PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

सेहत
नितिन शर्मा | Aug 25, 2025, 12:06 PM IST
1.इन फूड्स का न करें सेवन
अगर आप पीसीओएस से पीड़ित हैं तो जिसके कारण मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, चेहरे पर बाल आना, वजन बढ़ना जैसी समस्याएं होती हैं. जिन महिलाओं को यह समस्या है, उन्हें कुछ चीजों को खाने से बचना चाहिए.
2.बना हुआ खाना
बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाना खाने से हार्मोनल समस्याएँ बढ़ सकती हैं. इन खाद्य पदार्थों में चीनी और स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है. इन्हें खाने से चर्बी और सूजन जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं. इसलिए, पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं को ब्रेड, बिस्कुट, पिज़्ज़ा, नूडल्स, पैकेटबंद खाना, चिप्स आदि जैसे प्रोसेस्ड फ़ूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए.
3.गहरे तले हुए भोजन
पीसीओएस के मरीज़ों को ज़्यादा तले हुए खाने से भी बचना चाहिए. समोसे और पकौड़े जैसी चीज़ें भले ही स्वादिष्ट लगें, लेकिन ये शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं.
4.उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ
उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, आलू, ब्रेड, जूस आदि का अधिक मात्रा में या नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है.
5.बहुत अधिक कैफीन
ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है. इसके अलावा, कैफीन कोर्टिसोल के स्तर को भी बढ़ाता है. इसलिए, दिन में सिर्फ़ एक बार ही चाय या कॉफ़ी पिएं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
