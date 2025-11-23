FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

सेहत

Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल

Singhara khane ke fayde: सर्दियों के मौसम में फल और सब्जियों की भरमार रहती है. सिंघाड़ा भी इस मौसम का सुपरफूड माना जाता है. यह स्वाद में हल्का और ताजगी देने वाला और पोषण से भरा हुआ होता है.सिंघाड़ा शरीर को ऊर्जा, गर्माहट और ताकत देने में मदद करता है.

Abhay Sharma | Nov 23, 2025, 07:57 PM IST

1.पोषण से भरपूर होता है सिंघाड़ा 

पोषण से भरपूर होता है सिंघाड़ा 
1

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिंघाड़ा में पोटैशियम, विटामिन-बी, एंटीऑक्सीडेंट्स और गुड फाइबर पाया जाता है, जो इसे एक तरह का प्राकृतिक सुपरफूड बना देता है. ठंड के मौसम में सिंघाड़ा खाने से आपको ये फायदे मिल सकते हैं.

2.शारीरिक कमजोरी होती है दूर

शारीरिक कमजोरी होती है दूर
2

सिंघाड़ा शारीरिक कमजोरी को दूर करता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं और थकान दूर करते हैं. ऐसे में जिन लोगों को रोजाना कमजोरी या सुस्ती महसूस होती है, उनके लिए यह एक अच्छा स्नैक माना जाता है.  

3.पाचन के लिए फायदेमंद

पाचन के लिए फायदेमंद
3

यह पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है. यह कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी दिक्कतों को कम करने में मदद करता है. इतना ही नहीं इसे खाने से पेट हल्का रहता है, पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है.

4.वजन घटाने में मददगार

वजन घटाने में मददगार
4

वजन नियंत्रित रखने वालों के लिए भी सिंघाड़ा एक बढ़िया विकल्प है. यह कम कैलोरी वाला फल है, जिससे पेट भरा रहता है और बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती है.  

5.थायरॉयड में फायदेमंद 

थायरॉयड में फायदेमंद 
5

इसके अलावा जिन लोगों को थायरॉयड की समस्या है, उनके लिए भी इसे फायदेमंद बताया जाता है. क्योंकि इसमें आयोडीन और दूसरे खनिज तत्व होते हैं, जो थायरॉयड ग्रंथि को सपोर्ट देने में मदद करते हैं. 

6.अन्य फायदे

अन्य फायदे
6

इसके अलावा पोटैशियम की ज्यादा मात्रा होने के कारण यह ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी उपयोगी माना जाता है. इसस दिल की सेहत को भी फायदा मिलता है. साथ ही सिंघाड़ा त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है. 

7.कैसे करें इसका सेवन? 

कैसे करें इसका सेवन? 
7

सिंघाड़ा को उबालकर खाना सबसे आसान और फायदेमंद तरीका माना जाता है. इसके अलावा भूनकर खाना भी स्वादिष्ट लगता है. तला हुआ सिंघाड़ा खाने से बचें, कच्चा खा रहे हैं तो सिंघाड़े को हमेशा अच्छी तरह धोकर ही खाएं. 

 

8.इन बातों का रखें ध्यान

इन बातों का रखें ध्यान
8

डायबिटीज के मरीजों को सिंघाड़ा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है. वहीं नट्स या पानी वाले फलों से एलर्जी है तो इससे परहेज करें. थायरॉयड, किडनी या हार्मोनल समस्याओं से जूझ रहे लोग इसका नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें. इनपुट --आईएएनएस

