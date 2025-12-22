FacebookTwitterYoutubeInstagram
उस्मान हादी के बाद अब मोतालेब सिकदर को मारी गोली, बांग्लादेश में छात्र नेताओं की हत्या से उबाल

अनुपूरक बजट 2025-26: योगी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को दिए 423.80 करोड़

मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान

T20I क्रिकेट में सबसे लो स्कोरिंग मुकाबले, एक बार बने थे सिर्फ 23 रन

Highly Successful: ये 5 आदतें होती हैं सक्सेसफुल लोगों की पहचान, हर काम में होते हैं सफल

Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

सेहत

Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

अमेरिका के न्याय विभाग (US Department Of Justice, DOJ) ने जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज जारी किए हैं. इसमें दुनिया के सबसे हाई-प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल 'एपस्टीन फाइल्स' से जुड़ी हजारों तस्वीरें भी जारी हुई हैं. इन्हीं में से एक फोटो में 'जेफ्री एपस्टीन' के घर Phenazopyridine नाम की दवा भी दिखी.

Dec 22, 2025

1.'एपस्टीन फाइल्स' की तस्वीरों में दिखी Phenazopyridine दवा

'एपस्टीन फाइल्स' की तस्वीरों में दिखी Phenazopyridine दवा
1

हाई-प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल 'एपस्टीन फाइल्स' से जुड़ी तस्वीरों में से एक फोटो में Phenazopyridine नाम की दवा की एक प्रिस्क्रिप्शन बोतल दिखाई देती है. बता दें कि जेफ्री एपस्टीन की एस्टेट की तस्वीरों में दिख रही है ये दवा Phenazopyridine एक आम ओवर-द-काउंटर दवा है. आइए जानते हैं ये दवा किस काम आती है....

2.किस काम आती है Phenazopyridine? 

किस काम आती है Phenazopyridine? 
2

जानकारी के मुताबिक, यह दवा पेशाब से जुड़ी दर्द की समस्या में इस्तेमाल होती है. यह यूरिन इंफेक्शन (UTI) के कारण होने वाली जलन और बार-बार पेशाब लगने की समस्या से राहत देने में मदद करती है. डॉक्टर आमतौर पर इसे यूरिन इंफेक्शन (UTI) या मूत्र तंत्र से जुड़ी सर्जरी के बाद लिखते हैं. हालांकि, यह दवा केवल इसके लक्षणों से राहत देती है, इंफेक्शन को ठीक नहीं करती है.

3.पेशाब में दर्द और जलन से राहत

पेशाब में दर्द और जलन से राहत
3

Phenazopyridine का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेशाब में दर्द और जलन से राहत के लिए किया जाता है. यह दवा मूत्र मार्ग (यूरिनरी ट्रैक्ट) की अंदरूनी परत पर लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है, इससे पेशाब करते समय होने वाली जलन और परेशानी कम होती है. यह आमतौर पर डॉक्टर के पर्चे पर दी जाने वाली दवा है, पर कम स्ट्रेंथ वाली ओवर-द-काउंटर (OTC) किस्में भी मिल जाती हैं.  

4.नहीं है एंटीबायोटिक

नहीं है एंटीबायोटिक
4

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस दवा के बारे में यह समझना जरूरी है कि Phenazopyridine कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं है, यह अंदरूनी इंफेक्शन को ठीक नहीं करती है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर 1 से 2 दिन के लिए किया जाता है और इसे डॉक्टर द्वारा दी गई इंफेक्शन खत्म करने वाली दवाओं के साथ लिया जाता है. डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल 2 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए.

5.साइड इफेक्ट्स क्या हैं 

साइड इफेक्ट्स क्या हैं 
5

Phenazopyridine का एक जाना-पहचाना असर यह है कि यह पेशाब का रंग चमकीला नारंगी या लाल कर देता है, हालांकि ये बदलाव हानिरहित और अस्थायी होता है. इसके अलावा यह सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस और कुछ तरह के कपड़ों पर स्थायी दाग छोड़ सकती है, ऐसे में इसका इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए. 

6.क्यों फाइलों में थी ये दवा 

क्यों फाइलों में थी ये दवा 
6

यह फोटो एपस्टीन की संपत्ति और वहां मौजूद सामान की जानकारी सार्वजनिक करने के उद्देश्य से जारी की गई थी, इन तस्वीर में एक प्रिस्क्रिप्शन दवा की बोतल भी दिखाई दी, जिसका लेबल आंशिक रूप से नजर आ रहा है. ऐसे में यह बोतल इस बात की गवाह देता है कि घर में मेडिकल सप्लाई मौजूद थी, हालांकि, इसे वहां रखने की सटीक वजह सार्वजनिक दस्तावेज़ों में दर्ज नहीं है. 

