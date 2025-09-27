Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल
सेहत
Pragya Bharti | Sep 27, 2025, 01:27 PM IST
1.पपीता खाने के नुकसान
पपीता को अक्सर पेट के लिए वरदान माना जाता है. यह विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है. हालांकि, यह फल जितना हेल्दी है, कुछ खास स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के लिए पपीता उतना ही खतरनाक भी होता है. पपीते में मौजूद कुछ एंजाइम, विशेष रूप से लेटेक्स और पैपेन, शरीर में गंभीर प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पपीते का सेवन भूलकर भी न करना चाहिए, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है.
2.गर्भवती महिलाएं भूलकर भी न खाएं पपीता
गर्भवती महिलाओं को कच्चा या आधा पका पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. कच्चे पपीते में लेटेक्स की मात्रा अधिक होती है, जो गर्भाशय में संकुचनपैदा कर सकता है. इससे समय से पहले प्रसव (Premature Delivery) या गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है.
3.जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या हो
पपीते में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है. हालांकि विटामिन सी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा शरीर में ऑक्सालेट के निर्माण में मदद करती है. उच्च ऑक्सालेट किडनी स्टोन के जोखिम को बढ़ा सकता है या मौजूदा समस्या को गंभीर बना सकता है.
4.लो ब्लड शुगर वाले मरीज
पपीते में एंटी-हाइपोग्लाइसेमिक गुण होते हैं, यानी यह ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है. लेकिन जो लोग पहले से ही डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं, उनके लिए पपीता शुगर लेवल को असामान्य रूप से कम कर सकता है, जिससे बेहोशी या अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
5.हार्टबीट धीमी होने की समस्या
पपीते के अत्यधिक सेवन से हृदय गति धीमी हो सकती है, जिसे ब्रेडीकार्डिया कहते हैं. यदि आप पहले से ही हृदय गति धीमी होने की समस्या से जूझ रहे हैं या इससे संबंधित दवाएं ले रहे हैं, तो पपीता आपकी स्थिति को गंभीर बना सकता है.
6.एलर्जी वाले लोग
जिन लोगों को लेटेक्स एलर्जी है, उन्हें पपीते से भी एलर्जी हो सकती है. पपीते में मौजूद पैपेन एंजाइम और अन्य तत्व शरीर में गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं, जैसे खुजली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकते हैं.
7.पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं
पपीते में फाइबर की मात्रा अधिक होती है. जबकि यह कब्ज को दूर करता है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है जिनका पाचन तंत्र अति-संवेदनशील है. इससे पेट फूलना, ऐंठन और अत्यधिक दस्त की समस्या हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन होने पर अस्पताल जाना पड़ सकता है.
8.छोटे बच्चों के लिए
बहुत छोटे बच्चों को पपीते की बड़ी मात्रा नहीं खिलानी चाहिए. पपीते में मौजूद उच्च फाइबर और लेटेक्स बच्चों के नाज़ुक पाचन तंत्र के लिए पचाना मुश्किल होता है, जिससे उन्हें अपच और कब्ज की समस्या हो सकती है.