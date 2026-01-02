Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम 

4 . इन देशों में भी शादी से पहले होता है टेस्ट

4

इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शादी से पहले HIV और हेपेटाइटिस B/C के लिए अनिवार्य परीक्षण होता है, खासकर अबू धाबी में अब जेनेटिक टेस्टिंग भी अनिवार्य है. वहीं चीन (जहां पहले अनिवार्य था, अब भी कई जगहों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान के तहत प्रोत्साहित किया जाता है), ईरान और कुछ अफ्रीकी देशों (रवांडा) में शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी है या इसकी सलाह दी जाती है.