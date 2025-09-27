Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल

1 . पपीता खाने के नुकसान

1

पपीता को अक्सर पेट के लिए वरदान माना जाता है. यह विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है. हालांकि, यह फल जितना हेल्दी है, कुछ खास स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के लिए पपीता उतना ही खतरनाक भी होता है. पपीते में मौजूद कुछ एंजाइम, विशेष रूप से लेटेक्स और पैपेन, शरीर में गंभीर प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पपीते का सेवन भूलकर भी न करना चाहिए, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है.