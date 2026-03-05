Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल

सेहत
Abhay Sharma | Mar 05, 2026, 04:55 PM IST
1.हल्के में न लें प्रीडायबिटीज
प्रीडायबिटीज एक अहम चेतावनी होती है कि शरीर के मेटाबॉलिज्म में बदलाव शुरू हो रहे हैं, अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए, तो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. हालांकि कई लोग प्रीडायबिटीज को गंभीर नहीं मानते, क्योंकि यह अभी पूरी तरह डायबिटीज में नहीं बदली होती. लेकिन इस स्थिति में भी दिल, रक्त वाहिकाओं और किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू हो सकता है. ऐसे में अगर आपको प्रीडायबिटीज है तो ये उपाय जरूर करें.
2.शरीर का 5 से 7 फीसदी वजन कम करें
अगर आपका वजन ज्यादा है, तो थोड़ा सा वजन कम करना भी फायदेमंद हो सकता है. रिसर्च के मुताबिक शरीर का सिर्फ 5 से 7 फीसदी वजन कम करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा लगभग 58 प्रतिशत तक कम हो सकता है.
3.सही खानपान
इसके अलावा संतुलित और हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है. अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट शामिल करें. साथ ही प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम खाएं. लिक्विड शुगर यानी सोडा और मीठे जूस से बचें. इनकी जगह पानी, हर्बल टी या नींबू पानी पीना बेहतर विकल्प है.
4.ज्यादा एक्टिव रहें
हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट तक हल्की या मध्यम एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना. इसके साथ ही हफ्ते में कम से कम दो दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, क्योंकि मांसपेशियां मजबूत होने से शरीर ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है.
5.अच्छी और पूरी नींद लें
हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी और बिना रुकावट वाली नींद लेने की कोशिश करें. इससे शरीर के हार्मोन संतुलित रहते हैं और इंसुलिन सही तरीके से काम करता है.
6.तनाव को कंट्रोल करें
लंबे समय तक रहने वाला तनाव शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा देता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है. इसलिए रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज या योग करें.
7.धूम्रपान छोड़ दें
स्मोकिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बड़ा कारण है, इसे छोड़ने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और दिल की सेहत भी बेहतर होती है. अगर आप धूम्रपान करते हैं तो तुरंत छोड़ दें.
8.ब्लड शुगर की करते रहें जांच और हेल्थ चेकअप कराएं
इसके अलावा समय-समय पर ब्लड शुगर चेक करने से यह समझने में मदद मिलती है कि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल का शुगर लेवल पर क्या असर पड़ रहा है. साथ ही डॉक्टर से समय-समय पर जांच कराएं, इससे आपकी स्थिति पर नजर बनी रहती है और जरूरत पड़ने पर इलाज या लाइफस्टाइल में बदलाव किया जा सकता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
