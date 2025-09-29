किडनी को डैमेज करने के साथ ही बीपी और ब्लड शुगर हाई कर सकते हैं ये फूड्स, आज ही डाइट से कर दें बाहर

Numerology: 1 नंबर के कंजूस होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनकी मेहनत के आगे किसी का टिक पाना है मुश्किल!
सेहत
नितिन शर्मा | Sep 29, 2025, 12:59 PM IST
1.ब्रेकफास्ट में न खाएं ये चीजें
अगर आप नाश्ते में इन चीजों को शामिल कर रहे हैं तो यह आपका पेट तो भर सकते हैं, लेकिन ये आपकी किडनी को डैमेज करने से लेकर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं.
2.प्रोसेस्ड मीट
कुछ लोग ब्रेकफास्ट में बेकन, सॉसेज से लेकर प्रोसेस्ड मीट खाना पसंद है. यह चीजें खाने में भले ही मजबूत हो, लेकिन ये फूड्स सोडियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं, जो आपकी किडनी को बुरी तरह से प्रभावित करता है. यह क्रोनिकल डिजीज को बढ़ा सकता है.
3.मीठे अनाज
सुबह की भागदौड़ अनाज खाना आसान होता है, लेकिन इसमें मौजूद शुगर खून में शुगर लेवल को स्पाइक कर सकता है. यह शरीर के लिए हानिकारक होती है. यह चीनी वजन बढ़ाती है, इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ाती है और शुगर के खतरे को बढ़ाती है. ये किडनी को प्रभावित करती है.
4.फ्लेवर्ड दही
दही सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है, लेकिन ब्रेकफास्ट में फ्लेवर्ड दही का सेवन आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है. इसमें चीनी, कृत्रिम स्वाद और फास्फेट हाई होती है. ज्यादा चीनी मोटापा और मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याओं को बढ़ाती है. यह हार्ट डिजीज को बढ़ाता है.
5.बेकरी और पेस्ट्री
सुबह ब्रेकफास्ट में मफिन से लेकर डोनट्स और पेस्ट्री नहीं खानी चाहिए. इनमें मैदा से लेकर ज्यादा शुगर ट्रांस फैट होते हैं. ये तत्व ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं. इससे मोटापा बढ़ता है, जो किडनी डैमेज से लेकर बीपी तक को बढ़ाते हैं.
6.फास्ट फूड
सुबह ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड जैसे सैंडविच से लेकर अधिक नमक और वसा वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. यह सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित होती हैं. ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं.
Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
