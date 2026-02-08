Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 

सेहत
Abhay Sharma | Feb 08, 2026, 08:46 PM IST
1.माइक्रोप्लास्टिक क्या है?
माइक्रोप्लास्टिक नाम से ही साफ है, ये प्लास्टिक के बहुत छोटे कण होते हैं, जिनका आकार 5 मिलीमीटर तक होता है. प्लास्टिक पूरी तरह से गलता नहीं है, बल्कि समय के साथ टूट-टूटकर इन छोटे कणों में बदल जाता है. ये कण हवा और पानी के जरिए पर्यावरण में फैल जाते हैं और हर चीज़ को प्रभावित करते हैं.
2.माइक्रोप्लास्टिक से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम
माइक्रोप्लास्टिक रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई उत्पादों से भी निकलता है, जैसे टूथपेस्ट. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब इंसान इन कणों को खाने-पीने या सांस के जरिए शरीर में लेता है, तो इससे दिल से जुड़ी बीमारियां, एलर्जी, ऑटोइम्यून रोग, कैंसर और कम उम्र में डिमेंशिया जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.
3.क्या कहती है स्टडी?
शोधकर्ता कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है. माइक्रोप्लास्टिक से पूरी तरह बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसके संपर्क को कम जरूर किया जा सकता है. कुछ स्टडी में उन खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है, जिनमें प्लास्टिक के छोटे कण यानी माइक्रोप्लास्टिक भरे होते हैं या फिर संभावना ज्यादा होती है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
4.नमक (Salt)
नमक लगभग हर खाने में होता है, लेकिन एक रिसर्च में पाया गया कि ज्यादातर नमक में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होता है. 2018 की स्टडी के अनुसार 90% से ज्यादा नमक ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक मिले, खासकर समुद्री और एशिया से आने वाले नमक में. इंडोनेशिया का समुद्री नमक सबसे ज्यादा प्रभावित पाया गया. औद्योगिक तरीके से तैयार किया गया नमक, जिसे वाष्पीकरण और बारीक फिल्टर से साफ किया जाता है, उसमें प्लास्टिक की मात्रा कम हो सकती है.
5.सी फूड (Seafood)
समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का असर सिर्फ नमक तक सीमित नहीं है, बल्कि मछलियों और अन्य समुद्री जीवों पर भी पड़ रहा है. 2024 की एक स्टडी के अनुसार जांच किए गए लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जिसमें झींगा (श्रिम्प) में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा थी. खाने से पहले सी फूड आदि को अच्छे से धोने से इसकी मात्रा कुछ हद तक कम हो सकती है.
6.चीनी (Sugar)
चीनी में भी बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, 2025 की एक स्टडी में 100% चीनी के सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक मिला, खासकर बीट शुगर में. दरअसल, यह प्रदूषण ज्यादातर चीनी बनाने और पैक करने की प्रक्रिया के दौरान होता है. चीनी में पाया जाने वाला प्लास्टिक अक्सर PVC होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक होता है.
7.ये चीजें भी हैं शामिल
इसके अलावा स्टडी बताती है कि बीयर, बोतलबंद पानी, शहद, च्विंगम, चावल, चाय और कॉफी, पैकेट वाले दूध में माइक्रोप्लास्टिक मिलते हैं. इससे बचने के लिए प्रोसेस्ड फूड (पैकेटबंद खाना) कम खाएं क्योंकि इनमें प्लास्टिक के कण हो सकते हैं, वहीं चाय के लिए टी-बैग्स की जगह खुली पत्तियों वाली चाय चुनें.