Sour Burping Causes: खट्टी डकार सिर्फ असहज ही नहीं करती, इन बीमारियों का देती है संकेत, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा

4 . मीठी सौंफ और मिश्री का चूर्ण

अगर आप भी एसिडिटी, हार्टबर्न और खट्टी डकार से परेशान हैं तो आयुर्वेदि में इसका एक बेहतरीन उपाय बताया गया है. इसमें सौंफ और मिश्री चूर्ण बनाकर घर में रखें. खाना खाने के बाद इसकी फंकी मार लें. सौंफ में एनेथोल होता है, जो पेट के एसिड को कम करने में मदद करता है. पेट का एसिड कम होने पर गैस बनने और जलन महसूस होने में कमी होती है.