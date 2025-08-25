Twitter
Advertisement
Headlines

Dream11 और BCCI की डील खत्म! एशिया कप में बदली जाएगी टीम इंडिया की जर्सी; जानिए पूरा मामला

Ganesh Chaturthi 2025: इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त

Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'

PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

Uric Acid Remedy: इस चटनी की तासीर से कम होने लगेगा यूरिक एसिड, खोखली हो रही हड्डियों में आ जाएगी जान

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

Ganesh Chaturthi 2025: घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 

Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dream11 और BCCI की डील खत्म! एशिया कप में बदली जाएगी टीम इंडिया की जर्सी; जानिए पूरा मामला

Dream11 और BCCI की डील खत्म! एशिया कप में बदली जाएगी टीम इंडिया की जर्सी; जानिए पूरा मामला

Ganesh Chaturthi 2025: इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त

इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त

Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'

Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

HomePhotos

सेहत

PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

आज के बदलते खानपान और लाइफस्टाइल के बीच कई महिलाएं पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की शिकार हो रही हैं. यह बीमारी हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी है. इस बीमारी में महिला के शरीर में हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगते हैं. ऐसी स्थिति में गलती से भी इन फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए.

नितिन शर्मा | Aug 25, 2025, 12:06 PM IST

1.इन फूड्स का न करें सेवन

इन फूड्स का न करें सेवन
1

अगर आप पीसीओएस से पीड़ित हैं तो जिसके कारण मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, चेहरे पर बाल आना, वजन बढ़ना जैसी समस्याएं होती हैं. जिन महिलाओं को यह समस्या है, उन्हें कुछ चीजों को खाने से बचना चाहिए.

Advertisement

2.बना हुआ खाना

बना हुआ खाना
2

बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाना खाने से हार्मोनल समस्याएँ बढ़ सकती हैं. इन खाद्य पदार्थों में चीनी और स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है. इन्हें खाने से चर्बी और सूजन जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं. इसलिए, पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं को ब्रेड, बिस्कुट, पिज़्ज़ा, नूडल्स, पैकेटबंद खाना, चिप्स आदि जैसे प्रोसेस्ड फ़ूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए.

3.गहरे तले हुए भोजन

गहरे तले हुए भोजन
3

पीसीओएस के मरीज़ों को ज़्यादा तले हुए खाने से भी बचना चाहिए. समोसे और पकौड़े जैसी चीज़ें भले ही स्वादिष्ट लगें, लेकिन ये शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं.

4.उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ

उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ
4

उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, आलू, ब्रेड, जूस आदि का अधिक मात्रा में या नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है.

TRENDING NOW

5.बहुत अधिक कैफीन

बहुत अधिक कैफीन
5

ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है. इसके अलावा, कैफीन कोर्टिसोल के स्तर को भी बढ़ाता है. इसलिए, दिन में सिर्फ़ एक बार ही चाय या कॉफ़ी पिएं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
कौन है फातिमा खान जिसने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को दी जान से मारने की धमकी
कौन है फातिमा खान जिसने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को दी जान से मारने की धमकी
MP Crime News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती से किया रेप, शादी का झूठा वादा कर तुड़वाई सगाई
MP Crime News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती से किया रेप, शादी का झूठा वादा कर तुड़वाई सगाई
इस आलीशान पैलेस में Sikandar की शूटिंग कर रहे Salman Khan, बहन अर्पिता से है खास कनेक्शन
इस आलीशान पैलेस में Sikandar की शूटिंग कर रहे Salman Khan, बहन अर्पिता से है खास कनेक्शन
IND vs NZ: मुंबई में दिल तोड़ने वाली हार के 5 गुनाहगार, जानें कैसे न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास
मुंबई में दिल तोड़ने वाली हार के 5 गुनाहगार, जानें कैसे न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास
Viral Video: लड़की से पूछा कैसा लड़का चाहिए, जवाब सुन हो जाएंगे हैरान
Viral Video: लड़की से पूछा कैसा लड़का चाहिए, जवाब सुन हो जाएंगे हैरान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance
PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance
झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म
झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म
Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 
गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेले ही...
Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत
यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE