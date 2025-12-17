FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अहमदाबाद के स्कूलों में बम की धमकी, 4 स्कूलों को ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी | प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया, सभी संस्थानों में 50% लोग ही काम करेंगे | नीतीश कुमार को पाकिस्तान डॉन की धमकी, मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने पर भड़का

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर

HomePhotos

सेहत

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

सर्दियों के मौसम में कुछ लोगों को सुबह उठते ही सिरदर्द होने लगता है. कुछ समय यह दर्द हल्का होता है, लेकिन धीरे धीर काफी तेज होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है. कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये सिरदर्द शरीर में पोषक तत्वों की कमी का संकेत देता है.

नितिन शर्मा | Dec 17, 2025, 09:26 AM IST

1.सिर में दर्द

सिर में दर्द
1

दरअसल ठंड के मौसम में मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है. इसकी वजह से दिमाग तक पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है. इसके साथ ही आपके दैनिक आहार में पोषक तत्वों की कमी है, तो सुबह का सिरदर्द लंबे समय तक बना रह सकता है.इसलिए सिरदर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए. यह पोषक तत्वों की कमी को बताता है, जिसे समझकर बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है.

Advertisement

2.सुबह उठने पर सिर में दर्द क्यों होता है

सुबह उठने पर सिर में दर्द क्यों होता है
2

सुबह के सिरदर्द की एक बड़ी वजह खानपान में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी होना है. मैग्नीशियम की कमी से नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे सिरदर्द और माइग्रेन होता है. विटामिन बी2 और बी12 मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करते हैं और तंत्रिकाओं के सही कामकाज में मदद करते हैं. इन विटामिनों की कमी से सुबह उठने पर भारीपन और दर्द हो सकता है.

3.कम पानी पीना भी है वजह

कम पानी पीना भी है वजह
3

सर्दी के मौसम में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण सिरदर्द होता है. इसके अलावा, आयरन की कमी से रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे सुबह उठने पर भारीपन महसूस हो सकता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से मस्तिष्क में सूजन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे सुबह सिरदर्द हो सकता है. इसलिए, संतुलित और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है.

4.डाइट में इन चीजों को करें शामिल  

डाइट में इन चीजों को करें शामिल  
4

सुबह के सिरदर्द को कम करने के लिए, अपने डाइट में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें. मैग्नीशियम के लिए, बादाम, कद्दू के बीज, पालक और केले खाएं, ये नसों को आराम देते हैं और दर्द कम करते हैं. अंडे, दूध, दही और साबुत अनाज विटामिन बी12 और बी2 के अच्छे स्रोत हैं, जो मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करते हैं और सुबह की थकान से लड़ने में मदद करते हैं.

TRENDING NOW

5.आयरन की कमी को करें पूरा

आयरन की कमी को करें पूरा
5

आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक, गुड़, चना और मसूर दाल खाएं, जो ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर स्वस्थ बनाए रखते हैं. अखरोट, अलसी और चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड के बेहतरीन स्रोत हैं, जो सूजन कम करने और सिरदर्द से राहत दिलाने में सहायक होते हैं. साथ ही, दिन भर खूब पानी पिएं ताकि निर्जलीकरण से बचा जा सके और सुबह ताजगी महसूस हो.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल 
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल
मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स
मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
MORE
Advertisement