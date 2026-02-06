शरीर में ये लक्षण दिखते ही कराएं लिवर की जांच, Liver Cirrhosis की आखिरी स्टेज में नजर आते हैं ये संकेत

सेहत
1.जान लें क्या है लिवर सिरोसिस
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लिवर सिरोसिसएक गंभीर और स्थायी लिवर की बीमारी है, जिसमें लिवर की स्वस्थ कोशिकाएं धीरे-धीरे डैमेज होकर स्कार टिशू में बदल जाती हैं. इस कंडीशन में शरीर में कई तरह के संकेत दिखते हैं. आइए जानें इन संकेतों के बारे में...
2.पेट में पानी भरना
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लिवर सिरोसिस के गंभीर लक्षणों में पेट में पानी भरना शामिल है और इस स्थिति में पेट फूलना-भारीपन जैसा महसूस होना आम है. इसके कारण मरीजों को चलने या बैठने में असुविधा हो सकती है.
3.पैरों और टखनों में सूजन
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैरों और टखनों में सूजन होना भी इस बीमारी का एक संकेत हो सकता है. बता दें कि शाम के समय अगर पैरों में काफी सूजन दिख रही है, तो यह लिवर सिरोसिस के गंभीर लक्षण हो सकते हैं. इन लक्षणों को इग्नोर न करें.
4.स्किन का पीला नजर आना
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लिवर सिरोसिस के गंभीर स्टेज में स्किन और आंखों का रंग पीला नजर आता है. दरअसल लिवर खराब होने की स्थिति में शरीर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है. इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.
5.स्किन पर खुजली और रैशेस
लिवर सिरोसिस के गंभीर चरण में लिवर अपने टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थ) को शरीर से सही तरह से बाहर नहीं निकाल पाता है, इसके कारण त्वचा पर खुजली और रैशेस जैसी समस्या हो सकती है.
6.नाक से खून आना
इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लिवर खराब होने पर खून जमने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे नाक से खून आना आम हो सकता है. ऐसे में अगर आपको ये लक्षण नजर आएं तो भूलकर भी नजरअंदाज न करें.
