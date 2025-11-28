Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?

अयोध्या में गली-मोहल्लों के नाम बदलने की मांग का यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया समर्थन, कहा- जल्द मामले पर फैसला लिया जाएगा | दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर CM रेखा का बयान, सरकार रोजाना हालात पर नजर रख रही, भविष्य में नतीजे दिखेंगे | EC ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया- TMC | संजौली मस्जिद विवाद पर हिमाचल HC में सुनवाई हुई, अब 1 दिसंबर को वक्फ की याचिका पर बहस होगी
नितिन शर्मा | Nov 28, 2025, 01:20 PM IST
1.ये हैं लो ब्लड प्रेशर के लक्षण
रोज की दौड़ भाग के बीच कभी-कभी आपको आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, अचानक कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं. अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं, तो ये लो ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं.
2.बिना घबराए करें ये काम
अगर किसी कारणवश आपका ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाए, तो बिना घबराए इसका इलाज करना ज़रूरी है. अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को अचानक ऐसी समस्या हो, तो घबराएँ नहीं. ब्लड प्रेशर गिरने पर इन उपायों को ध्यान में रखें.
3.जमीन या बिस्तर पर लिटा दें
जितनी जल्दी हो सके, व्यक्ति को ज़मीन या बिस्तर पर लिटा दें. इससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बेहतर होता है और चक्कर आना कम होता है. हो सके तो पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएं. इससे गुरुत्वाकर्षण की मदद से हृदय और मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है.
4.एक गिलास पानी में नमक घोलकर पिला दें
1 गिलास पानी में आधा चम्मच सादा या काला नमक घोलकर तुरंत पी लें. नमक में सोडियम होता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मददगार होता है.
5.एक कप कड़क कॉफी या चाय
एक कप कड़क कॉफी या चाय पीने से भी तुरंत आराम मिल सकता है. कैफीन ब्लड प्रेशर को तेज़ी से बढ़ा सकता है. लेकिन बहुत ज़्यादा कैफीन न पिएं. अगर आपके घर में ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट) का पैकेट है तो उसे पानी में घोलकर तुरंत पी लें. इससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति होती है, जो ब्लड प्रेशर को सही बनाए रखने के लिए आवश्यक है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
