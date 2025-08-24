Memory Booster Food: दिमाग तेज बनाने के लिए रोज खाएं ये 6 सुपरफूड्स, नेचुरली बढ़ने लगेगा मेमोरी बैंक और घटेगा स्ट्रेस लेवल

1 . अखरोट

अखरोट को दिमाग के लिए एक सुपरफूड माना जाता है, जिसे नाश्ते में खाकर आप अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संचार को बेहतर बनाता है. इससे आपकी याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है. अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी पॉलीफेनोल्स (यौगिक) मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं और उम्र के साथ मानसिक क्षमता में आने वाली गिरावट को धीमा कर सकते हैं.

