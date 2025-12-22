Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

3 . पेशाब में दर्द और जलन से राहत

Phenazopyridine का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेशाब में दर्द और जलन से राहत के लिए किया जाता है. यह दवा मूत्र मार्ग (यूरिनरी ट्रैक्ट) की अंदरूनी परत पर लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है, इससे पेशाब करते समय होने वाली जलन और परेशानी कम होती है. यह आमतौर पर डॉक्टर के पर्चे पर दी जाने वाली दवा है, पर कम स्ट्रेंथ वाली ओवर-द-काउंटर (OTC) किस्में भी मिल जाती हैं.