FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सांसद मनोज तिवारी ने X पर पोस्ट कर लिखा- डुमरांव अरियांव ब्रह्म बाबा स्थान पर RJD के लोगों ने हमले की कोशिश की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mokama News: मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज

मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज

IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा! 

Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी

पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी

November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें

November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें

100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति

100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति

HomePhotos

सेहत

Sugarcane Health Benefits: गन्ना चबाना या गन्ने का जूस, क्या है ज्यादा फायदेमंद?

गन्ना चबाना या गन्ने का रस शरीर के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है. इसे लेकर अक्सर ही लोग कंफ्यूज होते हैं. चलिए जानते हैं कि इन दोनों में से किस तरीके से गन्ना खाना हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है.

सुमित तिवारी | Nov 01, 2025, 08:36 PM IST

1.छठ पूजा और देवउठनी ग्यास

छठ पूजा और देवउठनी ग्यास
1

छठ पूजा और देवउठनी ग्यास की पूजा में गन्ने का बहुत महत्व होता है.  स्वाद में मीठा और स्वास्थ्य में ताकतवर, गन्ना हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, पाचन सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. 
 

Advertisement

2.दोनों ही फायदेमंद

दोनों ही फायदेमंद
2

गन्ने का रस और गन्ने चबाना दोनों ही शरीर के लिए फायदेमंद होते है. गन्ना चबाने में शरीर को धीरे-धीरे ग्लूकोज मिलता है, जिससे आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है.

3.ग्लूकोज तुरंत शरीर में पहुंचता है

ग्लूकोज तुरंत शरीर में पहुंचता है
3

दूसरे तरफ गन्ने का जूस पीने से ग्लूकोज तुरंत शरीर में पहुंचता है और थकान दूर होती है. इसलिए सुबह या वर्कआउट के बाद दोनों ही तरीके काम आते हैं. 

4.फाइबर

फाइबर
4

 गन्ना चबाने से इसमें मौजूद फाइबर पेट में धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है. इससे पाचन तंत्र मजबूत होता हैं. इसके नियमित सेवन से कब्ज और पेट की समस्या दूर रहती है.

TRENDING NOW

5.डाइजेशन के लिए फायदेमंद

डाइजेशन के लिए फायदेमंद
5

गन्ने का जूस भी डाइजेशन के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसमें फाइबर कम होने की वजह से यह असर थोड़ा कम दिखाता है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Mokama News: मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज
मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज
IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप
IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप
Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा! 
Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा!
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?
गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट
गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी
पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी
November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें
November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें
100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति
100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति
23 साल पुराने इस आइटम सॉन्ग में 46 बार हुआ है गाली का इस्तेमाल, क्या आपने सुना है ये गाना?
23 साल पुराने इस आइटम सॉन्ग में 46 बार हुआ है गाली का इस्तेमाल, क्या आपने सुना है ये गाना?
Sugarcane Health Benefits: गन्ना चबाना या गन्ने का जूस, क्या है ज्यादा फायदेमंद?
Sugarcane Health Benefits: गन्ना चबाना या गन्ने का जूस, क्या है ज्यादा फायदेमंद?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE