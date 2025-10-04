सनी संस्कारी की ‘तुलसी कुमारी’ Sanya Malhotra ने घटाया वजन, ट्रेनर ने शेयर किया Secret Weight Loss Tips

विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान JLN Stadium में आवारा कुत्तों ने केन्याई और जापानी कोचों को काटा
सेहत
Pragya Bharti | Oct 04, 2025, 08:05 AM IST
1.56 किलो की थीं सान्या
सान्या मल्होत्रा का वजन शुरुआत में 56 किलोग्राम था, जिसे उन्होंने अब काफी हद तक मेंटेन कर ली है. आज के डिजिटल दौर में हर कोई एक फिट और स्लिम बॉडी चाहता है, लेकिन बढ़ा हुआ वजन अधिकांश लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है. मोटापे के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें लाइफस्टाइल में गड़बड़ी और गलत खान-पान की आदतें शामिल हैं. ऐसे में वेट लॉस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपनी इन आदतों में सुधार लाया जाए. आइए वेट लॉस जर्नी के पीछे के रहस्य जानते हैं.
2.3 महीने में हुआ गजब का ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रेनर त्रिदेव के अनुसार, सान्या मल्होत्रा का वजन शुरुआत में 56 किलोग्राम था. लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज और एक संतुलित डाइट की मदद से उन्होंने अपना काफी वजन घटाया और अब वह पहले से भी ज्यादा फिट और स्लिम दिखती हैं. त्रिदेव, जो पिछले 8 सालों से सान्या को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ने बताया कि उनका यह ट्रांसफॉर्मेशन वाकई चौंकाने वाला है.
3.सिर्फ 'घर का बना खाना' था डाइट
खुद को पहले से भी ज्यादा फिट बनाने के लिए सान्या ने अपनी डाइट में बड़े बदलाव किए थे. उनके फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि वह पहले से ही घर का बना खाना खाती थीं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उनका पूरा फोकस सिर्फ इसी पर रहा. त्रिदेव ने बताया कि घर का बना भोजन खाना कई मायनों में सही होता है, क्योंकि यह लाइफस्टाइल को बेहतर बनाता है और शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है.
4.फिटनेस ट्रेनर त्रिदेव ने रखा 3 महीने का फैट लॉस गोल
फैट लॉस जर्नी को सफल बनाने के लिए, त्रिदेव ने सान्या के लिए 3 महीने का छोटा और केंद्रित लक्ष्य तय किया था. उन्होंने कहा कि भूमिकाओं के लिए वजन बढ़ाना और घटाना मुश्किल होता है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने समय को बढ़ाया और एक अलग तरीके से चुनौती को अपनाया, जिससे मात्र 3 महीने में यह गजब का बदलाव संभव हो पाया था.
5.वर्कआउट में शामिल किए पुश अप्स और हैंडस्टैंड
अपने वर्कआउट रूटीन में सान्या ने कुछ नए और इंटेंसिव एक्सरसाइज शामिल किए थे. त्रिदेव ने बताया कि इस वेट लॉस जर्नी में सान्या ने कई नई फिजिकल एक्टिविटीज सीखीं. सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में सान्या को पुश अप्स, सपोर्टेड हैंडस्टैंड्स और पुल अप्स जैसे बॉडीवेट वर्कआउट करते हुए साफ देखा जा सकता है, जो उनके ट्रांसफॉर्मेशन में सहायक रहे.
6. ये है सान्या का फिटनेस रूटीन
सान्या मल्होत्रा अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए जिम में काफी मेहनत करती हैं. उनके नियमित वर्कआउट रूटीन में स्किपिंग, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रैंथनिंग एक्सरसाइज, किकबॉक्सिंग और स्क्वाट्स शामिल हैं. उनके टोंड और परफेक्ट फिगर के पीछे उनकी यही निरंतर मेहनत है.
खाने के मामले में सान्या को इंडियन फूड काफी पसंद है. दाल-चावल के साथ घी, दही चावल और खिचड़ी उनके पसंदीदा फूड्स में से हैं. सान्या का यह चुनाव उनके ट्रेनर के इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि हेल्दी डाइट के लिए देसी और संतुलित घर का खाना सबसे बेहतरीन होता है.
7.सान्या का फिटनेस मंत्र
सान्या का मानना है कि रातों-रात कुछ नहीं बदलता. अगर आप फैट से फिट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी. सान्या के अनुसार, समर्पण और निरंतरता से ही आप अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं.
सान्या अपने वर्कआउट रूटीन में तीव्रता और हल्के वर्कआउट के बीच एक सटीक संतुलन बनाकर चलती हैं. यह बैलेंस उन्हें चोटों से बचने और लंबी अवधि तक फिटनेस को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उनके टोंड और परफेक्ट फिगर का राज बरकरार रहता है.
