप से रोटी का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा, अनार मीठे की लालसा को स्वस्थ तरीके से संतुष्ट करता है और शरीर को तरोताजा रखता है. 

4.नारियल, जामुन और हल्दी

नारियल, जामुन और हल्दी
4

नारियल डायबिटीज रोगियों के लिए एक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता है. जामुन एक मौसमी फल है, जो ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है . हल्दी और आंवला मिलकर सूजन कम करते हैं और उपचार को बढ़ावा देते हैं.

5.बेल और मोरिंगा

बेल और मोरिंगा
5

इसकी फली और पत्तियाँ चयापचय को बढ़ाती हैं और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करती हैं. इसी तरह, सहजन इंसुलिन प्रतिरोध को कम करता है और वजन घटाने में मदद करता है, जिससे यह डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है. आप अपने नियमित आहार में सहजन की फली, आमटी को शामिल करके इसका सेवन कर सकते हैं. 
 

6.इलायची 

इलायची 
6

डॉक्टर ने बताया कि करेला शुगर लेवल को नियंत्रित करने और शरीर को हल्का रखने में भी काफी कारगर माना जाता है. अपनी सब्ज़ियों, दालों और जूस में करेले को शामिल करें. आप नियमित रूप से अपने दैनिक आहार, नाश्ते के व्यंजनों में करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं. 

7.अलसी, अदरक और काली मिर्च

अलसी, अदरक और काली मिर्च
7

अलसी के बीज इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाते हैं और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं. चाय में सूखा अदरक मिलाकर पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और शुगर लेवल संतुलित रहता है. काली मिर्च हल्दी के फायदों को बढ़ाती है, जबकि दालचीनी ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करती है.

8.आंवला और मूंगदाल

आंवला और मूंगदाल
8

आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और थकान कम करने में मदद करता है. मूंग दाल हल्की और प्रोटीन से भरपूर होती है, जो भूख को नियंत्रित करने में मदद करती है. आप नियमित रूप से अपने आहार में आंवला और मूंग दाल शामिल कर सकते हैं. इससे डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

