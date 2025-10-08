Breast Cancer: सीने के आसपस सूजन, चकत्ते या स्किन का रंग बदल रहा है तो ये स्तन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है

10 . विशेषज्ञों का कहना है

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्तन की त्वचा में कोई भी परिवर्तन - रंग, बनावट, खुजली, छीलन या निप्पल का आकार - कुछ सप्ताह से अधिक समय तक बना रहे, तो तत्काल जांच आवश्यक है.



ये लक्षण हमेशा कैंसर का संकेत नहीं देते, लेकिन अगर ये दिखाई दें, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी जैसी जाँचों से सटीक निदान किया जा सकता है.



महिलाओं के लिए सलाह- महीने में एक बार स्तन परीक्षण स्वयं करें. 40 वर्ष की आयु के बाद हर वर्ष मैमोग्राम करवाएं. अगर आपको लक्षण दिखाई दें तो घबराएं नहीं. जल्दी निदान होने पर पूरी तरह ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है.