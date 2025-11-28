Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?

5 . एक कप कड़क कॉफी या चाय

5

एक कप कड़क कॉफी या चाय पीने से भी तुरंत आराम मिल सकता है. कैफीन ब्लड प्रेशर को तेज़ी से बढ़ा सकता है. लेकिन बहुत ज़्यादा कैफीन न पिएं. अगर आपके घर में ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट) का पैकेट है तो उसे पानी में घोलकर तुरंत पी लें. इससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति होती है, जो ब्लड प्रेशर को सही बनाए रखने के लिए आवश्यक है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

