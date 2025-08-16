Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
सेहत
ऋतु सिंह | Aug 16, 2025, 10:30 AM IST
1.डायबिटीज के कुछ अजीब संकेत दिखते हैं
अगर डायबिटीज़ का सही समय पर इलाज न किया जाए, तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है.ब्लड शुगर बढ़ने पर अक्सर लोगों को चोट लगना फिर जल्दी न भरना, थकान, प्यास या बहुत ज्यादा पेशाब लगने की समस्या होती है लेकिन क्या आपको पता है समय के साथ अब डायबिटीज के कुछ अजीब संकेत भी देखे जा रहे हैं..
2.दर्द रहित मस्से
चेहरे-गर्दन और कंधे के आस पास दर्द रहित कुछ टैग्स या मस्से का आना कहीं न कहीं ब्लड में शुगर के बढ़ने का संकेत है. ये छोटे मस्से कई बार पलकों, बगलों और कमर पर दिखाई दे सकते हैं.
3.गर्दन में डार्क पैचेस
अगर गर्दन, बांह, अंडरआर्म्स और शरीर के किसी भी मोड़ यानी ज्वाइंट्स में अगर आपको कालापन नजर आ रहा या काली लाइने दिख रही हों तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि ये बताता है शरीर में इंसुलिन रजिस्टेंस हो रहा है.
4.कंधे में दर्द
अगर आपके कंधे में दर्द रहता है और बिना वजह वह फ्रीज से लग रहे तो ये डायबिटीज के संकेत देते हैं. फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज का अब एक बड़ा संकेत माना जा रहा है.
5.बार-बार यीस्ट संक्रमण
उच्च रक्त शर्करा का स्तर ऐसा वातावरण बना सकता है जो यीस्ट वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, जिससे बार-बार संक्रमण होता है.
6.स्किन की ड्राइनेस बढ़ना
अगर स्किन में आपके ड्राइनेस बढ़ गई है तो आपको सतर्क होना होगा. अगर आपको स्किन पर रैशेज दिख रहे या प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है तो ये भी डायबिटीज का संकेत है.
7.मधुमेह से बचने के लिए क्या करें?
नियमित रूप से व्यायाम करें. संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्ज़ियां, अनाज और कम वसा वाले खाद्य पदार्थ शामिल हों. स्वस्थ वज़न बनाए रखें. धूम्रपान और शराब से बचें. अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाएं.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है. अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें.
