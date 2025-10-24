Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

7 . डायबिटीज में शुगर लेवल

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का इलाज नहीं करा रहा है तो उनका फास्टिंग शुगर लेवल 200 mg/dL से भी ज्यादा हो सकता है. वहीं खाने के बाद का शुगर लेवल 300 mg/dL या उससे ज्यादा हो सकता है.

