क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

5 . आयरन की कमी को करें पूरा

आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक, गुड़, चना और मसूर दाल खाएं, जो ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर स्वस्थ बनाए रखते हैं. अखरोट, अलसी और चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड के बेहतरीन स्रोत हैं, जो सूजन कम करने और सिरदर्द से राहत दिलाने में सहायक होते हैं. साथ ही, दिन भर खूब पानी पिएं ताकि निर्जलीकरण से बचा जा सके और सुबह ताजगी महसूस हो.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

