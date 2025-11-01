Sugarcane Health Benefits: गन्ना चबाना या गन्ने का जूस, क्या है ज्यादा फायदेमंद?

1 . छठ पूजा और देवउठनी ग्यास

छठ पूजा और देवउठनी ग्यास की पूजा में गन्ने का बहुत महत्व होता है. स्वाद में मीठा और स्वास्थ्य में ताकतवर, गन्ना हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, पाचन सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है.

