लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

सेहत
ऋतु सिंह | Jan 04, 2026, 09:28 AM IST
1.गाजर का रंग कौन सा बेहतर होता है?
सर्दियों के आगमन के साथ ही बाजार में गाजरों की भरमार देखने को मिलती है. ट्रकों और दुकानों में लाल और नारंगी गाजरें एक साथ दिखाई देती हैं, जिससे अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं. कई लोग कहते हैं कि काली तो कुछ कहते हैं लाल या ऑरेंज गाजर सबसे अच्छी होती है. लेकिन सही मायनें सब रंग का गाजर के फायदे अलग-अलग होते हैं. किस रंग के गाजर से स्वास्थ्य को कौन से फायदे मिलते हैं चलिए जानते हैं.
2.लाल गाजर को सर्दियों का सुपरफूड क्यों माना जाता है?
लाल गाजर सर्दियों की एक खास किस्म है. इनका रंग गहरा लाल होता है और ये मीठी और रसदार होती हैं. इनमें लाइकोपीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. लाल गाजर का इस्तेमाल खास तौर पर जूस, गाजर के हलवे और अन्य सब्जी व्यंजनों में किया जाता है. ये जल्दी पच जाती हैं और पकने के बाद स्वादिष्ट भी लगती हैं. सर्दियों में रोजाना कुछ लाल गाजर खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है. यही कारण है कि इन्हें आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है.
3.काली या लाल-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद है?
काली और लाल गाजर दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन पोषण में अंतर है. काली गाजर में एंथोसायनिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट अधिक होता है, जो दिल की सेहत, सूजन कम करने और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. यह ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नियंत्रण में भी सहायक मानी जाती है. वहीं लाल गाजर में बीटा-कैरोटीन भरपूर होता है, जो विटामिन A में बदलकर आंखों, त्वचा और इम्यून सिस्टम के लिए लाभकारी है. रोज़मर्रा के पोषण के लिए लाल गाजर अच्छी है, जबकि औषधीय गुणों के लिए काली गाजर अधिक प्रभावी मानी जाती है.
4.ऑरेंज गाजर किस लिए सबसे अच्छी होती हैं?
केसरिया गाजर पूरे साल आसानी से उपलब्ध होती हैं. ये लाल गाजर से थोड़ी सख्त होती हैं और इनमें पानी की मात्रा कम होती है. ये बीटा-कैरोटीन से भरपूर होती हैं, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है. केसरिया गाजर सलाद और अचार के लिए सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि काटने पर भी ये कुरकुरी रहती हैं और जल्दी खराब नहीं होतीं. अगर आपको कच्ची गाजर खाना पसंद है या आप सलाद में कुरकुरापन चाहते हैं, तो केसरिया गाजर एक बढ़िया विकल्प है.
5.मोटी या पतली गाजर में से क्या चुनें?:
अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटी गाजर ज़्यादा रसदार और बेहतर होती हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है. खासकर लाल गाजरों में, पतली और लंबी गाजरें ज़्यादा मीठी और अंदर से पूरी तरह लाल होती हैं. मोटी गाजरों में अक्सर एक सफेद, सख्त हिस्सा होता है, जिसका स्वाद फीका होता है और पचाने में भारी लगता है. इसलिए बाज़ार से लाल गाजर खरीदते समय हमेशा पतली और सीधी गाजरें ही चुनें. केसरिया गाजरों में भी, बहुत मोटी गाजरें खरीदने से बचना चाहिए.
6.गाजर का रस या हलवा बनाने के लिए कौन सी गाजर का इस्तेमाल करें?:
अगर आप गाजर का रस निकालना चाहते हैं या गाजर का हलवा बनाने की सोच रहे हैं, तो हमेशा गहरे लाल रंग की गाजर चुनें. इनसे ज़्यादा रस निकलता है और ये प्राकृतिक रूप से मीठी होती हैं. इन गाजरों से हलवा बनाने पर कम चीनी की ज़रूरत होती है और इसका रंग भी अच्छा रहता है. लाल गाजर सब्ज़ी के व्यंजनों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हैं क्योंकि ये जल्दी पक जाती हैं और मसालों के साथ अच्छी तरह मिल जाती हैं.
7.सलाद और अचार के लिए सही गाजर का चुनाव:
केसरी गाजर सलाद और अचार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं. काटने पर भी ये अपना आकार बरकरार रखती हैं और मुंह में कुरकुरापन का अच्छा एहसास देती हैं. अचार में डालने पर ये जल्दी नरम नहीं होतीं और लंबे समय तक ताज़ी रहती हैं. अगर आप हर दिन सलाद में गाजर खाते हैं, तो केसरी गाजर खरीदना सबसे अच्छा रहेगा.
8.गाजर को कुरकुराकर पहचानें:
गाजर ताज़ी है या नहीं, यह जानना बहुत आसान है. बाज़ार में गाजर को हल्का सा मोड़कर देखें. अगर वह चटकने की तेज़ आवाज़ के साथ टूट जाए, तो समझ लीजिए कि गाजर ताज़ी है और पानी से भरपूर है. अगर वह बिना टूटे मुड़ जाए, तो संभावना है कि वह पुरानी है और स्वाद में अच्छी नहीं होगी. ऐसी गाजर खरीदने से बचें.
9.गाजर का रंग और सतह भी जांच लें:
गाजर का रंग ऊपर से नीचे तक एक समान होना चाहिए. अगर ऊपरी हिस्सा हरा दिखता है, तो इसका मतलब है कि वह हिस्सा लंबे समय तक धूप में रहा है और उसका स्वाद कड़वा हो सकता है. इसके अलावा, गाजर की सतह पर बहुत ज्यादा रेशे या रोएँ नहीं होने चाहिए. बहुत ज्यादा रेशे वाली गाजर पुरानी या ज्यादा पकी हुई हो सकती है.
10.कौन सी गाजर सबसे अच्छी है? :
सच तो यह है कि काली- लाल और केसरिया दोनों तरह की गाजरें अपने-अपने हिसाब से बेहतरीन मानी जाती हैं. लाल गाजरें जूस, हलवा और अन्य सब्जी व्यंजनों के लिए बेहतर होती हैं, जबकि केसरिया गाजरें सलाद और अचार के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं. सही पहचान वाली गाजरें खरीदने से स्वाद और स्वास्थ्य दोनों को लाभ होता है.
