Photos
सेहत

सेहत

कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा होता है खतरनाक, तेजी से फैलने की वजह से जान बचाना हो जाता है मुश्किल

कैंसर जैसी घातक बीमारी अचानक नहीं आती, लेकिन जब आती है तो शरीर के अंदर एक खामोश जंग शुरू कर देता है. सभी कैंसर जानलेवा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर में धीरे नहीं, बल्कि तेज़ी से फैलते हैं. यह कैंसर सबसे ज़्यादा जानलेवा है, क्योंकि इनके पता लगने तक ये पूरे शरीर में फैल चुके होते हैं.

नितिन शर्मा | Nov 11, 2025, 10:55 AM IST

1.क्या है कैंसर

क्या है कैंसर
1

कैंसर उन घातक बीमारियों में से एक है, जो बेहद जानलेवा साबित होती है. इसमें शरीर की कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है. ऐसे में समय रहते इसकी पहचान और इलाज करना बेहद जरूरी है. साइंस की तरक्की के बाद भी अब कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन यह किसी व्यक्ति की जान तभी बचा सकता है, जब इसका सही समय पर इलाज किया जाए. पिछले कुछ सालों में कैंसर के मामले काफी बढ़ गए हैं. अब 50 साल से कम उम्र के लोग भी कैंसर का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है.

2.कौन सा कैंसर तेजी से फैलता है

कौन सा कैंसर तेजी से फैलता है
2

इसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है. ऐसे में आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर, आइए एक डॉक्टर से जानें कि कौन सा कैंसर सबसे तेज़ी से फैलता है.

3.लघु कोशिका फेफड़े का कैंसर

लघु कोशिका फेफड़े का कैंसर
3

यह फेफड़ों के कैंसर का एक आक्रामक प्रकार है, जो तेज़ी से बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों (जैसे मस्तिष्क) में तेज़ी से फैल सकता है. यह फेफड़ों के कैंसर के सभी मामलों का लगभग 10 से 15 प्रतिशत होता है. इसे ओट सेल कार्सिनोमा भी कहा जाता है. एससीएलसी के 90 प्रतिशत से ज़्यादा मामले धूम्रपान (सिगरेट, बीड़ी आदि) से संबंधित होते हैं. यह आमतौर पर धूम्रपान करने वालों में ज़्यादा पाया जाता है.

4.अग्नाशय कैंसर 

अग्नाशय कैंसर 
4

यह कैंसर अक्सर शुरुआती चरणों में बिना किसी लक्षण के बढ़ता है. जब तक इसका पता चलता है, तब तक यह खून के माध्यम से आस-पास के अंगों या शरीर के अन्य भागों में फैल चुका होता है. इसीलिए इसे "साइलेंट किलर" कहा जाता है. यह तब होता है जब अग्नाशय की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का निर्माण करती हैं.

5.अग्नाशय के कैंसर के लक्षण

अग्नाशय के कैंसर के लक्षण
5

पीलिया
पेट या पीठ में दर्द
अस्पष्टीकृत वजन घटना
भूख न लगना और थकान
पाचन संबंधी समस्याएं
मधुमेह का अचानक शुरू होना

6.लिवर कैंसर

लिवर कैंसर
6

लिवर कैंसर तब होता है जब लिवर की कोशिकाएँ असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं. हेपेटाइटिस बी और सी, शराब के दुरुपयोग या फैटी लिवर के रोगियों में यह कैंसर तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से अन्य अंगों में फैल सकता है.

7.तीव्र ल्यूकेमिया 

तीव्र ल्यूकेमिया 
7

यह रक्त और अस्थि मज्जा से जुड़ा एक कैंसर है. तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) और तीव्र मायलोइड ल्यूकेमिया (AML) दोनों ही कुछ ही दिनों में रक्त की मात्रा में असामान्य वृद्धि का कारण बनते हैं और तेज़ी से फैलते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 

