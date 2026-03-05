Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल

1 . हल्के में न लें प्रीडायबिटीज

प्रीडायबिटीज एक अहम चेतावनी होती है कि शरीर के मेटाबॉलिज्म में बदलाव शुरू हो रहे हैं, अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए, तो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. हालांकि कई लोग प्रीडायबिटीज को गंभीर नहीं मानते, क्योंकि यह अभी पूरी तरह डायबिटीज में नहीं बदली होती. लेकिन इस स्थिति में भी दिल, रक्त वाहिकाओं और किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू हो सकता है. ऐसे में अगर आपको प्रीडायबिटीज है तो ये उपाय जरूर करें.