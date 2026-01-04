Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें 

सेहत
Abhay Sharma | Jan 04, 2026, 05:47 PM IST
1.समय पर इलाज है जरूरी
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डायबिटीज होने पर पैंक्रियाज इंसुलिन नामक हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इस स्थिति में अगर समय रहते इलाज न मिले तो इसकी वजह से दिल, किडनी और नर्वस सिस्टम के अलावा अहम अंगों पर गंभीर असर पड़ता है. ऐसे में इसके लक्षणों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है, आइए जानें त्वचा पर नजर आने वाले ऐसे कौन-से लक्षण हैं जो डायबिटीज का संकेत देते हैं.
2.गर्दन की त्वचा का काला पड़ना
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों में अक्सर गर्दन की त्वचा काली पड़ने लगती है. इस स्थिति को एकैंथोसिस निग्रिकन्स के नाम से जाना जाता है. यह शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत मानी जाती है.
3.त्वचा पर छाले पड़ना
इसके अलावा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाई शुगर लेवल के कारण त्वचा में छोटे-छोटे छाले हो सकते हैं. ये छाले आमतौर पर पैरों और हाथों पर दिखाई दे सकते हैं. ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस लक्षण को अनदेखा न करें.
4.घाव भरने में समय ज्यादा लगना
इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों में त्वचा पर छोटे से छोटे घाव भी भरने में ज्यादा समय लेते हैं, क्योंकि हाई शुगर लेवल ब्लड फ्लो को कम कर देता है, इस वजह से घावों को भरने के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं.
5.त्वचा में खुजली
वही डायबिटीज के कारण त्वचा ड्राई और इची हो सकती है और यह खुजली पूरे शरीर में या किसी खास एरिया में हो सकती है. अगर आपको भी शरीर में खुजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इसपर ध्यान दें.
6.आंखों के नीचे सूजन की समस्या
इसके अलावा डायबिटीज से पीड़ित लोगों में आंखों के नीचे सूजन भी एक आम समस्या बन जाती है. हालांकि यह सूजन किडनी की समस्याओं का संकेत भी हो सकती है. इसे त्वचा पर डायबिटीज के लक्षणों में से एक माना जाता है.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
