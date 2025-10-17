चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
Rashifal 18 October 2025: इन लोगों पर होगी भगवान धन कुबेर की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कपल ने किया ऐसा काम, लाखों में होने लगी कमाई
इस ग्रह पर होती है हीरों की बारिश, Space का है सबसे अमीर ग्रह
The Taj Story: फिर से छिड़ा मकबरा या मंदिर पर विवाद, ताजमहल के 22 बंद कमरों का रहस्य उजागर करने आ रही है फिल्म
Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी
Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट
इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे
सेहत
रईश खान | Oct 17, 2025, 11:30 PM IST
1.ब्लड शुगर कंट्रोल करने में करता है मदद
हम बात कर रहे हैं, फलों के राजा आम (Mango) की. आपको जानकर होगी की आम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. साथ ही वजन को भी मैनेज करके रखता है.
2.ब्लड शुगर रखता है कंट्रोल
अमेरिका की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया कि जो लोग रोज आम खाते हैं, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. बॉडी पर फैट भी नहीं बढ़ने देता. यह रिसर्च अगस्त 2025 में FOODS में प्रकाशित हुआ था.
3.आम में क्या-क्या होता है?
शोध करने वाले वैज्ञानिक Raedeh Basiri ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि यह मायने नहीं रखता कि फूड में कितना सुगर है, बल्कि फूड में पोषण स्तर इंपॉर्टेंट होता है. आम में नेचुरल शुगर, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं.
4.आम में होता है नेचुरल बैलेंस
बिसरी का कहना है कि आम में इन चीजों का कॉम्बिनेशन शुगर को धीमी गति से खून में घुलने और ब्लड ग्लूकोज लेवल स्थिर रखता है. उनका कहना है कि अतिरिक्त शुगर वाले फूड और लो शुगर स्नैक में इस तरह के नेचुरल बैलेंस नहीं होता.
5.सावधानी से करें इस्तेमाल
आम एक पौष्टिक फल है, जो कई स्वास्थ्य लाभदायक होता है. डायबिटीज के मरीजों को भले ही इसका सेवन नुकसानदायक न हो, लेकिन भी कम खाना चाहिए.
6.डॉक्टर की लें सलाह
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. डीएनए हिंदी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.