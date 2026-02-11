SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

सेहत
Abhay Sharma | Feb 11, 2026, 03:37 PM IST
1.SPAN व्यवहार पर ध्यान
हाल ही में आई इस एक नए शोध में SPAN व्यवहार पर ध्यान दिया गया है, SPAN में S = Sleep (नींद), P = Physical Activity (शारीरिक गतिविधि), A = Activity / Movement (हलचल) और N = Nutrition (पोषण) को दर्शाता है. इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने हर आदत को अलग-अलग देखने के बजाय यह समझने की कोशिश की कि अगर नींद, एक्सरसाइज और खानपान, इन तीनों में एक साथ छोटे-छोटे सुधार किए जाएं, तो उसका क्या असर होता है.
2.क्या कहती है स्टडी
स्टडी में पाया गया कि अगर इन तीनों चीजों में एक साथ मामूली सुधार भी किया जाए, तो इसका असर उम्मीद से ज्यादा हो सकता है. इससे न सिर्फ उम्र बढ़ सकती है, बल्कि जिंदगी के वे साल भी बढ़ सकते हैं जो अच्छी सेहत में बीतते हैं. खराब नींद, शारीरिक गतिविधि की कमी और असंतुलित खानपान ये तीनों ही दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और डिमेंशिया जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं.
3.बढ़ सकते हैं जीवन के अच्छी सेहत वाले साल
यह रिसर्च, जो eClinical Medicine (Lancet Discovery Science का हिस्सा) में प्रकाशित हुई है, बताती है कि अगर इन तीनों आदतों में एक साथ थोड़ा-थोड़ा सुधार किया जाए, तो यह सेहत पर बड़ा सकारात्मक असर डाल सकता है और जीवन के सालों के साथ-साथ अच्छी सेहत वाले साल भी बढ़ा सकता है. बता दें कि SPAN आदतों (नींद, शारीरिक गतिविधि और पोषण) और लंबी उम्र के बीच संबंध को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने UK Biobank नाम के बड़े मेडिकल डाटाबेस का इस्तेमाल किया, जिसमें 40 से 69 साल की उम्र के 59,078 वयस्कों को शामिल किया गया.
4.यह असल जिंदगी में कैसे काम आता है?
इस रिसर्च की सबसे बड़ी सीख यह है कि छोटी-छोटी आदतें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं, आपको किसी एक चीज़ में पूरी तरह परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है. ऐसे में अगर आप रोज़ पूरे 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे, तो भी थोड़ी-सी ज्यादा नींद लेना फायदेमंद है. अगर आप जिम नहीं जा सकते, तो बस स्टॉप तक तेज़ चाल से चलना भी मदद करता है.
रात के खाने में थोड़ा-सा हरी सब्जी (जैसे ब्रोकली) जोड़ना भी अच्छा असर डाल सकता है. यह स्टडी बताती है कि सेहत के लिए संतुलित और मिलाजुला तरीका ज्यादा असरदार होता है. अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी नींद को नियमित करने की कोशिश करें. या फिर बिस्किट की जगह फल खाना शुरू करें.
5.एक-दूसरे से जुड़ा है इन आदतों का असर
अच्छी नींद से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, जिससे व्यायाम करना आसान होता है. नियमित शारीरिक गतिविधि भूख को नियंत्रित करने और नींद की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है. यानी, छोटी-छोटी आदतों का मेल ही असली राज है. 59,000 से ज्यादा लोगों पर की गई इस बड़ी स्टडी से यह साफ होता है कि SPAN आदतें, यानी नींद, शारीरिक गतिविधि और पोषण हमारी सेहत और उम्र पर गहरा असर डालती हैं.
