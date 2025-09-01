Women's Health: शरीर में सूजन-कमजोरी और लूज मसल्स प्रोटीन की कमी का है संकेत, महिलाओं में दिखते हैं ये और भी लक्षण

1 . महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम प्रोटीन लेती हैं

शरीर को स्वस्थ रहने और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है. प्रोटीन शरीर के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है. शरीर को कुल कैलोरी का कम से कम 10% और अधिकतम 35% प्रोटीन के रूप में चाहिए होता है. अगर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता है, तो शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. प्रोटीन शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम प्रोटीन लेती हैं. जिसके कारण उनमें प्रोटीन की कमी देखी जाती है. इस कमी के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं. चलिए जानते हैं प्रोटीन की कमी महिलाओं में क्या-क्या समसया पैदा करती है.

