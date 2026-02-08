Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

6 . डॉक्टरों की राय

6

डॉक्टरों का कहना है कि 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार बीपी जरूर चेक कराना चाहिए. अगर परिवार में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही है, तो जांच और भी जरूरी हो जाती है. समय पर पता चलने पर दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. इनपुट--आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

