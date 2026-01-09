Winter Ladoo Benefits: सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर

सेहत
नितिन शर्मा | Jan 09, 2026, 03:33 PM IST
1.मीठे की क्रेविंग के साथ करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट
यह लड्डू न सिर्फ आपका मीठा खाने के मन को पूरा करता है. बल्कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. इसके लिए डाइट में गुड़, घी, सूखे, मेवे, बाजरा, तिल से लेकर मसालों को शामिल कर लें. इनसे बने लड्डूओं को सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. बॉडी को सही बनाये रखता है. साथ ही शरीर को अंदर तक गर्मी देने के साथ ही एनर्जी बढ़ाता है.
2.गोंद के लड्डू
गोंद की तासीर गर्म होती है. सर्दियों में गोंद के लड्डू खाने से शरीर अंदर तक गर्म रहता है. इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाएं जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखते हैं. इसके साथ ही बादाम, काजू और घी के पोषण को दोगुना कर देते हैं. ये लड्डू सुबह नाश्ते में दूध के साथ खाना सबसे अच्छा होता है.
3.तिल और गुड़ के लड्डू
तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. वहीं गुड़ में आयरन काफी मात्रा में प्राप्त होता है. ऐसे में सर्दियों के लिए तिल और गुड़ का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है. तिल शरीर को कैल्शियम देता है और गुड़ खून साफ करने के साथ-साथ गर्माहट बनाये रखता है. यह बनाने में बेहद ही आसान है. इसका स्वाद भी बहतरीन होता है.
4.ड्राई फ्रूट्स के लड्डू
सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म और खांसी जुखाम से बचने के लिए डाइट में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू शामिल कर लें. ये बिना चीनी के भी बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं. इसमें खजूर, ड्राई फ्रूट्स और नारियल की गुडनेस होती है, जो शरीर को भरपूर मात्रा में पोषण देती है. इन्हें घर में बनाना भी बेहद आसान है. एक बार में ज़्यादा मात्रा में बनाकर एयरटाइट जार में स्टोर करें और पूरे मौसम में इसका मज़ा ले सकते हैं.
5.अखरोट के लड्डू
अखरोट और खजूर को मिक्स करके भी लड्डू बनाये जा सकते हैं. हालांकि इनका सेवन सर्दियों में ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इन दोनों की तासीर बेहद गर्म होती है. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो दिमाग और दिल को बूस्ट रखता है.
6.पंजीरी के लड्डू
पंजीरी के लड्डूओं को बनाने के लिए गेहूं के आटे, सूजी, मखाने और ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर बनाया जाता है. इन लड्डूओं में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते है, जो सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं.
7.सौंठ और मेथी के लड्डू
सौंठ और मेथी दोनों ही गर्म और पौषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ये लड्डू सर्दियों में रामबाण काम करते हैं. खासकर सौंठ, मेथी, गुड़ और घी से बने ये लड्डू गर्भवती महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. मेथी के बीजों एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इंफेक्शन होने से रोकते हैं.
डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
