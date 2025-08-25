PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

5 . बहुत अधिक कैफीन

ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है. इसके अलावा, कैफीन कोर्टिसोल के स्तर को भी बढ़ाता है. इसलिए, दिन में सिर्फ़ एक बार ही चाय या कॉफ़ी पिएं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

