ताज महल में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल, हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की

सेहत

Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना

Importance Of Outdoor Play For Children: बच्चों का बचपना अब घर की चार दीवारी और मोबाइल स्क्रीन के बीच सिमटता जा रहा है. हाल ही में आए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हेल्थ सीएस मॉट चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एक सर्वे के मुताबिक, हर 10 में से 1 बच्चा हफ्ते में एक बार भी बाहर खेलने नहीं जाता है...

Abhay Sharma | Nov 01, 2025, 02:22 PM IST

1.शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर
1

यह आंकड़ा बच्चों की दिनचर्या पर सवाल उठा रहा है, साथ ही आने वाले समय में बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी चिंता बढ़ा रही है. ऐसे में बच्चों की सेहत और उनकी दिनचर्या पर ध्यान जरूर है. 

2.मोबाइल से बच्चों की दोस्ती 

मोबाइल से बच्चों की दोस्ती 
2

इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों का बाहर खेलने का समय तेजी से घटता जा रहा है, इसके पीछे के मुख्य 2 वजहें हैं पहला मोबाइल और डिजिटल डिवाइस पर बढ़ता समय और दूसरा माता-पिता का बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ता डर.

3.माता पिता का डर 

माता पिता का डर 
3

रिपोर्ट की मानें तो 40% माता-पिता को डर रहता है कि उनका बच्चा कहीं चोटिल न हो जाए, बच्चा कहीं गिर न जाए या ऊंचाई पर चढ़ते वक्त फिसल न जाए या उनसे कहीं दूर चला न जाए. इसलिए कई पैरेंट्स अपने बच्चों को पार्क या ग्राउंड में जाने से रोकते हैं या हमेशा उनकी निगरानी में रखते हैं. 

4.जोखिम भरा खेल बनाता है मजबूत

जोखिम भरा खेल बनाता है मजबूत
4

जोखिम भरा खेल बच्चों की क्षमता को पहचानने का एक जरिया माना जाता है, यह कोई लापरवाही नहीं. क्योंकि जब बच्चे खुद अपने डर से जूझते हैं और नई चीजें आजमाते हैं, तो वे मानसिक रूप से और ज्यादा मजबूत बनते हैं. 

5.हर माता पिता पकड़ लेते हैं हाथ

हर माता पिता पकड़ लेते हैं हाथ
5

इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इस स्थिति में लगभग आधे माता-पिता तब अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं या पास बैठ जाते हैं जब वह कोई शारीरिक कोशिश कर रहा होता है. इस स्थिति में बच्चों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर असर पड़ता है.  

6.खेल जरूरी है

खेल जरूरी है
6

खेल बच्चों के सीखने और विकास की कुंजी माना जाता है और यह जरूरी नहीं कि हर खेल परफेक्ट हो. बता दें कि खेल से बच्चों की क्रिएटिविटी, सामाजिक कौशल और भावनात्मक संतुलन विकसित होता है. इसलिए पेरेंट्स को इतना स्पेस देना चाहिए कि वे अपनी कल्पनाशक्ति का इस्तेमाल कर सकें और नए अनुभवों से सीखें. 

