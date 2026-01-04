Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें 

1 . समय पर इलाज है जरूरी

1

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डायबिटीज होने पर पैंक्रियाज इंसुलिन नामक हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इस स्थिति में अगर समय रहते इलाज न मिले तो इसकी वजह से दिल, किडनी और नर्वस सिस्टम के अलावा अहम अंगों पर गंभीर असर पड़ता है. ऐसे में इसके लक्षणों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है, आइए जानें त्वचा पर नजर आने वाले ऐसे कौन-से लक्षण हैं जो डायबिटीज का संकेत देते हैं.