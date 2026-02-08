Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

सेहत
Abhay Sharma | Feb 08, 2026, 09:20 PM IST
1.खराब आदतें हाइपरटेंशन की वजह
नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार, हाइपरटेंशन धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और शुरुआत में इसके कोई खास लक्षण नहीं दिखते. यह दिल, किडनी और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है और जान के लिए खतरा बन सकता है. हालांकि, सही खानपान, नियमित व्यायाम और समय-समय पर जांच से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.
2.अनहेल्दी लाइफस्टाइल
डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी वजह आज की अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह दिल की बीमारी, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और आंखों की समस्याओं का कारण बन सकता है.
3.ज्यादा नमक खाने की आदत
ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, नमकीन, अचार और बाहर का खाना आमतौर पर ज्यादा नमक वाला होता है. इसके अलावा, लगातार तनाव, लंबे समय तक बैठे रहना, व्यायाम न करना और मोटापा भी बीपी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
4.तंबाकू का सेवन
तंबाकू और शराब का सेवन धमनियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हाइपरटेंशन का खतरा और बढ़ जाता है. खासतौर पर पेट के आसपास बढ़ी चर्बी दिल पर दबाव डालती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है.
5.हाइपरटेंशन से बचाव
नेशनल हेल्थ मिशन की सलाह है कि हाइपरटेंशन से बचने के लिए नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, कम नमक और संतुलित आहार लें, रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या व्यायाम करें, तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन अपनाएं और तंबाकू व शराब से दूरी बनाए रखें.
6.डॉक्टरों की राय
डॉक्टरों का कहना है कि 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार बीपी जरूर चेक कराना चाहिए. अगर परिवार में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही है, तो जांच और भी जरूरी हो जाती है. समय पर पता चलने पर दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. इनपुट--आईएएनएस
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
