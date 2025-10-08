Breast Cancer: सीने के आसपस सूजन, चकत्ते या स्किन का रंग बदल रहा है तो ये स्तन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनने चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ
सेहत
ऋतु सिंह | Oct 08, 2025, 07:25 AM IST
1.महिलाओं के लिए स्वयं स्तन परीक्षण करते रहना चाहिए
कैंसर शब्द सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आजकल विभिन्न उपचारों और सर्जरी से इसका इलाज संभव है. इसके लिए, समय पर निदान ज़रूरी है. स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है, जो हर साल अनगिनत महिलाओं को प्रभावित करता है. इस कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव है, लेकिन इसके निदान में देरी जानलेवा हो सकती है. इसलिए, महिलाओं के लिए स्वयं स्तन परीक्षण करना और इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद ज़रूरी है.
2.स्तन के आकार में बदलाव या गांठ स्तन कैंसर के लक्षण हो सकते
हम सभी जानते हैं कि स्तन के आकार में बदलाव या गांठ स्तन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. इसके अलावा, स्तन के आसपास की त्वचा पर कई ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि आपके शरीर में कैंसर कोशिकाएँ विकसित होने लगी हैं और आपको ध्यान देना चाहिए. आइए, विशेषज्ञ से और जानें.
3.स्तन कैंसर की पहचान सिर्फ गांठ से ही नहीं
स्तन कैंसर की पहचान सिर्फ गांठ से ही नहीं होती; कभी-कभी यह त्वचा में होने वाले परिवर्तनों से भी दिखाई देता है. विशेषज्ञों का कहना है कि स्तन के आसपास की स्किन पर सबसे पहले कैंसर के संकेत मिलते हैं, निम्नलिखित लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए:
4.लालिमा या सूजन
स्तन का एक हिस्सा लाल, गर्म या सूजा हुआ दिखाई दे. यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रकार के स्तन कैंसर, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर (IBC) का संकेत हो सकता है. त्वचा में संक्रमण जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन अगर दवा से आराम न मिले, तो डॉक्टर से मिलें.
5.मोटी, सख्त या संतरे के छिलके जैसी त्वचा
त्वचा उबड़-खाबड़ और गड्ढेदार हो जाती है, जिसमें छिद्र दिखाई देने लगते हैं. यह त्वचा के नीचे लसीका वाहिकाओं में कैंसर कोशिकाओं के फैलने के कारण होता है. इसे एक बहुत ही गंभीर लक्षण माना जाता है.
6.निप्पल में बदलाव
निप्पल से सफ़ेद या खूनी स्राव. निप्पल के आस-पास की त्वचा पपड़ीदार, छिलने वाली या घाव जैसी दिखाई देती है.
7.स्तन के आकार या रंग में परिवर्तन
एक स्तन का आकार या आकृति बदली हुई प्रतीत होती है. त्वचा पीली, नीली या काली पड़ सकती है. कुछ क्षेत्र शुष्क, खुजलीदार या चिड़चिड़े हो सकते हैं.
8.गांठ या कठोरता
त्वचा के नीचे एक गांठ महसूस होती है जो हिलती नहीं है. उस क्षेत्र की त्वचा खिंची हुई, कसी हुई या झुर्रीदार लग सकती है.
9.खुजली
निप्पल के आसपास खुजली वाले धब्बे भी शुरुआती स्तन कैंसर का संकेत हो सकते हैं. अगर आपके स्तन के एक तरफ की त्वचा मोटी या सूजने लगे, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें.
10.विशेषज्ञों का कहना है
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्तन की त्वचा में कोई भी परिवर्तन - रंग, बनावट, खुजली, छीलन या निप्पल का आकार - कुछ सप्ताह से अधिक समय तक बना रहे, तो तत्काल जांच आवश्यक है.
ये लक्षण हमेशा कैंसर का संकेत नहीं देते, लेकिन अगर ये दिखाई दें, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी जैसी जाँचों से सटीक निदान किया जा सकता है.
महिलाओं के लिए सलाह- महीने में एक बार स्तन परीक्षण स्वयं करें. 40 वर्ष की आयु के बाद हर वर्ष मैमोग्राम करवाएं. अगर आपको लक्षण दिखाई दें तो घबराएं नहीं. जल्दी निदान होने पर पूरी तरह ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है.
Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.
