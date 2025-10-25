डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?
सेहत
Abhay Sharma | Oct 25, 2025, 05:11 PM IST
1.हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं चिया सीड्स
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चिया सीड्स हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स का कहना है कि कुछ लोगों के लिए यह सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. किसी भी स्थिति में इन 5 बीमारियों से जूझ रहे लोगों को चिया सीड्स नहीं खाना चाहिए.
2.लो ब्लड प्रेशर
लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में चिया सीड्स आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं. क्योंकि इनमें पोटैशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को और कम कर सकती हैं और इसकी वजह से कमजोरी, चक्कर आना और थकान की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
3.गैस या पेट फूलने की स्थिति में
पहले से ही पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि गैस, पेट दर्द या IBS (इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम) जैसी समस्याएं हैं तो चिया सीड्स खाने से बचें, क्योंकि यह आपकी दिक्कत बढ़ा सकती है. इनमें फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट में ऐंठन, भारीपन और असहजता पैदा कर सकता है.