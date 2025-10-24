Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर
सेहत
Abhay Sharma | Oct 24, 2025, 02:32 PM IST
1.ब्लड शुगर
एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ब्लड शुगर लेवल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, हालांकि कई बार लोगों को यही पता नहीं होता है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है और ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ने पर डायबिटीज मानी जाती है.. आइए जानते हैं इसके बारे में...
2.कितना होना चाहिए नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लड शुगर लेवल का आकलन अलग-अलग स्थितियों में किया जाता है. इसमें शामिल है खाली पेट (फास्टिंग), खाने के बाद और HbA1c टेस्ट. आइए जानें खाली पेट (फास्टिंग), खाने के बाद और HbA1c टेस्ट में कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल.
3.खाली पेट ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? (Fasting Blood Sugar)
खाली पेट ब्लड शुगर लेवल का नॉर्मल स्तर 70-99 mg/dL माना जाता है. इसके अलावा प्रीडायबिटीज 100-125 mg/dL होता है और डायबिटीज की स्थिति में शुगर लेवल 126 mg/dL या इससे ज्यादा हो सकता है.
4.खाने के 2 घंटे बाद (Postprandial Blood Sugar)
इसके अलावा खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर का नॉर्मल स्तर 140 mg/dL से कम माना जाता है. वहीं प्रीडायबिटीज की स्थिति में 140-199 mg/dL और डायबिटीज की स्थिति में शुगर लेवल 200 mg/dL या इससे ज्यादा हो सकता है.
5.HbA1c टेस्ट (पिछले 3 महीनों का औसत शुगर लेवल)
HbA1c टेस्ट में नॉर्मल शुगर लेवल 5.7 प्रतिशत से कम, प्रीडायबिटीज की स्थिति में 5.7 प्रतिशत - 6.4 प्रतिशत और डायबिटीज की स्थिति में 6.5 प्रतिशत या इससे ज्यादा हो सकता है.
6.डायबिटीज होने पर कितना बढ़ सकता है ब्लड शुगर लेवल?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज की स्थिति में मरीजों में ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो सकता है. ऐसा डाइट, दवाइयों का सही समय पर सेवन, फिजिकल एक्टिविटी और तनाव के कारण होता है. इसके अलावा भी अन्य कई कारण हो सकते हैं.
7.डायबिटीज में शुगर लेवल
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का इलाज नहीं करा रहा है तो उनका फास्टिंग शुगर लेवल 200 mg/dL से भी ज्यादा हो सकता है. वहीं खाने के बाद का शुगर लेवल 300 mg/dL या उससे ज्यादा हो सकता है.
Disclaimer: Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
