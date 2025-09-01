Women's Health: शरीर में सूजन-कमजोरी और लूज मसल्स प्रोटीन की कमी का है संकेत, महिलाओं में दिखते हैं ये और भी लक्षण

Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी
1.महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम प्रोटीन लेती हैं
शरीर को स्वस्थ रहने और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है. प्रोटीन शरीर के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है. शरीर को कुल कैलोरी का कम से कम 10% और अधिकतम 35% प्रोटीन के रूप में चाहिए होता है. अगर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता है, तो शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. प्रोटीन शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम प्रोटीन लेती हैं. जिसके कारण उनमें प्रोटीन की कमी देखी जाती है. इस कमी के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं. चलिए जानते हैं प्रोटीन की कमी महिलाओं में क्या-क्या समसया पैदा करती है.
2.शरीर में सूजन
क्वाशिओरकोर एक गंभीर प्रोटीन की कमी है जो ब्लड में प्रोटीन की कमी के कारण हाथों और पैरों में सूजन (एडिमा) पैदा करती है. एल्ब्यूमिन (एल्ब्यूमिन एक पानी में घुलनशील प्रोटीन है) ब्लड वेसेल्स के अंदर तरल पदार्थ को बनाए रखने में मदद करता है. एल्ब्यूमिन की कमी से शरीर को नसों में तरल पदार्थ को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर के ऊतकों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है. शरीर अधिक पानी और सोडियम को धारण करने की कोशिश करता है, जिससे सूजन हो जाती है.
3.स्किन और बालों की समस्याएं
प्रोटीन स्किन-नाखू और बालों का एक प्रमुख घटक है. प्रोटीन की कमी से आपकी स्किन पीली, रूखी या परतदार हो सकती है. वहीं आपके बाल अधिक आसानी से टूटने लगते हैं. आपको बालों का झड़ना या सफेद होना भी इसकी वजह है. वहीं नाखून भी जल्दी टूटते हैं या उसमे क्रैक बन जाते हैं.
सूखी, पतली या छिलती हुई स्किन के साथ ही, झुर्रियां और कान, बगल, कमर और जननांगों के आसपास घाव या डर्मेटाइटिस होना भी इसी का संकेत है. साथ ही कम प्रोटीन का सेवन भी टेलोजन एफ्लुवियम को ट्रिगर कर सकता है. इस स्थिति के कारण बाल बहुत ज़्यादा झड़ने और झड़ने लगते हैं.
4.मांसपेशियों की हानि और कमजोरी
हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां आपके शरीर को गति प्रदान करने में मदद करती हैं. प्रोटीन की सही मात्रा लेने से मांसपेशियों का द्रव्यमान और ताकत बनी रहती है लेकिन जब ऊर्जा के लिए पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते तो आपका शरीर ऊर्जा के लिए आपकी मांसपेशियों के ऊतकों को तोड़ने लगता है. इससे मांसपेशियों गलने लगती हैं और शरीर कमजोर. पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन (प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम लगभग 1.6-1.8 ग्राम प्रोटीन) का सेवन करने से सार्कोपेनिया नामक बीमारी से बचा जा सकता है.
सार्कोपेनिया मांसपेशियों के द्रव्यमान और ताकत का क्रमिक ह्रास है. यह आमतौर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण विकसित होती है जिसमें मसल्स गल के लटकने लगती है और शरीर कमोजर होने लगता है.
5.हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है
प्रोटीन मांसपेशियों और हड्डियों का एक ज़रूरी घटक है. आपकी हड्डियां मुख्य रूप से कोलेजन नामक एक प्रकार के प्रोटीन से बनी होती हैं. प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों और हड्डियों का द्रव्यमान कम हो सकता है, जिसके कारण आप थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं.
कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है, खासकर महिलाओं के लिए. प्रोटीन उन महलाओं में हड्डियों के रखरखाव के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होने का अधिक खतरा होता है. इस स्थिति के कारण हड्डियां खोखली, कमज़ोर और आसानी से टूटने लगती हैं. इससे छोटी चोट से भी फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है.
6.एनीमिया
महिलाओं में एनीमिया आम है. यह स्थिति तब होती है जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है. यह प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं को फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है. शरीर को ऑक्सीजन युक्त लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आयरन के साथ प्रोटीन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है.
7.बार-बार भूख लगना
शरीर में प्रोटीन की कमी का पहला संकेत बार-बार भूख लगना है. अक्सर, खाने के तुरंत बाद भूख लग जाती है. प्रोटीन के कारण पेट भारी लगता है, जबकि शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर बार-बार भूख लगती है. इससे वेट बढ़ने की संभावना भी ज्यादा होती है.
