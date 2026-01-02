FacebookTwitterYoutubeInstagram
Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम 

Premarital Medical Test: 1 जनवरी 2026 से अब ओमान भी दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है, जहां शादी करने से पहले कपल्स को मेडिकल टेस्ट कराना होगा. यह नियम तब भी लागू होगा, जब शादी करने वाले दो लोगों में से एक ओमानी न हो. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओमान में अब बिना मेडिकल टेस्ट के शादी संभव नहीं होगी..

Abhay Sharma | Jan 02, 2026, 07:22 PM IST

1.ओमान में अब शादी से पहले होगा प्री-मैरिटल मेडिकल टेस्ट

ओमान में अब शादी से पहले होगा प्री-मैरिटल मेडिकल टेस्ट
1

ओमान में शादी से पहले प्री-मैरिटल मेडिकल टेस्ट कराने का यह फैसला शाही फरमान (Royal Decree) के तहत लागू किया गया है. इसे रॉयल डिक्री नंबर 111/2025 के तहत सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा लागू किया गया है. यानी शादी अब चाहे ओमान के अंदर हो या बाहर, अब हर ओमानी नागरिक को शादी से पहले अपने होने वाले जीवनसाथी के साथ मिलकर मेडिकल जांच करानी ही होगी. 

2.नियम तोड़ने पर होगी सजा

नियम तोड़ने पर होगी सजा
2

इस नियम को तोड़ने पर सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है. खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वालों को कम से कम 10 दिन और अधिकतम 6 महीने की जेल, या फिर 1,000 ओमानी रियाल तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजा दी जा सकती है. जब तक दोनों पक्षों के पास वैध प्री-मैरिटल मेडिकल टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक शादी नहीं कराई जाएगी. 

3.क्या है इसका उद्देश्य? 

क्या है इसका उद्देश्य? 
3

इसका उद्देश्य रक्त से जुड़े आनुवंशिक विकारों, जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और एचआईवी/एड्स जैसे संक्रमणों का पता लगाना है, ताकि आनुवंशिक, वंशानुगत, और संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके. इससे बच्चों में आनुवंशिक रक्त विकारों के जन्म को कम करने, परिवारों पर स्वास्थ्य, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, और वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी. 

4.इन देशों में भी शादी से पहले होता है टेस्ट

इन देशों में भी शादी से पहले होता है टेस्ट
4

इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शादी से पहले HIV और हेपेटाइटिस B/C के लिए अनिवार्य परीक्षण होता है, खासकर अबू धाबी में अब जेनेटिक टेस्टिंग भी अनिवार्य है. वहीं चीन (जहां पहले अनिवार्य था, अब भी कई जगहों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान के तहत प्रोत्साहित किया जाता है), ईरान और कुछ अफ्रीकी देशों (रवांडा) में शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी है या इसकी सलाह दी जाती है. 

5.भारत में क्या हैं नियम? 

भारत में क्या हैं नियम? 
5

भारत की बात करें तो यहां शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कराना कानूनी रूप से अनिवार्य तो नहीं है, पर परिवार में शादी या आनुवंशिक रोगों के इतिहास वाले जोड़ों के लिए थैलेसीमिया और STD टेस्ट कराने की सलाह जरूर दी जाती है. शादी से पहले कुछ टेस्ट कराने बेहद जरूरी हैं, इनमें थैलेसीमिया, HIV/AIDS, हेपेटाइटिस B/C, अन्य STD जैसे गोनोरिया, हर्पीज़, सिफलिस की जांच शामिल हैं. 

