FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

ENG vs NEP Highlights: रोमांच की सारी हदे पार, सांस रोक देने वाले मैच में इंग्लैंड ने मारी बाजी, नेपाल को 4 रनों से हराया

ENG vs NEP Highlights: रोमांच की सारी हदे पार, सांस रोक देने वाले मैच में इंग्लैंड ने मारी बाजी, नेपाल को 4 रनों से हराया

Watch: U19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत लौटे खिलाड़ी, टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत

Watch: U19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत लौटे खिलाड़ी, टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 

Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!

HomePhotos

सेहत

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Habits Cause Hypertension: आजकल गलत लाइफस्टाइल की वजह से हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, ज्यादा नमक खाना, जंक फूड, तनाव, व्यायाम की कमी, मोटापा, तंबाकू और शराब का सेवन इस बीमारी की बड़ी वजह हैं. इसी कारण हाइपरटेंशन को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है. 

Abhay Sharma | Feb 08, 2026, 09:20 PM IST

1.खराब आदतें हाइपरटेंशन की वजह

खराब आदतें हाइपरटेंशन की वजह
1

नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार, हाइपरटेंशन धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और शुरुआत में इसके कोई खास लक्षण नहीं दिखते. यह दिल, किडनी और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है और जान के लिए खतरा बन सकता है. हालांकि, सही खानपान, नियमित व्यायाम और समय-समय पर जांच से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

Advertisement

2.अनहेल्दी लाइफस्टाइल

अनहेल्दी लाइफस्टाइल
2

डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी वजह आज की अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह दिल की बीमारी, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और आंखों की समस्याओं का कारण बन सकता है.

3.ज्यादा नमक खाने की आदत

ज्यादा नमक खाने की आदत
3

ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, नमकीन, अचार और बाहर का खाना आमतौर पर ज्यादा नमक वाला होता है. इसके अलावा, लगातार तनाव, लंबे समय तक बैठे रहना, व्यायाम न करना और मोटापा भी बीपी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. 

4.तंबाकू का सेवन

तंबाकू का सेवन
4

तंबाकू और शराब का सेवन धमनियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हाइपरटेंशन का खतरा और बढ़ जाता है. खासतौर पर पेट के आसपास बढ़ी चर्बी दिल पर दबाव डालती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है.

TRENDING NOW

5.हाइपरटेंशन से बचाव 

हाइपरटेंशन से बचाव 
5

नेशनल हेल्थ मिशन की सलाह है कि हाइपरटेंशन से बचने के लिए नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, कम नमक और संतुलित आहार लें, रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या व्यायाम करें, तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन अपनाएं और तंबाकू व शराब से दूरी बनाए रखें. 

 

6.डॉक्टरों की राय

डॉक्टरों की राय
6

डॉक्टरों का कहना है कि 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार बीपी जरूर चेक कराना चाहिए. अगर परिवार में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही है, तो जांच और भी जरूरी हो जाती है. समय पर पता चलने पर दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. इनपुट--आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 
Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां 
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए
Maha Shivaratri 2026: नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें
नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें
Horoscope 7 February: आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल 
आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
MORE
Advertisement