Papaya Disadvantages: इन लोगों के लिए जहर का काम करता है पपीता, गलती से भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

पपीता एक ऐसा फल है जो बहुत से लोगों को पसंद होता है. यह स्वादिष्ट होने के साथ ही बेहद फायदेमंद फलों में से एक है. यह कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, लेकिन कुछ लोगों में पपीता के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. इन लोगों को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए.

नितिन शर्मा | Sep 10, 2025, 01:57 PM IST

1.विटामिन से लेकर मिलता है फाइबर

विटामिन से लेकर मिलता है फाइबर
1

पपीता विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है.यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. लेकिन पपीता 5 लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को पपीता खाने से बचना चाहिए.

2.प्रेग्नेंट औरत

प्रेग्नेंट औरत
2

गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी पपीता नहीं खाना चाहिए. खासकर कच्चा पपीता तो बिल्कुल नहीं. पपीते में ऐसे एंजाइम होते हैं जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करते हैं और गर्भपात का खतरा बढ़ा सकते हैं.

3.एलर्जी वाले लोग

एलर्जी वाले लोग
3

पपीते में पपेन होता है जो हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है. यह त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है, खुजली और सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है. इसलिए ऐसे लोगों को पपीता खाने से बचना चाहिए.

4.डायबिटीज

डायबिटीज
4

पपीते में ज्यादा मिठास होती है, जो डायबिटीज मरीजों के लिए हानिकारक हो सकती है. इसे खाने से शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है. इसलिए डायबिटीज मरीजों को पपीते का सेवन सावधानी से करना चाहिए.

5.पेट की समस्या

पेट की समस्या
5

पपीते में फाइबर होता है जो पेट और पाचन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह फल पेट को नुकसान भी पहुँचा सकता है. पपीते में फाइबर और पपेन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. खासकर जिन लोगों की पाचन शक्ति कमज़ोर है, उन्हें पपीता खाने से पहले सोच-विचार कर लेना चाहिए. 

6.खून पतला करने वाली दवाएं लेने वाले लोग

खून पतला करने वाली दवाएं लेने वाले लोग
6

पपीता उन लोगों के लिए भी हानिकारक है जो पहले से ही रक्त पतला करने वाली दवाएँ ले रहे हैं. ऐसे में पपीता खाने से रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

