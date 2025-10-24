FacebookTwitterYoutubeInstagram
असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू

हज़ारों सैनिकों की जान बनी उत्तर कोरिया के लिए रूस से दोस्ती की कीमत, अब किया ये काम 

देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट

सेहत

Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

Normal Blood Sugar Level Range: डायबिटीज की समस्या इन दिनों लोगों में तेजी से बढ़ रही है. ऐसी स्थिति में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी होता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सामान्य ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, साथ ही जानेंगे डायबिटीज में शुगर लेवल कितना बढ़ सकता है... 

Abhay Sharma | Oct 24, 2025, 02:32 PM IST

1.ब्लड शुगर

ब्लड शुगर
1

एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ब्लड शुगर लेवल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, हालांकि कई बार लोगों को यही पता नहीं होता है  कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है और ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ने पर डायबिटीज मानी जाती है.. आइए जानते हैं इसके बारे में... 

2.कितना होना चाहिए नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल?

कितना होना चाहिए नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल?
2

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लड शुगर लेवल का आकलन अलग-अलग स्थितियों में किया जाता है. इसमें शामिल है खाली पेट (फास्टिंग), खाने के बाद और HbA1c टेस्ट. आइए जानें खाली पेट (फास्टिंग), खाने के बाद और HbA1c टेस्ट में कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल.

3.खाली पेट ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? (Fasting Blood Sugar)

खाली पेट ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? (Fasting Blood Sugar)
3

खाली पेट ब्लड शुगर लेवल का नॉर्मल स्तर 70-99 mg/dL माना जाता है. इसके अलावा प्रीडायबिटीज 100-125 mg/dL होता है और डायबिटीज की स्थिति  में शुगर लेवल 126 mg/dL या इससे ज्यादा हो सकता है.   

4.खाने के 2 घंटे बाद (Postprandial Blood Sugar)

खाने के 2 घंटे बाद (Postprandial Blood Sugar)
4

इसके अलावा खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर का नॉर्मल स्तर 140 mg/dL से कम माना जाता है. वहीं प्रीडायबिटीज की स्थिति में 140-199 mg/dL और डायबिटीज की स्थिति में शुगर लेवल 200 mg/dL या इससे ज्यादा हो सकता है. 

5.HbA1c टेस्ट (पिछले 3 महीनों का औसत शुगर लेवल) 

HbA1c टेस्ट (पिछले 3 महीनों का औसत शुगर लेवल) 
5

HbA1c टेस्ट में नॉर्मल शुगर लेवल 5.7 प्रतिशत से कम, प्रीडायबिटीज की स्थिति में 5.7 प्रतिशत - 6.4 प्रतिशत और डायबिटीज की स्थिति में 6.5 प्रतिशत या इससे ज्यादा हो सकता है.

6.डायबिटीज होने पर कितना बढ़ सकता है ब्लड शुगर लेवल?  

डायबिटीज होने पर कितना बढ़ सकता है ब्लड शुगर लेवल?  
6

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज की स्थिति में मरीजों में ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो सकता है. ऐसा डाइट, दवाइयों का सही समय पर सेवन, फिजिकल एक्टिविटी और तनाव के कारण होता है. इसके अलावा भी अन्य कई कारण हो सकते हैं. 

7.डायबिटीज में शुगर लेवल

डायबिटीज में शुगर लेवल
7

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का इलाज नहीं करा रहा है तो उनका फास्टिंग शुगर लेवल 200 mg/dL से भी ज्यादा हो सकता है. वहीं खाने के बाद का शुगर लेवल 300 mg/dL या उससे ज्यादा हो सकता है. 

Disclaimer: Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

