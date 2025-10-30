FacebookTwitterYoutubeInstagram
पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा

B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत

Personal Finance: अपना लीजिए 30-30-30-10 Rule, पैसे केवल बचेंगे नहीं, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे भी

Chew Gum Benefits: मुंह में कितने देर तक चबानी चाहिए च्युइंगम, तय समय से ज्यादा रखने पर होते हैं ये नुकसान

ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत

Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड

पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा

पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन हैं IAS Atul Vats जो बने हाथरस के नए DM? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज

'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज

Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत

सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत

सेहत

'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज

Happy Birthday Shahrukh Khan: शाहरुख खान ने कड़ी डाइट और हैवी वेट ट्रेनिंग से मस्कुलर बॉडी बनाई है, जिसमें संतुलित आहार, प्रोटीन सेवन, और वर्कआउट के बाद खाना न छोड़ना उनकी फिटनेस का राज है.

Pragya Bharti | Oct 30, 2025, 01:54 PM IST

1.Shahrukh Khan Fitness Mantra in Hindi

Shahrukh Khan Fitness Mantra in Hindi
1

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' विवादों में आने के बावजूद चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, विवादों के बीच फिल्म में शाहरुख खान का मस्कुलर लुक लोगों को हैरान कर गया है. इस लुक में शाहरुख के सिक्स पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे हैं. अगर आप भी किंग खान की तरह ऐसी मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आप उनका फिटनेस रूटीन फॉलो कर सकते हैं.

2.Shahrukh Khan Fitness Tips

Shahrukh Khan Fitness Tips
2

शाहरुख खान की शानदार फिटनेस का मुख्य मंत्र है- संतुलित आहार, भारी कसरत, निरंतरता और पर्याप्त आराम. यही उनके मस्कुलर और फिट लुक का मूल आधार है, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है.

3.Hydration and Detoxifications

Hydration and Detoxifications
3

खुद को हाइड्रेटेड रखने और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए शाहरुख खान पानी और अन्य तरल पदार्थों का नियमित सेवन करते थे. इन तरल पदार्थों में नारियल पानी और फलों का रस भी शामिल था. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना फिटनेस का एक अहम हिस्सा है.

4.Heavy Weight Trainings

Heavy Weight Trainings
4

फिल्म में अपनी मस्कुलर बॉडी को फ्लॉन्ट करने के लिए शाहरुख खान ने हैवी वेट ट्रेनिंग की. इसके साथ ही उन्होंने अपनी बॉडी को टोन करने पर भी ध्यान दिया. मसल्स को एक्टिव रखने और शरीर को फिट रखने के लिए हैवी वर्कआउट बहुत जरूरी है.

5.Balanced Diet

Balanced Diet
5

शाहरुख खान की शानदार फिटनेस का एक बड़ा राज उनका संतुलित आहार है. अभिनेता ने अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए दिन भर की अपनी कैलोरी को कई छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया. फिटनेस एक्सपर्ट्स और डॉक्टर भी स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट की सलाह देते हैं.

6.Protein and Carbohydrate

Protein and Carbohydrate
6

शाहरुख खान वर्कआउट सेशन के दौरान ऊर्जावान बने रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे. वह अपने प्री-वर्कआउट स्नैक में भी कुछ चीजें शामिल करते थे. 'पठान' फिल्म में मस्कुलर लुक पाने के लिए उन्होंने अपने आहार में अंडे, दाल और मांस को शामिल किया.

7.Shahrukh Khan Workout Routine

Shahrukh Khan Workout Routine
7

किंग खान अपनी फिटनेस को संतुलित रखने के लिए करीब 45 मिनट से अधिक का कॉम्बिनेशन वर्कआउट करते थे. इसमें रिहैब एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल थीं. इस तरह के विभिन्न वर्कआउट से शरीर के अलग-अलग हिस्सों को मजबूती मिलती है.

8.Eating After Workout

Eating After Workout
8

शाहरुख खान ने वर्कआउट के बाद कभी भी खाना मिस नहीं किया. यह मांसपेशियों की रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है. अगर आप वर्कआउट के बाद खाना छोड़ते हैं, तो मांसपेशियों को ठीक होने में अधिक समय लगता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर भी कम हो जाता है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

