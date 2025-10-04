सनी संस्कारी की ‘तुलसी कुमारी’ Sanya Malhotra ने घटाया वजन, ट्रेनर ने शेयर किया Secret Weight Loss Tips

6 . ये है सान्या का फिटनेस रूटीन

सान्या मल्होत्रा अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए जिम में काफी मेहनत करती हैं. उनके नियमित वर्कआउट रूटीन में स्किपिंग, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रैंथनिंग एक्सरसाइज, किकबॉक्सिंग और स्क्वाट्स शामिल हैं. उनके टोंड और परफेक्ट फिगर के पीछे उनकी यही निरंतर मेहनत है.

खाने के मामले में सान्या को इंडियन फूड काफी पसंद है. दाल-चावल के साथ घी, दही चावल और खिचड़ी उनके पसंदीदा फूड्स में से हैं. सान्या का यह चुनाव उनके ट्रेनर के इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि हेल्दी डाइट के लिए देसी और संतुलित घर का खाना सबसे बेहतरीन होता है.