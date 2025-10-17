चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस

4 . आम में होता है नेचुरल बैलेंस

4

बिसरी का कहना है कि आम में इन चीजों का कॉम्बिनेशन शुगर को धीमी गति से खून में घुलने और ब्लड ग्लूकोज लेवल स्थिर रखता है. उनका कहना है कि अतिरिक्त शुगर वाले फूड और लो शुगर स्नैक में इस तरह के नेचुरल बैलेंस नहीं होता.