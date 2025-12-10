Sour Burping Causes: खट्टी डकार सिर्फ असहज ही नहीं करती, इन बीमारियों का देती है संकेत, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा

CIC के चयन के लिए मीटिंग खत्म, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे से निकले | पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं मोस्ट वॉटेंड आतंकी, लश्कर के दो आतंकी एक साथ दिखे, सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद | संजीव बालियान डीपी यादव और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे का गठन किया, अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर फिर शुरू होगा आंदोलन
सेहत
नितिन शर्मा | Dec 10, 2025, 11:22 AM IST
1.यह है वजह
आज के समय में उल्टा सीधा खानपान और खराब लाइफस्टाइल ज्यादातर लोगों की परेशानी बना हुआ है. इसी की वजह से एसिडिटी, गैस, पेट फूलना से लेकर खट्टी डकार आने की समस्या होती है. खट्टी डकार पेट से संबंधित कई बीमारियों का संकेत देती है. आइए जानते हैं बीमारियां और इनके उपाय...
2.इन समस्याओं का है संकेत
दरअसल खट्टी डकार तब आती है, जब पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है और वह हमारी फूड नली नली की तरफ बढ़ने लगता है. इस स्थिति में खट्टी डकार आना, हार्टबर्न की परेशानी होना, और कभी-कभी सीने में दर्द होने की समस्या होने लगती है. यह सिर्फ एक असहज लक्षण नहीं, बल्कि पाचन तंत्र के अंदर चल रही बड़ी गड़बड़ी का संकेत देती है.
3.बढ़ जाता है कैंसर का खतरा
एक्सपर्ट्स की मानें तो लगातार खट्टी डकार, एसिडिटी, हार्टबर्न और सीने में दर्द की वजह एसिड का खाने की नली में जाना है. इसका लगातार ऐसे ही बने रहने से फूड नली गलने लगती है. इसमें कैंसर तक बन सकता है. आयुर्वेद में इन परेशानियों से बचने के लिए कई घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिससे खट्टी डकार की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है.
4.मीठी सौंफ और मिश्री का चूर्ण
अगर आप भी एसिडिटी, हार्टबर्न और खट्टी डकार से परेशान हैं तो आयुर्वेदि में इसका एक बेहतरीन उपाय बताया गया है. इसमें सौंफ और मिश्री चूर्ण बनाकर घर में रखें. खाना खाने के बाद इसकी फंकी मार लें. सौंफ में एनेथोल होता है, जो पेट के एसिड को कम करने में मदद करता है. पेट का एसिड कम होने पर गैस बनने और जलन महसूस होने में कमी होती है.
5.गुनगुने पानी के साथ लें शहद
गुनगुना पानी और शहद पेट में बनने वाले एसिड को कम करते हैं. शहद की तासीर योगवाही होती है, मतलब जिसके साथ उसे लिया जाता है, वह उसी के गुण ले लेता है. गुनगुने पानी के साथ शहद लेने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और गैस और हार्टबर्न जैसी परेशानी कम होती है. इसका सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए.
6.अजवाइन, काला नमक और नींबू लें
अजवाइन, काला नमक और नींबू का मिश्रण भी पेट के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. यह मिश्रण खाने को पचाने में अच्छे से मदद करता है, जिससे पेट में एसिड ज्यादा नहीं बढ़ता. इसके साथ ही एसिड उतना ही बनता है, जितना खाना पचाने के लिए जरूरी है. इसके अलावा, पेट के अम्ल को शांत करने के लिए नारियल पानी का सेवन करना भी लाभकारी है.
7.अदरक सोंठ और शहद
खट्टी डकार से छुटकारा पाने के लिए अदरक यानी सूखी सोंठ को शहद के साथ मिक्स करके फेंकी लगा लें. यह म्यूकस परत को मजबूत करता है, जिससे पेट में बनने वाला एसिड म्यूकस परत को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है और जलन को कम करता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
