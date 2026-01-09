Winter Ladoo Benefits: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर

7 . सौंठ और मेथी के लड्डू

सौंठ और मेथी दोनों ही गर्म और पौषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ये लड्डू सर्दियों में रामबाण काम करते हैं. खासकर सौंठ, मेथी, गुड़ और घी से बने ये लड्डू गर्भवती महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. मेथी के बीजों एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इंफेक्शन होने से रोकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

