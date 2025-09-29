FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: 1 नंबर के कंजूस होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनकी मेहनत के आगे किसी का टिक पाना है मुश्किल!

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के फैसले पर संजय राउत ने BCCI को घेरा- 15 दिन पहले तो हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचाई

किडनी को डैमेज करने के साथ ही बीपी और ब्लड शुगर हाई कर सकते हैं ये फूड्स, आज ही डाइट से कर दें बाहर

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड bfuhs.ac.in पर जारी, यहां से करें चेक

दिल्ली की लव कुश रामलीला में Bobby Deol की एंट्री, दशहरे के दिन करेंगे रावण का वध

Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

सेहत

किडनी को डैमेज करने के साथ ही बीपी और ब्लड शुगर हाई कर सकते हैं ये फूड्स, आज ही डाइट से कर दें बाहर

किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके खानपान और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है. अक्सर इन दोनों ही चीजों के खराब होने पर व्यक्ति को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है. इनमें व्यक्ति का नाश्ता सबसे जरूरी है. यह हमारी दिनभर की एनर्जी देता है, लेकिन 5 फूड्स का सेवन आपकी सेहत बिगाड़ सकता है...

नितिन शर्मा | Sep 29, 2025, 12:59 PM IST

1.ब्रेकफास्ट में न खाएं ये चीजें

ब्रेकफास्ट में न खाएं ये चीजें
1

अगर आप नाश्ते में इन चीजों को शामिल कर रहे हैं तो यह आपका पेट तो भर सकते हैं, लेकिन ये आपकी किडनी को डैमेज करने से लेकर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं.

2.प्रोसेस्ड मीट

प्रोसेस्ड मीट
2

कुछ लोग ब्रेकफास्ट में बेकन, सॉसेज से लेकर प्रोसेस्ड मीट खाना पसंद है. यह चीजें खाने में भले ही मजबूत हो, लेकिन ये फूड्स सोडियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं, जो आपकी किडनी को बुरी तरह से प्रभावित करता है. यह क्रोनिकल डिजीज को बढ़ा सकता है.

3.मीठे अनाज

मीठे अनाज
3

सुबह की भागदौड़ अनाज खाना आसान होता है, लेकिन इसमें मौजूद शुगर खून में शुगर लेवल को स्पाइक कर सकता है. यह शरीर के लिए हानिकारक होती है. यह चीनी वजन बढ़ाती है, इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ाती है और शुगर के खतरे को बढ़ाती है. ये किडनी को प्रभावित करती है.

4.फ्लेवर्ड दही

फ्लेवर्ड दही
4

दही सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है, लेकिन ब्रेकफास्ट में फ्लेवर्ड दही का सेवन आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है. इसमें चीनी, कृत्रिम स्वाद और फास्फेट हाई होती है. ज्यादा चीनी मोटापा और मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याओं को बढ़ाती है. यह हार्ट डिजीज को बढ़ाता है.

5.बेकरी और पेस्ट्री

बेकरी और पेस्ट्री
5

सुबह ब्रेकफास्ट में मफिन से लेकर डोनट्स और पेस्ट्री नहीं खानी चाहिए. इनमें मैदा से लेकर ज्यादा शुगर ट्रांस फैट होते हैं. ये तत्व ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं. इससे मोटापा बढ़ता है, जो किडनी डैमेज से लेकर बीपी तक को बढ़ाते हैं.

6.फास्ट फूड

फास्ट फूड
6

सुबह ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड जैसे सैंडविच से लेकर अधिक नमक और वसा वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. यह सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित होती हैं. ये ब्लड प्रेशर और  कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर

