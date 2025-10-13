FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान

Vaibhav Suryavanshi को दिवाली से पहले मिला बड़ा गिफ्ट, इस टीम के बने उपकप्तान

Rama Ekadashi 2025: इस दिन है रमा एकादशी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर नियम और महत्व

8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा

Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!

Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम

1 किलो सोने की कीमत में खरीदा जा सकेगा प्राइवेट जेट! हर्ष गोयनका ने मजेदार तरीके से बताया पूरा हिसाब-किताब

RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ने जारी किया ग्रेड B का एडमिट कार्ड, opportunities.rbi.org.in से ऐसे करें डाउनलोड

Japan Epidemic: फ्लू से दहशत में जापान, 'कोरोना जैसे हालात की क्या फिर साक्षी बनेगी दुनिया?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान

मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान

Vaibhav Suryavanshi को दिवाली से पहले मिला बड़ा गिफ्ट, इस टीम के बने उपकप्तान

Vaibhav Suryavanshi को दिवाली से पहले मिला बड़ा गिफ्ट, इस टीम के बने उपकप्तान

Rama Ekadashi 2025: इस दिन है रमा एकादशी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर नियम और महत्व

इस दिन है रमा एकादशी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर नियम और महत्व

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा

8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा

Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!

Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!

Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे

कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे

HomePhotos

सेहत

Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे

अभिनेत्री कैटरीना कैफ के 42 साल की उम्र में गर्भवती होने की अच्छी खबर सामने आई है. कैटरीना इसी साल बच्चे को जन्म देंगी, लेकिन 40 के बाद गर्भधारण और बच्चे के जन्म के बीच कितना जोखिम है? इससे जुड़े तमाम सवाल विशेषज्ञों से जानते हैं...

नितिन शर्मा | Oct 13, 2025, 02:23 PM IST

1.कैटरीना कैफ गर्भावस्था

कैटरीना कैफ गर्भावस्था
1

बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. कैटरीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. जिसके जरिए उन्होंने खुशखबरी साझा की है. इसमें कैटरीना अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. कैटरीना 42 साल की उम्र में मां बनने वाली हैं. कहा जाता है कि 40 की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होना काफी मुश्किल होता है. उस वक्त कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. डॉक्टर्स का भी कहना है कि इस दौरान प्रेग्नेंट होने में खतरा रहता है.

Advertisement

2.इन बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा

इन बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा
2

35 साल की उम्र के बाद, अंडों की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट आ जाती है. इसके अलावा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सिर उठाती रहती हैं. इससे 40 की उम्र के बाद गर्भधारण करना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर महिला को पहले से ही थायरॉइड की समस्या, मधुमेह या उच्च रक्तचाप हो. आइए जानें कि विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं.

3.सी सेक्शन की बढ़ जाती हैं संभावनाएं

सी सेक्शन की बढ़ जाती हैं संभावनाएं
3

35 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण करने वाली महिलाओं में गर्भपात का खतरा अधिक होता है. इस उम्र में मोटापा भी तेज़ी से बढ़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का खतरा 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक बढ़ जाता है. उम्र बढ़ने के साथ, सामान्य प्रसव की संभावना कम हो जाती है और सी-सेक्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है. 

4.बच्चे को इन बीमारियों का होता है खतरा

बच्चे को इन बीमारियों का होता है खतरा
4

डॉक्टरों का कहना है कि 40 की उम्र के बाद गर्भधारण करने से बच्चे को कुछ बीमारियों का खतरा होता है. इनमें टाइप 1 डायबिटीज़, एक आनुवंशिक बीमारी भी शामिल है. कुछ मामलों में, बच्चे को डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं. बच्चे में जन्म से ही मानसिक विकार या थायरॉइड रोग होने का भी खतरा होता है, हालाँकि सभी मामले एक जैसे नहीं होते.

TRENDING NOW

5.आईवीएफ का सहारा

आईवीएफ का सहारा
5

दूसरी ओर, 30 और 40 की उम्र की महिलाओं में बच्चे पैदा करने के बारे में सोचने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि वे अपने करियर में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी होती हैं. 30 और 40 की उम्र की महिलाएं ज़्यादा परिपक्व, समझदार, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अपने भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार होती हैं. इन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कम ओव्यूलेशन, डा​यबिटीज आदि. अधिक उम्र में गर्भधारण करने से प्रीक्लेम्पसिया और समय से पहले जन्म जैसे जोखिम भी होते हैं. कई महिलाएं जो अधिक उम्र में गर्भधारण नहीं कर पातीं, वे आईवीएफ का सहारा लेती हैं. यह प्रक्रिया लंबी और महंगी होती है. 

6.प्रभावी ढंग से कर सकती हैं बच्चे का पालन पोषण

प्रभावी ढंग से कर सकती हैं बच्चे का पालन पोषण
6

लेकिन दूसरे नज़रिए से, परिपक्व महिलाएँ या बड़ी उम्र में माँ बनने वाली महिलाएँ अपने बच्चों का पालन-पोषण प्रभावी ढंग से कर सकती हैं. वे अपने बच्चों को परिपक्व, समझदार और अनुभवी माँ के रूप में पालती हैं. वे अपने बच्चों के प्रति तार्किक दृष्टिकोण रखती हैं, उन्हें करियर-उन्मुख बनने में मदद करती हैं और काम और मातृत्व को प्रभावी ढंग से संभाल पाती हैं.  

7.मां बनना सबसे संतोषजनक एहसास

मां बनना सबसे संतोषजनक एहसास
7

अगर आपने मशहूर हस्तियों को देखा होगा, तो ज़्यादातर वे तीस या चालीस की उम्र के बाद माँ बनती हैं और अपने करियर और बच्चों की परवरिश बखूबी संभाल रही होती हैं. इसलिए कहा जा सकता है कि चाहे आपकी उम्र 20, 30 या 40 साल हो, किसी भी उम्र में माँ बनने के कुछ न कुछ फ़ायदे और चुनौतियाँ ज़रूर होती हैं. सबसे ज़रूरी है माँ बनना, क्योंकि यही दुनिया का सबसे संतोषजनक एहसास है.

8.जरूर बरतें ये सावधानी

जरूर बरतें ये सावधानी
8

यह हर महिला की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है. दरअसल, 40 की उम्र के बाद होने वाली 150 में से एक गर्भावस्था में इन बीमारियों का खतरा होता है. इसलिए, महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे बच्चे की योजना बनाने में देरी न करें. अगर किसी कारणवश उन्हें ऐसा करना ही पड़े, तो उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जैसे पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ आहार लेना, मानसिक तनाव से बचना और नियमित रूप से जाँच करवाना. इसके अलावा, 40 के बाद डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही गर्भधारण की योजना बनाना बेहतर होता है.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे
कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम
इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम
Zodiac Sign: इन 2 राशि के लोगों की शादी से घर बन जाता है कुश्ती का अखाड़ा, पति-पत्नी के बीच कभी खत्म नहीं होता मतभेद
इन 2 राशि के लोगों की शादी से घर बन जाता है कुश्ती का अखाड़ा, पति-पत्नी के बीच कभी खत्म नहीं होता मतभेद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE