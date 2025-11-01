Sugarcane Health Benefits: गन्ना चबाना या गन्ने का जूस, क्या है ज्यादा फायदेमंद?

सेहत
सुमित तिवारी | Nov 01, 2025, 08:36 PM IST
1.छठ पूजा और देवउठनी ग्यास
छठ पूजा और देवउठनी ग्यास की पूजा में गन्ने का बहुत महत्व होता है. स्वाद में मीठा और स्वास्थ्य में ताकतवर, गन्ना हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, पाचन सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है.
2.दोनों ही फायदेमंद
गन्ने का रस और गन्ने चबाना दोनों ही शरीर के लिए फायदेमंद होते है. गन्ना चबाने में शरीर को धीरे-धीरे ग्लूकोज मिलता है, जिससे आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है.
3.ग्लूकोज तुरंत शरीर में पहुंचता है
दूसरे तरफ गन्ने का जूस पीने से ग्लूकोज तुरंत शरीर में पहुंचता है और थकान दूर होती है. इसलिए सुबह या वर्कआउट के बाद दोनों ही तरीके काम आते हैं.
4.फाइबर
गन्ना चबाने से इसमें मौजूद फाइबर पेट में धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है. इससे पाचन तंत्र मजबूत होता हैं. इसके नियमित सेवन से कब्ज और पेट की समस्या दूर रहती है.
5.डाइजेशन के लिए फायदेमंद
गन्ने का जूस भी डाइजेशन के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसमें फाइबर कम होने की वजह से यह असर थोड़ा कम दिखाता है.