सुबह खाली पेट इस पत्ते का रस ब्लड शुगर तुरंत कर देगा कम, डायबिटीज में रामबाण है ये 5 औषधियां

सेहत
ऋतु सिंह | Sep 03, 2025, 09:14 AM IST
1. कितना ब्लड शुगर डायबिटीज में ज्यादा माना जाता है
डायबिटीज तब माना जाता है जब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 mg/dL या उससे अधिक हो और खाने के दो घंटे बाद ब्लड शुगर 200 mg/dL हो जाए तो इसे ज्यादा समझना चाहिए. वहीं, HbA1c का 7 % से ऊपर होने लगे तो समझ लें खतरे की घंटी है. अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको रोज सुबह एक खास पत्ते का रस पीना होगा और साथ ही कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स को शामिल करें.
2. इस पत्ते के रस से कम होगा शुगर लेवल
5 बेल के पत्ते, 5 नीम की पत्तियां, एक करेला, 5 काली मिर्च को एक साथ लेकर पीस लें और इसे छानकर रोज सुबह खाली पेट पीना शुरु कर दें आपका ब्लड शुगर कम होना शुरू हो जाएगा.
3.नीम के पत्ते
नीम के पत्तों में एंटीडायबेटिक गुण होते हैं जो ब्लड शुगर को कम करने में बहुत कारगर होत है. रोज सुबह खाली पेट इनकी पत्तियों को चबाने भर से आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है.
4.काली मिर्च
काली मिर्च में पिपेरिन नामक तत्व होता है जो शुगर को कम करने में इंसुलिन की तरह काम करती है.
5.करेला
करेला में शुगर को कम करने वाले गुण होते हैं और यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है. करेले की सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाएं. आप इसके बीज भी खा सकते हैं.
6.मेथी की बीज
मेथी में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.
7.जामुन के बीज
जामुन के बीज में जाम्बोलिन नामक एक यौगिक होता है, जो रक्त शर्करा को कम करने में मदद करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
