Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 

4 . नमक (Salt)

नमक लगभग हर खाने में होता है, लेकिन एक रिसर्च में पाया गया कि ज्यादातर नमक में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होता है. 2018 की स्टडी के अनुसार 90% से ज्यादा नमक ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक मिले, खासकर समुद्री और एशिया से आने वाले नमक में. इंडोनेशिया का समुद्री नमक सबसे ज्यादा प्रभावित पाया गया. औद्योगिक तरीके से तैयार किया गया नमक, जिसे वाष्पीकरण और बारीक फिल्टर से साफ किया जाता है, उसमें प्लास्टिक की मात्रा कम हो सकती है.