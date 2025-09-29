किडनी को डैमेज करने के साथ ही बीपी और ब्लड शुगर हाई कर सकते हैं ये फूड्स, आज ही डाइट से कर दें बाहर

6 . फास्ट फूड

6

सुबह ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड जैसे सैंडविच से लेकर अधिक नमक और वसा वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. यह सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित होती हैं. ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं.

