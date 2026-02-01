क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा

1 . NIMHANS 2.0 की स्थापना

1

बता दें कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए वित्त मंत्री ने NIMHANS 2.0 की घोषणा की, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) को अब नेशनल लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में और मजबूत किया जाएगा. बता दें कि फिलहाल देश का एकमात्र निमहांस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है. साथ ही Tele-MANAS को भी और मजबूत बनाे का फैसला लिया गया है, इनका मकसद देश के बड़े हिस्से तक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की है.