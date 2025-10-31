5 . Rabies is Not Just Spread by Dogs and Cats

देश में रेबीज के खतरे को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की नसबंदी का फैसला भी शामिल है. यह आम धारणा है कि रेबीज केवल कुत्ते या बिल्ली के काटने से ही होता है. हालांकि, शहर हो या गाँव, घरों में रहने वाले और खेतों में पाए जाने वाले कुछ छोटे जानवर भी रेबीज का कारण बन सकते हैं. इसीलिए इनके काटने पर तुरंत एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है.

