लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

2 . लाल गाजर को सर्दियों का सुपरफूड क्यों माना जाता है?

लाल गाजर सर्दियों की एक खास किस्म है. इनका रंग गहरा लाल होता है और ये मीठी और रसदार होती हैं. इनमें लाइकोपीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. लाल गाजर का इस्तेमाल खास तौर पर जूस, गाजर के हलवे और अन्य सब्जी व्यंजनों में किया जाता है. ये जल्दी पच जाती हैं और पकने के बाद स्वादिष्ट भी लगती हैं. सर्दियों में रोजाना कुछ लाल गाजर खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है. यही कारण है कि इन्हें आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है.

