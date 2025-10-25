Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
सेहत
Abhay Sharma | Oct 25, 2025, 10:37 AM IST
1.इस बीमारी से जूझ रही हैं किम कार्दशियन
22 अक्टूबर को 'द कार्दशियन्स' के सीज़न 7 के प्रीमियर में 45 साल की फेमस एक्ट्रेस किम कार्दशियन ने खुलासा किया कि वह एक गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं, किम ने बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म है. कितनी खतरनाक है ब्रेन एन्यूरिज्म नामक ये बीमारी? आइए जानें...
2.ब्रेन एन्यूरिज्म (Brain Aneurysm)
ब्रेन एन्यूरिज्म की स्थिति में दिमाग में ब्लड वेसल्स का एक हिस्सा कमजोर हो जाता है और फूलकर उसमें खून भर जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिका में लगभग 50 में से एक व्यक्ति को ये बीमारी होती है, करीब 60 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं.
3.किम को किस वजह से हुई ये बीमारी?
शो में ये किम ने बताया कि उनको उनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से ब्रेन एन्यूरिज्म हो गया. 2022 में पति कान्ये वेस्ट से तलाक ने उन्हें मानसिक और इमोशनल ट्रॉमा दिया था. इसके बाद किम को पता चला कि उनको इस तनाव की वजह से ये बीमारी हो गई.
4.क्या हैं इस बीमारी के होने के कारण
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. इनमें जेनेटिक कारण, हाई ब्लड प्रेशर और नशीली दवाओं का सेवन शामिल है. इसके अलावा ज्यादा तनाव भी इसकी एक वजह बन सकती है. ये चीजें मिलकर रिस्क बढ़ाती हैं, लेकिन सीधे तौर पर कारण ये है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है.
5.क्या है एक्सपर्ट्स की राय
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेनेटिक,एनवायरमेंटल कंडीशन, उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी मेडिकल कंडीशन इसकी वजह हो सकती हैं. इसके अलावा कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों में भी एन्यूरिज्म विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है.
6.धमनी के फटने पर खतरनाक हो सकती है स्थिति
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर धमनी बिना फटे रहती हैं तो इस स्थिति में तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है. पर अगर किसी कारण दिमाग में ब्लड वेसल्स फट जाएं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं और इस स्थिति में इंसान की मौत या नर्व्स डैमेज का खतरा हो सकता है.
7.महिलाओं में थोड़ा ज्यादा आम है ये बीमारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक 'ब्रेन एन्यूरिज्म अब महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा आम है और महिलाओं में इसके फटने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा है. हालांकि इसके फटने की वार्षिक दर 1 प्रतिशत से भी कम है. ऐसे में ज्यादातर बिना फटे एन्यूरिज्म के लिए अक्सर इलाज की ज़रूरत नहीं होती.
8.एन्यूरिज्म का इलाज
बता दें कि फ़ॉलो-अप इमेजिंग से ही इसका पता लगाया जा सकता है. बात करें इलाज की तो एन्यूरिज्म का इलाज कई बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. इसमें एन्यूरिज्म का साइज, जगह और दूसरी बातें शामिल हैं. इसी आधार पर मरीज के उपचार में दवा या सर्जरी की मदद ली जाती है.
डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
