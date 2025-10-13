Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे

मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान
सेहत
नितिन शर्मा | Oct 13, 2025, 02:23 PM IST
1.कैटरीना कैफ गर्भावस्था
बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. कैटरीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. जिसके जरिए उन्होंने खुशखबरी साझा की है. इसमें कैटरीना अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. कैटरीना 42 साल की उम्र में मां बनने वाली हैं. कहा जाता है कि 40 की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होना काफी मुश्किल होता है. उस वक्त कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. डॉक्टर्स का भी कहना है कि इस दौरान प्रेग्नेंट होने में खतरा रहता है.
2.इन बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा
35 साल की उम्र के बाद, अंडों की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट आ जाती है. इसके अलावा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सिर उठाती रहती हैं. इससे 40 की उम्र के बाद गर्भधारण करना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर महिला को पहले से ही थायरॉइड की समस्या, मधुमेह या उच्च रक्तचाप हो. आइए जानें कि विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं.
3.सी सेक्शन की बढ़ जाती हैं संभावनाएं
35 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण करने वाली महिलाओं में गर्भपात का खतरा अधिक होता है. इस उम्र में मोटापा भी तेज़ी से बढ़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का खतरा 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक बढ़ जाता है. उम्र बढ़ने के साथ, सामान्य प्रसव की संभावना कम हो जाती है और सी-सेक्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है.
4.बच्चे को इन बीमारियों का होता है खतरा
डॉक्टरों का कहना है कि 40 की उम्र के बाद गर्भधारण करने से बच्चे को कुछ बीमारियों का खतरा होता है. इनमें टाइप 1 डायबिटीज़, एक आनुवंशिक बीमारी भी शामिल है. कुछ मामलों में, बच्चे को डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं. बच्चे में जन्म से ही मानसिक विकार या थायरॉइड रोग होने का भी खतरा होता है, हालाँकि सभी मामले एक जैसे नहीं होते.
5.आईवीएफ का सहारा
दूसरी ओर, 30 और 40 की उम्र की महिलाओं में बच्चे पैदा करने के बारे में सोचने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि वे अपने करियर में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी होती हैं. 30 और 40 की उम्र की महिलाएं ज़्यादा परिपक्व, समझदार, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अपने भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार होती हैं. इन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कम ओव्यूलेशन, डायबिटीज आदि. अधिक उम्र में गर्भधारण करने से प्रीक्लेम्पसिया और समय से पहले जन्म जैसे जोखिम भी होते हैं. कई महिलाएं जो अधिक उम्र में गर्भधारण नहीं कर पातीं, वे आईवीएफ का सहारा लेती हैं. यह प्रक्रिया लंबी और महंगी होती है.
6.प्रभावी ढंग से कर सकती हैं बच्चे का पालन पोषण
लेकिन दूसरे नज़रिए से, परिपक्व महिलाएँ या बड़ी उम्र में माँ बनने वाली महिलाएँ अपने बच्चों का पालन-पोषण प्रभावी ढंग से कर सकती हैं. वे अपने बच्चों को परिपक्व, समझदार और अनुभवी माँ के रूप में पालती हैं. वे अपने बच्चों के प्रति तार्किक दृष्टिकोण रखती हैं, उन्हें करियर-उन्मुख बनने में मदद करती हैं और काम और मातृत्व को प्रभावी ढंग से संभाल पाती हैं.
7.मां बनना सबसे संतोषजनक एहसास
अगर आपने मशहूर हस्तियों को देखा होगा, तो ज़्यादातर वे तीस या चालीस की उम्र के बाद माँ बनती हैं और अपने करियर और बच्चों की परवरिश बखूबी संभाल रही होती हैं. इसलिए कहा जा सकता है कि चाहे आपकी उम्र 20, 30 या 40 साल हो, किसी भी उम्र में माँ बनने के कुछ न कुछ फ़ायदे और चुनौतियाँ ज़रूर होती हैं. सबसे ज़रूरी है माँ बनना, क्योंकि यही दुनिया का सबसे संतोषजनक एहसास है.
8.जरूर बरतें ये सावधानी
यह हर महिला की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है. दरअसल, 40 की उम्र के बाद होने वाली 150 में से एक गर्भावस्था में इन बीमारियों का खतरा होता है. इसलिए, महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे बच्चे की योजना बनाने में देरी न करें. अगर किसी कारणवश उन्हें ऐसा करना ही पड़े, तो उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जैसे पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ आहार लेना, मानसिक तनाव से बचना और नियमित रूप से जाँच करवाना. इसके अलावा, 40 के बाद डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही गर्भधारण की योजना बनाना बेहतर होता है.
Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
