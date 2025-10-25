Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 

8 . एन्यूरिज्म का इलाज

8

बता दें कि फ़ॉलो-अप इमेजिंग से ही इसका पता लगाया जा सकता है. बात करें इलाज की तो एन्यूरिज्म का इलाज कई बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. इसमें एन्यूरिज्म का साइज, जगह और दूसरी बातें शामिल हैं. इसी आधार पर मरीज के उपचार में दवा या सर्जरी की मदद ली जाती है.

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

