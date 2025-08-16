Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

7 . मधुमेह से बचने के लिए क्या करें?

नियमित रूप से व्यायाम करें. संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्ज़ियां, अनाज और कम वसा वाले खाद्य पदार्थ शामिल हों. स्वस्थ वज़न बनाए रखें. धूम्रपान और शराब से बचें. अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाएं.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है. अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें.