Health Tips: इन 5 फलों को कभी-भी छीलकर न खाएं, नहीं मिलेगा कोई फायदा

Fruits Should Not Peel: इन पांच फलों को कभी भी छीलकर नहीं खाना चाहिए. इससे फलों के पोषक तत्व कम हो जाते हैं.

डीएनए हिंदीः अच्छी सेहत के लिए लोग कई सारे फल और फ्रूट्स खाते हैं. हालांकि इन्हें खाने का सही तरीका पता हो तभी इसका पूरा फायदा मिलता है. कई फलों को ऐसे ही खाने से फायदा मिलता है तो कई फलों का जूस सेहत के लिए लाभकारी होता है. ऐसे ही कई फल छिलकों के साथ खाने से ही फायदा (These Fruits Should Not Peel) मिलता है. इन फलों को छीलकर खाने से इसके मिनरल्स, विटामिंस, फाइबर कम हो जाते हैं. आइये आपको ऐसे 5 फलों के बारे में बताते हैं जिन्हें छीलकर नहीं (Fruits Should Not Peel) खाना चाहिए.