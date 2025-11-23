Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल

8 . इन बातों का रखें ध्यान

8

डायबिटीज के मरीजों को सिंघाड़ा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है. वहीं नट्स या पानी वाले फलों से एलर्जी है तो इससे परहेज करें. थायरॉयड, किडनी या हार्मोनल समस्याओं से जूझ रहे लोग इसका नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें. इनपुट --आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से