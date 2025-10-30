पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा
B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज
Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च
Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत
Personal Finance: अपना लीजिए 30-30-30-10 Rule, पैसे केवल बचेंगे नहीं, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे भी
Chew Gum Benefits: मुंह में कितने देर तक चबानी चाहिए च्युइंगम, तय समय से ज्यादा रखने पर होते हैं ये नुकसान
ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत
Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे
LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड
सेहत
Pragya Bharti | Oct 30, 2025, 01:54 PM IST
1.Shahrukh Khan Fitness Mantra in Hindi
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' विवादों में आने के बावजूद चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, विवादों के बीच फिल्म में शाहरुख खान का मस्कुलर लुक लोगों को हैरान कर गया है. इस लुक में शाहरुख के सिक्स पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे हैं. अगर आप भी किंग खान की तरह ऐसी मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आप उनका फिटनेस रूटीन फॉलो कर सकते हैं.
2.Shahrukh Khan Fitness Tips
शाहरुख खान की शानदार फिटनेस का मुख्य मंत्र है- संतुलित आहार, भारी कसरत, निरंतरता और पर्याप्त आराम. यही उनके मस्कुलर और फिट लुक का मूल आधार है, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है.
3.Hydration and Detoxifications
खुद को हाइड्रेटेड रखने और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए शाहरुख खान पानी और अन्य तरल पदार्थों का नियमित सेवन करते थे. इन तरल पदार्थों में नारियल पानी और फलों का रस भी शामिल था. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना फिटनेस का एक अहम हिस्सा है.
4.Heavy Weight Trainings
फिल्म में अपनी मस्कुलर बॉडी को फ्लॉन्ट करने के लिए शाहरुख खान ने हैवी वेट ट्रेनिंग की. इसके साथ ही उन्होंने अपनी बॉडी को टोन करने पर भी ध्यान दिया. मसल्स को एक्टिव रखने और शरीर को फिट रखने के लिए हैवी वर्कआउट बहुत जरूरी है.
5.Balanced Diet
शाहरुख खान की शानदार फिटनेस का एक बड़ा राज उनका संतुलित आहार है. अभिनेता ने अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए दिन भर की अपनी कैलोरी को कई छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया. फिटनेस एक्सपर्ट्स और डॉक्टर भी स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट की सलाह देते हैं.
6.Protein and Carbohydrate
शाहरुख खान वर्कआउट सेशन के दौरान ऊर्जावान बने रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे. वह अपने प्री-वर्कआउट स्नैक में भी कुछ चीजें शामिल करते थे. 'पठान' फिल्म में मस्कुलर लुक पाने के लिए उन्होंने अपने आहार में अंडे, दाल और मांस को शामिल किया.
7.Shahrukh Khan Workout Routine
किंग खान अपनी फिटनेस को संतुलित रखने के लिए करीब 45 मिनट से अधिक का कॉम्बिनेशन वर्कआउट करते थे. इसमें रिहैब एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल थीं. इस तरह के विभिन्न वर्कआउट से शरीर के अलग-अलग हिस्सों को मजबूती मिलती है.
8.Eating After Workout
शाहरुख खान ने वर्कआउट के बाद कभी भी खाना मिस नहीं किया. यह मांसपेशियों की रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है. अगर आप वर्कआउट के बाद खाना छोड़ते हैं, तो मांसपेशियों को ठीक होने में अधिक समय लगता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर भी कम हो जाता है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.