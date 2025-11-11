कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा होता है खतरनाक, तेजी से फैलने की वजह से जान बचाना हो जाता है मुश्किल

1 . क्या है कैंसर

कैंसर उन घातक बीमारियों में से एक है, जो बेहद जानलेवा साबित होती है. इसमें शरीर की कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है. ऐसे में समय रहते इसकी पहचान और इलाज करना बेहद जरूरी है. साइंस की तरक्की के बाद भी अब कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन यह किसी व्यक्ति की जान तभी बचा सकता है, जब इसका सही समय पर इलाज किया जाए. पिछले कुछ सालों में कैंसर के मामले काफी बढ़ गए हैं. अब 50 साल से कम उम्र के लोग भी कैंसर का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है.