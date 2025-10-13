Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे

5 . आईवीएफ का सहारा

दूसरी ओर, 30 और 40 की उम्र की महिलाओं में बच्चे पैदा करने के बारे में सोचने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि वे अपने करियर में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी होती हैं. 30 और 40 की उम्र की महिलाएं ज़्यादा परिपक्व, समझदार, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अपने भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार होती हैं. इन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कम ओव्यूलेशन, डा​यबिटीज आदि. अधिक उम्र में गर्भधारण करने से प्रीक्लेम्पसिया और समय से पहले जन्म जैसे जोखिम भी होते हैं. कई महिलाएं जो अधिक उम्र में गर्भधारण नहीं कर पातीं, वे आईवीएफ का सहारा लेती हैं. यह प्रक्रिया लंबी और महंगी होती है.