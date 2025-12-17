क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

अहमदाबाद के स्कूलों में बम की धमकी, 4 स्कूलों को ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी | प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया, सभी संस्थानों में 50% लोग ही काम करेंगे | नीतीश कुमार को पाकिस्तान डॉन की धमकी, मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने पर भड़का
सेहत
नितिन शर्मा | Dec 17, 2025, 09:26 AM IST
1.सिर में दर्द
दरअसल ठंड के मौसम में मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है. इसकी वजह से दिमाग तक पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है. इसके साथ ही आपके दैनिक आहार में पोषक तत्वों की कमी है, तो सुबह का सिरदर्द लंबे समय तक बना रह सकता है.इसलिए सिरदर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए. यह पोषक तत्वों की कमी को बताता है, जिसे समझकर बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है.
2.सुबह उठने पर सिर में दर्द क्यों होता है
सुबह के सिरदर्द की एक बड़ी वजह खानपान में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी होना है. मैग्नीशियम की कमी से नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे सिरदर्द और माइग्रेन होता है. विटामिन बी2 और बी12 मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करते हैं और तंत्रिकाओं के सही कामकाज में मदद करते हैं. इन विटामिनों की कमी से सुबह उठने पर भारीपन और दर्द हो सकता है.
3.कम पानी पीना भी है वजह
सर्दी के मौसम में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण सिरदर्द होता है. इसके अलावा, आयरन की कमी से रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे सुबह उठने पर भारीपन महसूस हो सकता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से मस्तिष्क में सूजन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे सुबह सिरदर्द हो सकता है. इसलिए, संतुलित और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है.
4.डाइट में इन चीजों को करें शामिल
सुबह के सिरदर्द को कम करने के लिए, अपने डाइट में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें. मैग्नीशियम के लिए, बादाम, कद्दू के बीज, पालक और केले खाएं, ये नसों को आराम देते हैं और दर्द कम करते हैं. अंडे, दूध, दही और साबुत अनाज विटामिन बी12 और बी2 के अच्छे स्रोत हैं, जो मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करते हैं और सुबह की थकान से लड़ने में मदद करते हैं.
5.आयरन की कमी को करें पूरा
आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक, गुड़, चना और मसूर दाल खाएं, जो ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर स्वस्थ बनाए रखते हैं. अखरोट, अलसी और चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड के बेहतरीन स्रोत हैं, जो सूजन कम करने और सिरदर्द से राहत दिलाने में सहायक होते हैं. साथ ही, दिन भर खूब पानी पिएं ताकि निर्जलीकरण से बचा जा सके और सुबह ताजगी महसूस हो.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
