सेहत

Memory Booster Food: दिमाग तेज बनाने के लिए रोज खाएं ये 6 सुपरफूड्स, नेचुरली बढ़ने लगेगा मेमोरी बैंक और घटेगा स्ट्रेस लेवल

आजकल लोग भूलने की समस्या से ग्रस्त हैं. छोटी-छोटी बातें याद न रखना सिर्फ़ बुज़ुर्गों की ही नहीं बच्चों की भी समस्या हो गई है.अगर आपका दिमाग बार-बार भूल जाता है बातें या फ्रीज हो जाता है तो आपके लिए कुछ सुपरफूड और आयुर्वेदिक दवाएं ऐसी हैं जो ब्रेन को शार्प भी करेंगी और मेमोरी बैंक को भी बढ़ा देंगी.

ऋतु सिंह | Aug 24, 2025, 07:43 AM IST

1.अखरोट

अखरोट
1

अखरोट को दिमाग के लिए एक सुपरफूड माना जाता है, जिसे नाश्ते में खाकर आप अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संचार को बेहतर बनाता है. इससे आपकी याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है. अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी पॉलीफेनोल्स (यौगिक) मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं और उम्र के साथ मानसिक क्षमता में आने वाली गिरावट को धीमा कर सकते हैं.
 

2.डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट
2

डार्क चॉकलेट न सिर्फ़ स्वादिष्ट होती है, बल्कि दिमाग पर भी इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है. इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड्स दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे एकाग्रता, मूड और याददाश्त बेहतर होती है. फिटनेस विशेषज्ञों के अनुसार, रात के खाने के बाद थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट खाना दिमाग की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है.
 

3.ब्लूबेरी

ब्लूबेरी
3

ब्लूबेरी को "ब्रेन बेरी" कहा जाता है. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंथोसायनिन मस्तिष्क को तनाव और उम्र के प्रभावों से बचाते हैं. ये मानसिक क्षमता बढ़ाने और दिमागी थकान कम करने में मदद करते हैं. नियमित रूप से ब्लूबेरी खाने से एकाग्रता बढ़ती है और याददाश्त तेज़ रहती है.
 

4.हरी सब्ज़ियाँ

हरी सब्ज़ियाँ
4

पालक, ब्रोकली और अन्य हरी सब्ज़ियाँ स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. इनमें विटामिन K, ल्यूटिन, फोलेट और बीटा-कैरोटीन होता है, जो दिमाग को मज़बूत बनाते हैं. शोध बताते हैं कि हरी सब्ज़ियाँ खाने से दीर्घकालिक याददाश्त बेहतर होती है. अपने दोपहर या रात के खाने में इन सब्ज़ियों को शामिल करना दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है.
 

5.अंडे

अंडे
5

अंडे की जर्दी में कोलीन भरपूर मात्रा में होता है, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है. यह सीखने और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है. इसमें विटामिन बी होता है, जो मस्तिष्क को सिकुड़ने से रोकता है. अंडे को रोज़ाना खाने में शामिल करने से मस्तिष्क सक्रिय रहता है और सोचने की क्षमता मज़बूत होती है.
 

6.अश्वगंधा

अश्वगंधा
6

अश्वगंधा दिमाग को शांत करता है और काम में फोकस को बढ़ाता है. अश्वगंधा का सेवन ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है जिससे मेमोरी बूस्ट होती है. साथ ही ये तनाव को कमकरने और मूड को सही करता है. अश्वगंधा में इंसूलिन को सक्रिय करने और इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता होती है. 
 

7.ये भी ध्यान रखें

ये भी ध्यान रखें
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

