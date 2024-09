गांठ बांध लें ये 4 बातें, नहीं आएगा Heart Attack और बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

How To Reduce Risk Of Heart Attack: आज हम आपको ऐसे ही 4 आसान टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने दिल को सेहतमंद बनाए रख सकते हैं. इससे आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बचे रह सकते हैं..