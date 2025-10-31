कुत्ता-बिल्ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
सेहत
Pragya Bharti | Oct 31, 2025, 12:25 PM IST
1.कुत्ते-बिल्ली की तरह ये छोटे जानवर भी खतरनाक
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रेबीज रोकथाम गाइडलाइंस के अनुसार, कुत्ते और बंदर की तरह ही कुछ छोटे जानवर का काटना भी खतरनाक हो सकता है. इनसे भी रेबीज रोग फैल सकता है, जो अंततः मरीज की मौत का कारण बन सकता है. इसलिए एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है.
2.घरेलू चूहों के काटने पर क्या करें
एनसीडीसी की गाइडलाइंस यह बताती हैं कि सामान्य तौर पर घर में घूमने वाले चूहों के काटने से रेबीज का संक्रमण नहीं होता है. इसलिए, आमतौर पर चूहे के काटने पर रेबीज वैक्सीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है. हालांकि, जिस जगह चूहे ने काटा है, उस घाव को तत्काल बहते पानी और साबुन से धोना चाहिए.
3.जंगली जानवरों से खतरा ज्यादा
अगर आप जंगल या खेत में हैं और वहां आपको नेवला (Mongoose), खरगोश, छछूंदर या कोई भी रोडेंट काट ले, तो पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस यानी रेबीज के टीके जरूर लगवाने चाहिए. जंगली जानवरों से रेबीज होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि वे अक्सर संक्रमित होते हैं.
4.घाव को तुरंत धोना है सबसे पहला बचाव
रेबीज से बचाव के लिए सबसे पहला कदम है घाव की सफाई. किसी भी जानवर के काटने पर, अस्पताल पहुँचने से पहले ही घाव को बहते पानी और साबुन से करीब 20 मिनट तक लगातार धोते रहना चाहिए. इस सरल प्रक्रिया से रेबीज फैलने का खतरा 80 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है.
5.Rabies is Not Just Spread by Dogs and Cats
देश में रेबीज के खतरे को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की नसबंदी का फैसला भी शामिल है. यह आम धारणा है कि रेबीज केवल कुत्ते या बिल्ली के काटने से ही होता है. हालांकि, शहर हो या गाँव, घरों में रहने वाले और खेतों में पाए जाने वाले कुछ छोटे जानवर भी रेबीज का कारण बन सकते हैं. इसीलिए इनके काटने पर तुरंत एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है.
6.घाव की गंभीरता पर दें ध्यान
अगर चूहे या किसी अन्य छोटे जानवर के काटने से घाव बड़ा है, तो उसे तुरंत अस्पताल में जाकर दिखाना चाहिए. डॉक्टर घाव का निरीक्षण करने के बाद, रेबीज वैक्सीन के बजाय एंटी-टिटनेस का इंजेक्शन दे सकते हैं, और उचित उपचार बता सकते हैं.
7.रेबीज एक बार होने पर लाइलाज
एनसीडीसी के मुताबिक, रेबीज की रोकथाम संभव है, लेकिन अगर यह रोग एक बार हो जाए तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता है. यह 100% घातक है. रोग होने के बाद पीड़ित व्यक्ति की जान चली जाती है.
8.रेबीज होने पर वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? (Rabies Vaccine)
चूंकि यह पता लगा पाना मुश्किल होता है कि काटने वाला जानवर संक्रमित है या नहीं, इसलिए रेबीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य हो जाता है. किसी भी जानवर के काटने के बाद एंटी-रेबीज का वैक्सीनेशन कराना ही मरीज के जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी कदम है.
