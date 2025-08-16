Twitter
Advertisement
Headlines

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान

क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी? लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा, शादी मेरी...

Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

खाना खाते वक्त की गलतियां जो सेहत को पहुंचाती हैं बड़े नुकसान, हेल्दी रहने के लिए करें सुधार

Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

जन्माष्टमी पर मनाया जाता है दही हांडी उत्सव, जानें गोविंदा क्यों फोड़ते हैं मटकी?

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

HomePhotos

सेहत

Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

Unusual Symptoms of Diabetes: जब शरीर में इंसुलिन रजिस्टेंस होता है और शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है. इससे शरीर में कुछ अजीब से संकेत भी दिखते हैं जो डायबिटीज के पुराने लक्षणों से काफी अलग होते हैं. क्या हैं ये अनयूजवल साइन चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Aug 16, 2025, 10:30 AM IST

1.डायबिटीज के कुछ अजीब संकेत दिखते हैं

डायबिटीज के कुछ अजीब संकेत दिखते हैं
1

अगर डायबिटीज़ का सही समय पर इलाज न किया जाए, तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है.ब्लड शुगर बढ़ने पर अक्सर लोगों को चोट लगना फिर जल्दी न भरना, थकान, प्यास या बहुत ज्यादा पेशाब लगने की समस्या होती है लेकिन क्या आपको पता है समय के साथ अब डायबिटीज के कुछ अजीब संकेत भी देखे जा रहे हैं..
 

Advertisement

2.दर्द रहित मस्से

दर्द रहित मस्से
2

चेहरे-गर्दन और कंधे के आस पास दर्द रहित कुछ टैग्स या मस्से का आना कहीं न कहीं ब्लड में शुगर के बढ़ने का संकेत है. ये छोटे मस्से कई बार पलकों, बगलों और कमर पर दिखाई दे सकते हैं.

3.गर्दन में डार्क पैचेस

गर्दन में डार्क पैचेस
3

अगर गर्दन, बांह, अंडरआर्म्स और शरीर के किसी भी मोड़ यानी ज्वाइंट्स में अगर आपको कालापन नजर आ रहा या काली लाइने दिख रही हों तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि ये बताता है शरीर में इंसुलिन रजिस्टेंस हो रहा है.

4.कंधे में दर्द

कंधे में दर्द
4

अगर आपके कंधे में दर्द रहता है और बिना वजह वह फ्रीज से लग रहे तो ये डायबिटीज के संकेत देते हैं. फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज का अब एक बड़ा संकेत माना जा रहा है.

TRENDING NOW

5.बार-बार यीस्ट संक्रमण

बार-बार यीस्ट संक्रमण
5

उच्च रक्त शर्करा का स्तर ऐसा वातावरण बना सकता है जो यीस्ट वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, जिससे बार-बार संक्रमण होता है. 
 

6.स्किन की ड्राइनेस बढ़ना

स्किन की ड्राइनेस बढ़ना
6

अगर स्किन में आपके ड्राइनेस बढ़ गई है तो आपको सतर्क होना होगा. अगर आपको स्किन पर रैशेज दिख रहे या प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है तो ये भी डायबिटीज का संकेत है.

7.मधुमेह से बचने के लिए क्या करें?

मधुमेह से बचने के लिए क्या करें?
7

नियमित रूप से व्यायाम करें. संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्ज़ियां, अनाज और कम वसा वाले खाद्य पदार्थ शामिल हों. स्वस्थ वज़न बनाए रखें. धूम्रपान और शराब से बचें. अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाएं.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है. अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bhai Dooj Wishes: यूं ही बना रहे भाई-बहन का प्यार, मुबारक हो भाई दूज का त्योहार, यहां से भेजें भाई दूज की विशेज
यूं ही बना रहे भाई-बहन का प्यार, मुबारक हो भाई दूज का त्योहार, यहां से भेजें भाई दूज की विशेज
टीम मोदी के 'चाणक्य' अब नहीं रहे, अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय का निधन, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के थे चीफ
टीम मोदी के 'चाणक्य' अब नहीं रहे, अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय का निधन, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के थे चीफ
Diwali 2024 Shubh Muhurat: आज दिवाली पूजन का सिर्फ 41 मिनट का रहेगा शुभ मुहूर्त, जानें कब से होगा शुरू
आज दिवाली पूजन का सिर्फ 41 मिनट का रहेगा शुभ मुहूर्त, जानें कब से होगा शुरू
Russia ने Google पर ठोका भयंकर जुर्माना, पूरी दुनिया कि संपत्ति भी लगेगी फीकी, जानें पूरी कहानी
Russia ने Google पर ठोका भयंकर जुर्माना, पूरी दुनिया कि संपत्ति भी लगेगी फीकी, जानें पूरी कहानी
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती
प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन
High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन
खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे
खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE