SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

4 . यह असल जिंदगी में कैसे काम आता है?

इस रिसर्च की सबसे बड़ी सीख यह है कि छोटी-छोटी आदतें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं, आपको किसी एक चीज़ में पूरी तरह परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है. ऐसे में अगर आप रोज़ पूरे 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे, तो भी थोड़ी-सी ज्यादा नींद लेना फायदेमंद है. अगर आप जिम नहीं जा सकते, तो बस स्टॉप तक तेज़ चाल से चलना भी मदद करता है.

रात के खाने में थोड़ा-सा हरी सब्जी (जैसे ब्रोकली) जोड़ना भी अच्छा असर डाल सकता है. यह स्टडी बताती है कि सेहत के लिए संतुलित और मिलाजुला तरीका ज्यादा असरदार होता है. अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी नींद को नियमित करने की कोशिश करें. या फिर बिस्किट की जगह फल खाना शुरू करें.